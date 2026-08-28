Huawei představí v Mnichově vlajková nositelná zařízení v kampani „Chase the Wild"

Na této události značka představí kompletní řadu produktů včetně chytrých hodinek, tabletů, smartphonů a audiozařízení, která v sobě propojují technologii se sportem, zdravím, kreativitou a poznáváním. Cílem je podpořit uživatele v naplňování jejich vášní a v přivítání svobodného, smysluplného životního stylu.
Hlavní hvězdou akce budou nové vlajkové sportovní hodinky řady HUAWEI WATCH GT 7. Tyto hodinky přinášejí prémiový zážitek hned ve čtyřech klíčových oblastech: odvážný design, vylepšené funkce pro outdoorové aktivity, komplexní péče o zdraví a mimořádně dlouhá výdrž baterie, která drží krok s aktivním životním stylem.
Řada HUAWEI WATCH 6, další vlajková loď mezi chytrými hodinkami, se po roční přestávce vrací na evropský trh. Přichází s vylepšeným novým designem, chytřejšími funkcemi, komplexnějším managementem zdraví a AI analýzou pro řadu sportů.
V oblasti wellness technologií představí Huawei novou generaci HUAWEI WATCH D3, hodinky pro měření krevního tlaku, které nedávno získaly certifikaci CE-MDR v Evropě. Díky měření na lékařské úrovni představují skutečný pokrok v digitální kontrole krevního tlaku.
Kromě chytrých hodinek však značka Huawei občerství i svou širší nabídku. Mezi tablety je novinkou dvanáctipalcový vlajkový HUAWEI MatePad Pro 12-inch, určený pro kreativitu a produktivitu, který uživatelům umožňuje pracovat a tvořit svobodně odkudkoli. Světovou premiéru má také audio řada HUAWEI FreeBuds Neo, která nabízí stylová a vysoce výkonná sluchátka s potlačením hluku, v nichž se snoubí osobní styl s působivým zvukem. A v neposlední řadě na světovou scénu vstupuje řada telefonů HUAWEI nova 16s s vylepšenými funkcemi a zdokonaleným portrétním fotografováním, která slibuje ještě hladší a přívětivější užívání.
Hlavní ideou značky Huawei vždy bylo využití inovací ke zlepšení každodenního života. Technologie v jejím podání slouží nejen jako nástroj komunikace, ale je i nepostradatelným společníkem, který podporuje růst, objevování a sebevyjádření. Inovativní kampaň pod heslem „Chase the Wild" („Honba za dobrodružstvím") tuto vizi odráží v produktech, které jsou chytřejší, intuitivnější a lépe začleněné do každodenního života.
Ať už chtějí uživatelé dosahovat fitness cílů, tvůrčích průlomů nebo prostě navázat hlubší spojení s okolním světem, Huawei jim technologii staví po boku – nikoli do cesty – a pomáhá objevovat dobrodružství v každodenním životě.
Zdroj: Huawei