Huawei představila vylepšené řešení Stellar AI Network, které má pohánět „agentický svět" prostřednictvím bezpečné a inteligentní konektivity

V důsledku prudkého nárůstu využívání umělé inteligence vzrostla denní spotřeba tokenů za jeden rok dvěstěšedesátkrát. Vylepšená síť Stellar AI společnosti Huawei – zahrnující AI Fabric, AI WAN a AI Campus – na tuto situaci reaguje zaměřením na inteligentní konektivitu a bezpečnost.
Stellar AI Fabric 2.0
- Inteligentní konektivita: Pro řešení problémů, jako jsou prudce rostoucí náklady na síťové připojení, pomalá konverze protokolů a opakované přenosy dat způsobené kolísáním spojení, představila společnost Huawei řadu UBG přepínačů SF9300. Ve spojení s procesory Ascend A5/A6 tvoří ucelené integrované řešení pro výpočetní a síťové systémy řady UBG. Konkrétně dvouvrstvá architektura s více rovinami eliminuje jádrovou vrstvu, čímž snižuje náklady na nasazení sítě o 30 %. Sjednocený protokol snižuje latenci mezi koncovými body z 20 µs na 11 µs. Funkce opakované vysílání na úrovni linkové vrstvy (LLR) zajišťuje nulovou ztrátu paketů během kolísání spojů, čímž snižuje roční výpadky služeb clusteru o 100 hodin. Společnost Huawei rovněž představila své zcela vlastní přepínače NPO řady CloudEngine XH9300-EN, které přinášejí tři zásadní průlomy. Za prvé, centralizovaná konstrukce světelného zdroje snižuje spotřebu energie propojení z 1 000 W na 600 W, čímž šetří náklady na elektřinu klastru. Za druhé, architektura typu „blízko pouzdra" snižuje latenci opticko-elektrické konverze o 180 ns, čímž optimalizuje latenci jednotlivých uzlů o 26 %. Za třetí, zásuvná konstrukce typu „snap-fit" (bez použití šroubů) umožňuje výměnu přímo na místě, čímž zkracuje dobu obnovy po poruše z několika dnů na několik hodin.
- Zabezpečení: Třívrstvé řešení Security Guardrail od Huawei chrání před krádeží typu hashrate (tajné zneužití k těžbě kryptoměn), útoky typu „prompt injection" (kybernetický útok na umělou inteligenci) a „otrávení modelu". Konkrétně řešení Network Guardrail obsahuje integrovaný model detekce kryptojackingu (nelegální těžby kryptoměn), který dosahuje míry detekce 95 % a blokuje škodlivý provoz v řádu milisekund. Agent Guardrail chrání před útoky typu „prompt injection" s přesností 95 % a latencí pod 150 ms. Host Guardrail provádí monitorování škodlivých procesů v reálném čase, přičemž udržuje využití CPU pod 1 %. V reálném prostředí u zákazníka toto řešení během prvních sedmi dnů identifikovalo 415 vysoce rizikových zranitelností a 322 událostí představujících hrozbu – s využitím umělé inteligence k ochraně umělé inteligence a zajištění bezpečné tvorby tokenů.
Stellar AI WAN
- Inteligentní konektivita: Výpočetní operace napříč regiony čelí problémům, jako jsou výrazné ztráty účinnosti, vysoké náklady na lokální infrastrukturu a drahé soukromé linky. Řešením těchto problémů je Stellar AI WAN od Huawei, které umožňuje bezztrátový přenos výpočetního výkonu na vzdálenost přes 1 000 km: Bezztrátový algoritmus Starnet eliminuje ztráty paketů na dlouhé vzdálenosti a zvyšuje účinnost vzdáleného výpočtu na více než 95 %. Výpočetně-síťové zařízení XH využívá algoritmus vrstvového rozdělení modelu k lokálnímu spouštění počátečních a koncových vrstev, přičemž přes síť přenáší pouze vysokorozměrné vektory. Tím je zajištěno, že surová data zůstávají výhradně v lokálním prostředí, a náklady na xPU (spojené s pořízením, provozem a chlazením moderních specializovaných počítačových procesorů) v pobočkách se tak sníží čtyřnásobně. Navíc překrývání výpočtů a komunikace zkracuje dobu nečinnosti šířky pásma o více než 80 % a snižuje požadovanou šířku pásma pětinásobně.
- Zabezpečení: Vícerozměrná technologie ochrany WAN od Huawei čelí novým typům, jako jsou APT (pokročilá přetrvávající hrozba) a HNDL (typu „seber teď, dešifruj později"). Na úrovni zařízení zabraňují integrované bezpečnostní desky vniknutí v reálném čase, vystopují hrozby během několika minut s přesností přes 95 % a vizualizují útočné cesty s až 100 skoky. Na úrovni spojů zajišťuje integrovaná technologie QKD robustní kvantovou bezpečnost bez nutnosti dalších zařízení, čímž snižuje náklady na výstavbu o více než 60 % a zároveň prodlužuje dosah přenosu na 80 km. Na síťové úrovni umožňuje technologie datového ohraničení založená na APN6 kontrolu nad trasami datového provozu v celé síti, čímž zajišťuje bezpečný oběh citlivých dat.
Síť Stellar AI Campus
- Inteligentní konektivita: Vzhledem k tomu, že se letos očekává, že míra nasazení podnikových agentů dosáhne téměř 50 %, ruční provoz a údržba již nestačí na požadavky nepřetržitého provozu 24/7, a proto je nezbytné zajistit obnovu po poruše v řádu minut. Společnost Huawei tomuto požadavku vyhovuje vylepšením autonomie sítě pro všechny scénáře napříč daty, modely a nástroji. Konkrétně vlastní technologie síťového povědomí podporuje sběr více než 25 exkluzivních typů dat s cyklem vzorkování 100 ms, což umožňuje přesnou detekci i nepatrných anomálií. Algoritmus hluboké kauzální prořezávání (DCP) optimalizuje modely umělé inteligence, čímž snižuje chyby při inferenci o více než 20 % a zároveň zvyšuje přesnost odstraňování poruch na 95 %. Technologie distribuované simulace iFlow 2.0 zajišťuje nepřetržité ověřování inferenčních cest 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To umožňuje provoz založený na umělé inteligenci v celé síti, čímž se zkracuje průměrná doba opravy na méně než 5 minut a zajišťuje se bezchybný provoz služeb kritických pro chod podniku.
- Zabezpečení: Současné podniky se potýkají s rychlým napadením „hloupých" terminálů a skrytými škodlivými interakcemi ze strany útočníků. Řešení Stellar AI Campus Network Asset Security 2.0 od Huawei tyto problémy řeší prostřednictvím spolupráce při ochraně koncových bodů a sítě. Díky zabudování mikromodelů umělé inteligence do přepínačů zkracuje toto řešení dobu detekce hrozeb u „hloupých" terminálů z 5 minut na méně než 10 sekund. S využitím vlastních malých modelů AI Core a velkých sémantických modelů NPU (neurální procesorové jednotky) plně rekonstruuje scénáře interakcí agentů, čímž zvyšuje míru detekce škodlivých příkazů na 95 %. Tím eliminuje skrytá rizika a chrání kampusové sítě a služby.
Do budoucna bude společnost Huawei i nadále inovovat své produkty a řešení v rámci sítě Stellar AI Network v souladu s vizí „AI pro všechny, vše na bezpečné IP" a ve spolupráci se zákazníky a partnery tak v éře umělé inteligence maximalizovat hodnotu každého připojení.
Kontakt: Yanqing Zhao, zhaoyanqing7@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59242.