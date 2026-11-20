Huawei na festivalu SFF 2026 představila své technologie a řešení a sdílela s globálními finančními institucemi a oborovými partnery své poznatky o tom, jak urychlit širší využití umělé inteligence ve finančnictví a posunout rozvoj agentního financování.
Jason Cao, generální ředitel Huawei Digital Finance, a Alvin Feng, prezident divize Mezinárodní finanční obchodní jednotka společnosti Huawei, přednesli úvodní projevy na Festivalovém pódiu a Hraničním pódiu. Huawei představila řešení pro odolnou infrastrukturu, modernizaci aplikací, pojišťovnictví, cenné papíry a centrální banky, dále společná řešení v rámci Programu finančních partnerů RONGHAI a úspěchy vyplývající ze spolupráce v rámci ekosystému 4-Win.
Finanční instituce musí posílit vlastní kapacity v oblasti umělé inteligence, aby mohly přejít od jejího zavádění k širokému využití
Konkurenční zaměření v oblasti finanční AI se přesouvá od výkonu modelů k systémovým schopnostem na podnikové úrovni. Finanční instituce musí být schopny samostatně vybírat, bezpečně provozovat, replikovat ve velkém měřítku a neustále rozvíjet své schopnosti v oblasti AI.
Jason Cao se podělil o poznatky z čínské cesty k AI: otevřený ekosystém činí AI cenově dostupnou; špičkové inženýrství ji činí efektivní; a komercializace ve velkém měřítku zajišťuje hlubokou integraci a spolehlivost AI v podnikání. U čínských finančních institucí identifikoval čtyři charakteristické rysy: průběžnou modernizaci aplikací (Zero Legacy); hybridní infrastrukturu kombinující nasazení na místě a veřejný cloud; architekturu umělé inteligence na podnikové úrovni pro centralizovaný vývoj a správu; a využití umělé inteligence v klíčových obchodních procesech, jako je mobilní bankovnictví, úvěry a řízení rizik, čímž dochází k přetváření obchodních procesů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.
S tím, jak se umělá inteligence zdokonaluje ve schopnosti chápat záměry, plánovat a samostatně jednat, budou zákazníci i zaměstnanci stále více využívat vlastní AI agenty.
Banky musí zajistit, aby tito agenti dokázali porozumět jejich finančním službám, propojovat je a využívat. Zároveň musí vybudovat vlastní ekosystém umělé inteligence, který propojí data, realizaci úkolů, průběžné učení a zpětnou vazbu a povede k tvorbě finančních služeb vstřícných k zákazníkům i AI agentům.
Huawei zkoumá architekturu „dvou superagentů a více specializovaných agentů". Superagent pro zákazníky a superagent pro zaměstnance rozumějí záměrům uživatelů, poskytují personalizované služby a flexibilně využívají specializované bankovní funkce. Více specializovaných agentů podporuje oblasti, jako jsou úvěry, marketing, řízení rizik a správa majetku, prostřednictvím spolupráce mezi lidmi a umělou inteligencí a spolupráce mezi více agenty. Banky mohou proměnit odborné znalosti v oblasti pravidel pro dodržování předpisů, úvěrového posuzování, marketingových strategií a řízení rizik na spustitelné, opakovaně použitelné a neustále se vyvíjející schopnosti umělé inteligence. Prostřednictvím dvou superagentů a více specializovaných agentů pomáhá Huawei bankám propojovat zákazníky a zaměstnance, koordinovat obchodní úkoly a neustále shromažďovat a zdokonalovat odborné znalosti za účelem budování samočinně se vyvíjejících systémů na podnikové úrovni.
Cao uvedl, že škálování umělé inteligence pro růst podnikání vyžaduje hybridní infrastrukturu kombinující lokální nasazení a veřejný cloud pro flexibilní možnosti, otevřenou architekturu pro technickou pohotovost, standardizované inženýrství pro efektivní vytváření a replikaci umělé inteligence a osvědčené znalosti, dovednosti a schopnosti agentů jako sdílená aktiva pro opakované použití napříč týmy a scénáři. Zdůraznil, že finanční instituce musí vlastnit svá data, znalosti a obchodní logiku – klíčová aktiva, na nichž spočívá jejich diferencovaná konkurenceschopnost – a hluboce je integrovat do obchodních procesů, aby vytvořily schopnosti umělé inteligence na finanční úrovni.
Tři inteligentní továrny na otevřené hybridní infrastruktuře AI urychlují nasazení finančních agentů na úrovni produkčního prostředí
Na Hraničním pódiu přednesl Alvin Feng úvodní projev s názvem „Vlastněte svou AI, posuňte agentní finance vpřed" a představil řešení Fintelligent AI společnosti Huawei. Nastínil rámec na podnikové úrovni zaměřený na bezpečnost, udržitelnost a škálovatelnost: otevřenou architekturu pro flexibilitu a neustálý technologický vývoj; standardizované inženýrství pro hromadnou výrobu agentů AI; a sdílená aktiva pro opakované využití napříč týmy a scénáři.
Toto řešení, postavené na otevřené hybridní infrastruktuře AI, spojuje tyto schopnosti prostřednictvím tří inteligentních továren. Jsou to Agent Factory pro vývoj a správu agentů, Token Factory pro operace s tokeny v rámci celého životního cyklu a Data&Knowledge Factory pro nepřetržitý přísun vysoce kvalitních dat a znalostí.
Ve výstavní zóně Huawei Finance představila Huawei své schopnosti a partnerské postupy pro celosvětové rozšiřování umělé inteligence. Během 16 let působení ve finančním sektoru poskytla společnost Huawei služby více než 7 100 zákazníkům z finančního sektoru, včetně 54 bank ze žebříčku 100 nejlepších bank světa.
Kontakt: fanping1@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60162.