Huawei představila vylepšené řešení Stellar AI Network, které má pohánět „agentický svět" prostřednictvím bezpečné a inteligentní konektivity

Autor:
  14:39
Sledovat Metro na Googlu

Šanghaj 18. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na konferenci HUAWEI CONNECT 2026 představila společnost Huawei své vylepšené řešení Stellar AI Network, které vychází ze zásady bezpečné a inteligentní konektivity. Díky vynikajícím vlastnostem, jako je efektivní výpočetní výkon, bezztrátové doručování a bleskurychlé aplikace, toto řešení připravené na budoucnost uvolňuje výpočetní produktivitu a zároveň chrání služby v éře umělé inteligence.

V důsledku prudkého nárůstu využívání umělé inteligence vzrostla denní spotřeba tokenů za jeden rok dvěstěšedesátkrát. Vylepšená síť Stellar AI společnosti Huawei – zahrnující AI Fabric, AI WAN a AI Campus – na tuto situaci reaguje zaměřením na inteligentní konektivitu a bezpečnost.

Stellar AI Fabric 2.0

  • Inteligentní konektivita: Pro řešení problémů, jako jsou prudce rostoucí náklady na síťové připojení, pomalá konverze protokolů a opakované přenosy dat způsobené kolísáním spojení, představila společnost Huawei řadu UBG přepínačů SF9300. Ve spojení s procesory Ascend A5/A6 tvoří ucelené integrované řešení pro výpočetní a síťové systémy řady UBG. Konkrétně dvouvrstvá architektura s více rovinami eliminuje jádrovou vrstvu, čímž snižuje náklady na nasazení sítě o 30 %. Sjednocený protokol snižuje latenci mezi koncovými body z 20 µs na 11 µs. Funkce opakované vysílání na úrovni linkové vrstvy (LLR) zajišťuje nulovou ztrátu paketů během kolísání spojů, čímž snižuje roční výpadky služeb clusteru o 100 hodin. Společnost Huawei rovněž představila své zcela vlastní přepínače NPO řady CloudEngine XH9300-EN, které přinášejí tři zásadní průlomy. Za prvé, centralizovaná konstrukce světelného zdroje snižuje spotřebu energie propojení z 1 000 W na 600 W, čímž šetří náklady na elektřinu klastru. Za druhé, architektura typu „blízko pouzdra" snižuje latenci opticko-elektrické konverze o 180 ns, čímž optimalizuje latenci jednotlivých uzlů o 26 %. Za třetí, zásuvná konstrukce typu „snap-fit" (bez použití šroubů) umožňuje výměnu přímo na místě, čímž zkracuje dobu obnovy po poruše z několika dnů na několik hodin.
  • Zabezpečení: Třívrstvé řešení Security Guardrail od Huawei chrání před krádeží typu hashrate (tajné zneužití k těžbě kryptoměn), útoky typu „prompt injection" (kybernetický útok na umělou inteligenci) a „otrávení modelu". Konkrétně řešení Network Guardrail obsahuje integrovaný model detekce kryptojackingu (nelegální těžby kryptoměn), který dosahuje míry detekce 95 % a blokuje škodlivý provoz v řádu milisekund. Agent Guardrail chrání před útoky typu „prompt injection" s přesností 95 % a latencí pod 150 ms. Host Guardrail provádí monitorování škodlivých procesů v reálném čase, přičemž udržuje využití CPU pod 1 %. V reálném prostředí u zákazníka toto řešení během prvních sedmi dnů identifikovalo 415 vysoce rizikových zranitelností a 322 událostí představujících hrozbu – s využitím umělé inteligence k ochraně umělé inteligence a zajištění bezpečné tvorby tokenů.

Stellar AI WAN

  • Inteligentní konektivita: Výpočetní operace napříč regiony čelí problémům, jako jsou výrazné ztráty účinnosti, vysoké náklady na lokální infrastrukturu a drahé soukromé linky. Řešením těchto problémů je Stellar AI WAN od Huawei, které umožňuje bezztrátový přenos výpočetního výkonu na vzdálenost přes 1 000 km: Bezztrátový algoritmus Starnet eliminuje ztráty paketů na dlouhé vzdálenosti a zvyšuje účinnost vzdáleného výpočtu na více než 95 %. Výpočetně-síťové zařízení XH využívá algoritmus vrstvového rozdělení modelu k lokálnímu spouštění počátečních a koncových vrstev, přičemž přes síť přenáší pouze vysokorozměrné vektory. Tím je zajištěno, že surová data zůstávají výhradně v lokálním prostředí, a náklady na xPU (spojené s pořízením, provozem a chlazením moderních specializovaných počítačových procesorů) v pobočkách se tak sníží čtyřnásobně. Navíc překrývání výpočtů a komunikace zkracuje dobu nečinnosti šířky pásma o více než 80 % a snižuje požadovanou šířku pásma pětinásobně.
  • Zabezpečení: Vícerozměrná technologie ochrany WAN od Huawei čelí novým typům, jako jsou APT (pokročilá přetrvávající hrozba) a HNDL (typu „seber teď, dešifruj později"). Na úrovni zařízení zabraňují integrované bezpečnostní desky vniknutí v reálném čase, vystopují hrozby během několika minut s přesností přes 95 % a vizualizují útočné cesty s až 100 skoky. Na úrovni spojů zajišťuje integrovaná technologie QKD robustní kvantovou bezpečnost bez nutnosti dalších zařízení, čímž snižuje náklady na výstavbu o více než 60 % a zároveň prodlužuje dosah přenosu na 80 km. Na síťové úrovni umožňuje technologie datového ohraničení založená na APN6 kontrolu nad trasami datového provozu v celé síti, čímž zajišťuje bezpečný oběh citlivých dat.

