Huawei představila cílovou architekturu inteligentní sítě WAN pro poskytovatele internetových služeb

Dne 17. září se v rámci konference HUAWEI CONNECT 2026 v Šanghaji uskutečnil kulatý stůl na téma „Inteligentní síť WAN: posílení základů konektivity pro služby umělé inteligence poskytovatelů internetových služeb". Akce přilákala globální odborníky a partnery z řad poskytovatelů internetových služeb (ISP), kteří se zabývali trendy v oboru, řešeními a osvědčenými postupy. Na kulatém stole společnost Huawei představila svou cílovou architekturu inteligentní sítě WAN, která má v éře inteligentních technologií uvolnit potenciál umělé inteligence a výpočetního výkonu.
Wayne Zhou, první zástupce ředitele obchodní jednotky ISP Počítačová a síťová infrastruktura společnosti Huawei, zdůraznil, že komercializace umělé inteligence se zrychluje, což umožňuje hráčům s velkým množstvím aktiv zpeněžit své schopnosti prostřednictvím nenáročných služeb. Nové trendy mění podobu odvětví poskytovatelů internetových služeb. Poskytovatelé internetových služeb již nejsou pouhými „potrubími", ale využívají okrajové uzly a jejich jedinečné výhody k integraci konektivity, výpočetního výkonu a API (aplikačního programového rozhraní), čímž přecházejí od prodeje šířky pásma k poskytování služeb umělé inteligence. Současně budují jednotnou, inteligentní a na služby orientovanou síť WAN, aby zvýšili připravenost na umělou inteligenci a podpořili neustálý vývoj.
Ado, generální ředitel divize Rozsáhlá síť v Huawei, představil cílovou architekturu inteligentní sítě WAN. Poznamenal, že agentní umělá inteligence pohání tři síťové změny: připojení se přesouvá od lidí k agentům; vzorce provozu se posouvají od intenzivního downlinkového provozu (od poskytovatele k zařízení) k masivnímu uplinkovému provozu (od počítače do sítě); a zajištění kvality síťového zážitku se rozšiřuje od konkrétních aplikací na celý pracovní postup agentů. Aby se ISP mohli v těchto změnách orientovat a využít je, musí posílit své sítě. Navrhl upřednostnit tři strategické pilíře: za prvé, vybudování hierarchické, modulární a standardizované konvergované cílové architektury IP+Optical. To umožňuje poskytovatelům internetových služeb rychle rozšiřovat svou přítomnost, poskytovat služby a zvyšovat odolnost sítě, čímž se urychluje zavádění služeb umělé inteligence. Za druhé, zaměření na komplexní uživatelský zážitek s cílem transformovat síťové kapacity na definovatelné, měřitelné a dostupné diferencované služby. To podporuje zpeněžení jak síťových kapacit, tak umělé inteligence. Za třetí, posílení inteligentních schopností v oblasti provozu a údržby. Prostřednictvím nástrojů, jako je digitální mapa sítě, agent pro lokalizaci poruch a AI asistent, mohou poskytovatelé internetových služeb výrazně snížit provozní náklady (OPEX) a zlepšit efektivitu provozu a údržby. Navrhl také plán vývoje pro cílové sítě WAN, který pomůže poskytovatelům internetových služeb využít nové příležitosti k růstu v éře AI.
Na kulatém stole představily společnosti Lintasarta Indonesia, SiliconFlow China a Telconet Ecuador své služby v oblasti umělé inteligence a podělily se o poznatky týkající se zavádění inteligentních sítí. Zúčastnění odborníci z řad poskytovatelů internetových služeb přispěli cennými postřehy a poskytli praktické pokyny pro plánování a zavádění sítí v éře umělé inteligence.
Do budoucna bude Huawei i nadále posilovat své inovace a investice v oblastech poskytovatelů internetových služeb a výpočetních sítí a ve spolupráci se zákazníky tak přibližovat novou inteligentní budoucnost.
Kontakt: liulingzhi@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59265.