Huawei představila na The Smarter E 2026 nejnovější strategii energetických sítí budoucnosti

Autor:
  15:49
Sledovat Metro na Googlu

Mnichov 16. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Ve svém projevu na odborném veletrhu v Mnichově uvedl Steven Zhou, ředitel produktové řady Chytrá fotovoltaika a systémy pro ukládání energie od Huawei Digital Power, že strategickým zaměřením společnosti jsou řešení pro tvorbu sítě a integrovaná řešení, která posilují stabilitu sítě a podporují vysoký podíl obnovitelných zdrojů v Evropě.

V Evropě se očekává, že podíl větrné a solární energie dosáhne do roku 2030 64 %. Energetický systém zároveň čelí výzvám – jako je snížená odolnost sítě a oslabená síla systému – v důsledku vysoké složitosti dispečerského řízení a klesajícího podílu tradičních synchronních generátorů.

V reakci na to zvyšují evropské trhy investice do rozvodné sítě, rozšiřují nasazení systémů BESS (bateriových úložišť) pro tvorbu sítě, vyvíjejí nové síťové předpisy zahrnující požadavky na tvorbu sítě a urychlují přechod trhu s elektřinou od jednoduché energetické arbitráže k diverzifikovaným podpůrným službám pro rozvodnou síť. Ve svém projevu na veletrhu The Smarter E 2026 uvedl Steven Zhou, ředitel produktové řady Chytrá fotovoltaika a systémy pro ukládání energie ve společnosti Huawei Digital Power, že tyto kroky vysílají jasný signál, že „budoucí fotovoltaické a BESS produkty se musí vyvinout tak, aby se staly primárním zdrojem energie".

Vzhledem k tomu, že se nové energetické technologie vyvinuly v primární zdroj energie, vstoupilo odvětví do období aktivní inovace a přechází od bodové inovace k integrované inovaci. Díky své schopnosti formovat síť urychlují hybridní řešení fotovoltaika-BESS nahrazování tradičních tepelných elektráren. Klíčové funkce tvorby sítě – jako je „start ze tmy", podpora setrvačnosti a podpora zkratového proudu – byly plně ověřeny za všech provozních podmínek a časových rámců v energetickém systému, přičemž technický systém se stále zdokonaluje.

Ve svém projevu Zhou popsal, jak se strategické směřování společnosti Huawei vyvíjelo v reakci na vývoj energetické sítě. „V roce 2020 jsme představili LUNA, první inteligentní řetězcový systém pro ukládání energie v oboru," uvedl Zhou. „Systém LUNA, pojmenovaný po Měsíci, byl navržen tak, aby bděl v noci a zajistil, že čistá energie již nekončí při západu slunce. A jak víte, náš solární střídač se jmenuje SUN. Je zakořeněn ve slunci a dodává energii během dne." Zhou uvedl, že role akumulace energie byla nově definována tak, aby zaručovala stabilitu celé rozvodné sítě, a oznámil, že společnost Huawei oficiálně povýšila značku LUNA na LUTERRA. „Název LUTERRA je odvozen od slova ‚Terra' – Země. Přecházíme od osvětlování noci k ochraně naší planety."

V rámci nové strategie „Chytrá fotovoltaika" Huawei využívá své výhody v integraci základních technologií 4T (bit, watt, teplo, baterie) k neustálým inovacím s cílem urychlit budování moderní energetické soustavy, včetně řešení pro všechny segmenty uživatelů a scénáře. Ve svém projevu na veletrhu The Smarter E 2026 Zhou také podrobně představil nejvýznamnější projekty v oblasti komerčních a průmyslových aplikací v Evropě, které využívají univerzální řešení společnosti integrující fotovoltaiku, systémy BESS, nabíječky elektromobilů a plánování pomocí umělé inteligence. Například v Německu dosáhl obchodní park AHS nárůstu tržeb o 10 % již po dvou letech provozu univerzálního řešení od Huawei a ve Španělsku, jak poznamenal Zhou, „se náklady na elektřinu supermarketu Carrefour snížily téměř o 40 % a doba návratnosti investice je pouhých pět let."

Společnost Huawei se připravuje na vývoj trhu s elektřinou. Zhou vysvětlil: „V budoucnu se obchodní modely pro systémy BESS budou dále diverzifikovat… Díky flexibilnímu hardwaru a schopnosti softwaru přizpůsobovat se vývoji se univerzální platforma společnosti Huawei dokáže přizpůsobit všem různým obchodním modelům a maximalizovat přínosy."

Díky ukázkám na celém světě – od Španělska po Mongolsko a od Německa po Filipíny –, které dokazují přínos technologie Huawei pro tvorbu energetické sítě, Zhou uvádí, že klíčové kompetence společnosti „posílí naše řešení Chytrá fotovoltaika a BESS pro všechny scénáře, aby přinesly našim zákazníkům maximální hodnotu a zároveň posílily stabilitu sítě při vysokém podílu obnovitelných zdrojů."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3006150/image1.jpg

 

KONTAKT: Miaomiao Zhang, zhangmiaomiao10@huawei.com

 

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen, letáky a praktické rady. iDNES.cz má novou rubriku Spotřebitel

ilustrační snímek

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za návštěvu - od skalních měst přes vyhlídkové stezky až po historické památky. Myslíte si, že znáte české...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty

Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...

Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých manulů, zatímco pražská zoo představila koťata karakalů, prvního lachtana po sedmi letech i drobná...

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým obsahem sirovodíku a o desítky let praxe v dermatologii i balneoterapii. Lázně Smrdáky na Slovensku...

„Turisté ruší místní“. Praha 1 žádá, aby novela zákona umožnila regulovat Airbnb

krátkodobé ubytování Airbnb

Praha 1 žádá, aby novela zákona o cestovním ruchu umožnila obcím řešit dopady krátkodobého ubytování typu Airbnb. Stát musí dát podle Prahy 1 obcím konkrétní nástroje k tomu, aby mohly dohledat...

17. července 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Zdarma, ale nebezpečné. Koupání v lomech láká tisíce lidí. Tady je 5 nejkrásnějších míst

Mašovický lom.

Křišťálově čistá voda, dramatické skalní stěny a romantická příroda. Zatopené lomy jsou v létě oblíbenou alternativou k přeplněným koupalištím a přehradám, nejsou však bez rizika. Přinášíme výběr...

17. července 2026  18:28

Při sklizni ovoce se na Klatovsku převrátil traktor, jednaosmdesátiletý sběrač zemřel

Při sklizni ovoce ve Vlastějově zemřel člověk. Převrátil se na něj traktor....

Při sklizni ovoce v obci na Klatovsku se v pátek dopoledne převrátil traktor, který v nakladači zvedal dva sběrače do koruny stromu. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl zranění, uvedla policejní mluvčí...

17. července 2026  18:02,  aktualizováno  18:16

Konec pojízdných saun v Praze? Tramvaje 15T dostanou klimatizaci

Klimatizovanou tramvaj typu 15T cestující poznají podle žluté čelní masky

Nedávná vlna extrémních veder potrápila mimo jiné i cestující pražské MHD. Neklimatizované vozy lidé na internetu označovali za „nejlevnější saunu v Praze“. Mnozí upozorňovali i na zdravotní hazard,...

17. července 2026  17:02,  aktualizováno  17:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Deset kilo drog a milion v hotovosti. Ústečtí celníci zadrželi dva dealery

Ústečtí celníci našli u dvou zadržených téměř 10 kilo drog a milion v hotovosti.

Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich téměř deset kilogramů drog včetně heroinu a kokainu a také víc než milion korun.

17. července 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Praha musí znovu posoudit tendr na Novou Palmovku, rozhodl šéf ÚOHS

Nedostavěná budova s názvem Nová Palmovka se již roky tyčí nad neméně...

Praha bude muset znovu posoudit nabídky v tendru na přestavbu Centra Nová Palmovka na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)...

17. července 2026  11:52,  aktualizováno  17:18

Amatérští výtvarníci vytvořili panorama Přelouče s Vávrou a Formanem

AmatĂ©rĹˇtĂ­ vĂ˝tvarnĂ­ci vytvoĹ™ili panorama PĹ™elouÄŤe s VĂˇvrou a Formanem

Řeku Labe a panorama města Přelouče na Pardubicku ztvárnili amatérští výtvarníci společně s architektem Davidem Vávrou a výtvarníkem a divadelníkem Matějem...

17. července 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Někteří odborníci vyzývají k debatě o vypuštění dolní nádrže na Nových Mlýnech

ilustrační snímek

Velmi špatná kvalita vody a značné množství sinic v Novomlýnských nádržích i s tím související ekologické problémy jsou důvodem, proč se znovu ozývají hlasy...

17. července 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Za mřížemi získávají špičkovou kvalifikaci. Vězni na Borech obrábějí díly pro letadla

Výrobní hala firmy Workpress Aviation v areálu věznice Bory v Plzni. Vězni...

Kdyby filmový rada Vacátko znovu hledal v plzeňské věznici Bory důkazy k vyřešení zapeklitého případu, jako tu před 58 roky herec Jaroslav Marvan rozlouskl záhadu otisku prstu na střepu poblíž...

17. července 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Sobotní hudba u Jizery

ilustrační snímek

Areál Kempu Dolánky u Turnova se v sobotu promění v místo plné hudby, energie a letní pohody.

17. července 2026  16:30

Nehoda Filipa Turka inspirovala novou hru. Vyhnout se sanitce s krví a nenabourat může každý

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Zkuste nenabourat. To je tématem nové on-line hry, která reaguje na nedávnou dopravní nehodu poslance za Motoristy Filipa Turka, během které se se svým autem střetl s nemocničním vozem. Ve videohře...

17. července 2026  16:26

ODS do komunálních voleb v Prostějově povede náměstkyně primátora Sokolová

ilustrační snímek

Lídryní kandidátky Občanské demokratické strany a nezávislých osobností v Prostějově bude primátorova náměstkyně Milada Sokolová (ODS). Kandidátku ve čtvrtek...

17. července 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.