Síť Stellar AI Campus

  • Inteligentní konektivita: Vzhledem k tomu, že se letos očekává, že míra nasazení podnikových agentů dosáhne téměř 50 %, ruční provoz a údržba již nestačí na požadavky nepřetržitého provozu 24/7, a proto je nezbytné zajistit obnovu po poruše v řádu minut. Společnost Huawei tomuto požadavku vyhovuje vylepšením autonomie sítě pro všechny scénáře napříč daty, modely a nástroji. Konkrétně vlastní technologie síťového povědomí podporuje sběr více než 25 exkluzivních typů dat s cyklem vzorkování 100 ms, což umožňuje přesnou detekci i nepatrných anomálií. Algoritmus hluboké kauzální prořezávání (DCP) optimalizuje modely umělé inteligence, čímž snižuje chyby při inferenci o více než 20 % a zároveň zvyšuje přesnost odstraňování poruch na 95 %. Technologie distribuované simulace iFlow 2.0 zajišťuje nepřetržité ověřování inferenčních cest 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. To umožňuje provoz založený na umělé inteligenci v celé síti, čímž se zkracuje průměrná doba opravy na méně než 5 minut a zajišťuje se bezchybný provoz služeb kritických pro chod podniku.
  • Zabezpečení: Současné podniky se potýkají s rychlým napadením „hloupých" terminálů a skrytými škodlivými interakcemi ze strany útočníků. Řešení Stellar AI Campus Network Asset Security 2.0 od Huawei tyto problémy řeší prostřednictvím spolupráce při ochraně koncových bodů a sítě. Díky zabudování mikromodelů umělé inteligence do přepínačů zkracuje toto řešení dobu detekce hrozeb u „hloupých" terminálů z 5 minut na méně než 10 sekund. S využitím vlastních malých modelů AI Core a velkých sémantických modelů NPU (neurální procesorové jednotky) plně rekonstruuje scénáře interakcí agentů, čímž zvyšuje míru detekce škodlivých příkazů na 95 %. Tím eliminuje skrytá rizika a chrání kampusové sítě a služby.

Do budoucna bude společnost Huawei i nadále inovovat své produkty a řešení v rámci sítě Stellar AI Network v souladu s vizí „AI pro všechny, vše na bezpečné IP" a ve spolupráci se zákazníky a partnery tak v éře umělé inteligence maximalizovat hodnotu každého připojení.

 

Kontakt: Yanqing Zhao, zhaoyanqing7@huawei.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59242.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Kolín nechává zpracovat návrhy změn parkování v pěti částech města

ilustrační snímek

Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích míst. Největší rozdíl průzkum zjistil na Zálabí, kde je 272...

19. září 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus

Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z...

Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) otevře v neděli své brány veřejnosti. V rámci Evropského týdne mobility...

19. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií

ilustrační snímek

Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...

19. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Trutnov plánuje novou čtvrť u historického centra s byty i knihovnou

ilustrační snímek

Bytová zástavba, městská knihovna, prostor pro setkávání i přístupné nábřeží Úpy. Taková by mohla být podle vítězného návrhu urbanistické soutěže nová podoba...

19. září 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Břidlice musí zvonit jako zvon. Tradiční řemeslo se u Lakomých dědí už pět generací

Pokrývač Jaroslav Lakomý při opravě střechy svitavského kostela sv. Jiljí

Pokrývačské řemeslo se v rodině Lakomých dědí z generace na generaci již více než 100 let. Jaroslav Lakomý mladší v těchto dnech dokončil náročnou opravu střechy kostela sv. Jiljí ve Svitavách, na...

19. září 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Policisté hledají ženu z Prahy 3. Ztratila se po odvedení dcery do školky

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala...

19. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí

Na korunovační klenoty se stojí fronta. Přijeli lidé z celého Česka i turisté....

Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která...

19. září 2026  11:42

Aplikace Záchranka umožní ve Zlínském kraji tísňové volání s přesnou polohou

ilustrační snímek

Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se stal...

19. září 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

VOLBY 2026 v Praze 4: Kubín obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát a jak volit?

Pankrác a její "mrakodrapy": zleva již téměř dokončený bytový věžák V Tower,...

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 4 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé čtvrté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové...

19. září 2026  11:11

Moravskoslezský kraj podpoří folklor a lidovou kulturu dvěma miliony korun

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj letos rozdělí dva miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury. Z devíti žádostí podpoří šest projektů. ČTK to řekla mluvčí...

19. září 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Penál, pastelky, ale i kroužky a obědy. Samoživitelé každé září zápasí s výdaji

Inflace a zdražování dopadá i na samoživitelky a samoživitelé.

„Na začátku školního roku si musím pokaždé půjčit od rodičů. Nevím, co bych bez nich dělala,“ popisuje samoživitelka Markéta. Zářijové výdaje pro ni nejsou jen nepříjemností, kterou by pokryla z...

19. září 2026  10:12

Tři vzácné obrazy po náročném restaurování opět zdobí kostel v Pomezí

Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří

Do svatostánku sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který zdobí evropsky unikátní freska Ježíše ve vinném lisu, se vrátily tři vzácné obrazy. Díla se podařilo objevit v církevních depozitářích, po...

19. září 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet