Huawei představila novou výpočetní architekturu UnifiedBus pro systémy SuperPoD a clustery

V tradiční výpočetní architektuře se s rostoucí velikostí clusteru snižuje využití prostředků. Modely skutečně využívají pouhých 20 % výpočetní kapacity clusteru se 100 000 NPU, přičemž během datové komunikace zůstává obrovské množství výpočetního výkonu nevyužito. Model s 10 biliony parametrů, jehož trénování vyžaduje obrovské množství mezilehlých dat, v tradičních architekturách výrazně překračuje kapacitu paměti jednoho akcelerátoru. Propojení a komunikace mezi komponentami v rámci clusteru se staly klíčovým výkonnostním úzkým hrdlem výpočetních systémů.
Podle Yanga je řešením tohoto úzkého hrdla nová výpočetní architektura společnosti Huawei založená na technologii propojení UnifiedBus, která usnadňuje spolupráci mezi clustery a systémy SuperPoD. Tato architektura je navržena tak, aby podpořila prudký nárůst poptávky po výpočetním výkonu, který přichází s uváděním nových agentních aplikací na trh. Výpočetní systémy založené na UnifiedBus mají čtyři klíčové vlastnosti:
- Jednotný protokol a sémantika paměti: Pod protokolem UnifiedBus bylo sjednoceno více než deset propojovacích protokolů, což zvyšuje propustnost propojení z úrovně 100 GB/s na úroveň TB/s a snižuje latenci doby odezvy (RTT) ze 7 mikrosekund na 2 mikrosekundy. Tento protokol také umožňuje jednotné globální adresování paměti v rámci systémů SuperPoD.
- Heterogenní spolupráce výpočetních prostředků: UnifiedBus přímo propojuje procesory CPU a NPU, paměť a jednotky SSD, což mezi nimi vytváří decentralizovaný přístup typu peer-to-peer a flexibilní kombinování CPU a NPU. Víceúrovňová hardwarová akcelerace pro architekturu Transformer navíc umožňuje oddělení vrstev Attention a FFN (AFD).
- Víceúrovňové úložiště s globálním sdružováním: UnifiedBus využívá sdružování prostředků na hybridních médiích k podpoře ukládání aktivací do mezipaměti. Paměť DDR (Double Data Rate) slouží jako alternativní paměť pro NPU, snižuje latenci služeb vyhledávání, doporučování a reklamy a zdvojnásobuje výkon vektorového vyhledávání u řádově 100 miliard datových položek s tisíci dimenzemi. Snižuje se tím také požadavek na kapacitu paměti HBM na jednu NPU při trénování modelů s 10 biliony parametrů a zlepšuje se využití FLOPs modelu v clusteru (MFU).
- Optoelektronické propojení a flexibilní síťování: UnifiedBus slouží jako globální „datová dálnice" s ultravysokou propustností a ultranízkou latencí, která umožňuje flexibilní škálování výpočetního výkonu.
Yang poté představil nejnovější produkty propojení UnifiedBus společnosti Huawei, které pokrývají propojení uvnitř skříní, mezi skříněmi a napříč clustery. To umožňuje pružné škálování od jediné skříně až po cluster s milionem NPU.
- Uvnitř skříní eliminuje UnifiedBus LinkBlade díky bezkabelové konstrukci ztráty v obvodech, což v systému SuperPoD se 4 096 NPU snižuje délku měděné kabeláže přibližně o 196 kilometrů.
- Mezi skříněmi podporuje UnifiedBus LinkDevice 176 portů s propustností 1,6 Tbit/s na port a zajišťuje plně optické propojení s propustností 280 Tbit/s. Jde o propojovací zařízení s vysokorychlostním sběrnicovým protokolem s nejvyšší propustností a nejvyšším počtem portů v oboru, jehož latence RTT činí pouhé 2 mikrosekundy.
- Napříč clustery nabízí přepínač UnifiedBus UBG masivní radixovou kapacitu větvení až 1 024, což znamená, že dokáže podporovat SuperCluster s milionem NPU a další vývoj směrem k podpoře desítek bilionů parametrů modelů.
Yang rovněž uvedl na trh agentní AI SuperCluster společnosti Huawei založený na UnifiedBus, který se skládá ze systémů TaiShan 950 a Atlas 960 SuperPoD, paměťového úložiště OceanStor M900 a přepínače Xinghe UBG. Tento cluster umožňuje spolupráci různorodých výpočetních prostředků a víceúrovňové sdružování prostředků.
Kromě systémů SuperPoD uplatnila společnost Huawei technologii UnifiedBus také ve svých výpočetních zařízeních. Společnost vyvinula novou řadu zařízení založených na UnifiedBus (s podporou jedné až osmi NPU) a moduly Kunpeng a Ascend, které malým a středním podnikům umožňují lokálně provozovat modely s biliony parametrů.
Pokud jde o ekosystém, uvedl Yang, že Ascend spolupracuje s open-source frameworky, jako jsou DeepSeek Harness, OpenCode a openJiuwen, na vývoji plně open-source agentních pluginů pro inteligentní správu, zrychlení inferencí a bezpečnostní frameworky.
Yang slíbil: „Společnost Huawei se zavazuje k inovacím na systémové úrovni, budování portfolia produktů výpočetních základů a otevřenosti v podobě open source a otevřených systémů. Budeme i nadále spolupracovat se zákazníky, partnery a vývojáři, abychom pomohli tomuto ekosystému prosperovat a nabídli světu novou možnost v oblasti výpočetního výkonu."
Kontakt: Joe Yuan, yuanchengchao1@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59270.