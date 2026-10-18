Huawei představila vylepšené řešení Stellar Intelligent Network pro Evropu

Společnost Huawei na konferenci Huawei Network Summit 2026 Europe představila vylepšené řešení Stellar Intelligent Network určené pro evropský trh, které vychází z filozofie „Bezpečné a inteligentní připojení". Tento krok potvrzuje úsilí společnosti Huawei o rozvoj inteligentních technologií napříč odvětvími ve spolupráci se zákazníky a partnery.
Aktualizace zahrnuje řešení Stellar Intelligent Fabric, Stellar Intelligent WAN a Stellar Intelligent Campus Network.
Stellar Intelligent Fabric
Huawei využívá své vlastní 100T přepínače k vybudování dvouvrstvé architektury s více rovinami, která čtyřnásobně zvyšuje rozsah sítě a snižuje počet přepínačů a optických modulů o 30 %, čímž výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví (TCO). Algoritmus vyrovnávání zátěže síťových paketů (NPLB) navíc zvyšuje využití spojů v celé síti na 98 % a zvyšuje výkon učení a inferenčních operací o více než 7 %.
V síťových prostředích s více dodavateli umožňuje technologie xFlow společnosti Huawei inteligentní analýzu celého toku dat a usnadňuje lokalizaci poruch do jedné minuty, čímž řeší obavy zákazníků. Mezitím modul AI Eagle-Eye Engine společnosti Huawei dokončí analýzu příčiny poruchy během několika minut, čímž výrazně zvyšuje odolnost sítě datového centra.
Stellar Intelligent WAN
Bezeztrátový algoritmus Starnet od společnosti Huawei dosahuje meziregionální výpočetní účinnosti více než 95 % a snižuje náklady na privátní linky o 60 %, čímž dále omezuje výdaje podniků na vzdálené výpočty. Nejnovější vlastní technologie rozdělení modelů podle vrstev uchovává surová data v lokálních zařízeních a eliminuje rizika úniku.
Exkluzivní deska s vestavěnou bezpečností od Huawei detekuje a blokuje narušení v reálném čase a sleduje hrozby během několika minut s přesností přes 95 %. První svého druhu vestavěná deska pro kvantovou distribuci klíčů (QKD) integruje komunikaci a kvantovou bezpečnost a zároveň snižuje náklady na nasazení o více než 60 %. Na síťové vrstvě zajišťuje řešení pro ochranu dat založené na APN6 bezpečnost citlivých dat pro všechna odvětví.
Stellar Intelligent Campus Network
Technologie koordinace více přístupových bodů (AP) společnosti Huawei a exkluzivní inteligentní antény s dynamickým přiblížením snižují bezdrátové rušení o 84 % a poskytují dvakrát vyšší síťový výkon než je průměr v oboru. Navíc úplná řada přepínačů s více GE porty a flexibilní licencování typu „right-to-use" (RTU; právní povolení používat funkci v souladu s licenční smlouvou) snižují celkové náklady na vlastnictví (TCO) kampusových sítí s rychlostí 10 Gbps o více než 30 %. V oblasti provozu a údržby sítě zvyšuje Huawei autonomii sítě u dat, algoritmů a nástrojů, čímž zkracuje průměrnou dobu opravy (MTTR) na méně než 5 minut.
Lokální inteligentní inferenční zpracování na přepínačích umožňuje detekci anomálií v reálném čase, čímž se doba detekce hrozeb zkracuje z 5 minut na méně než 10 sekund. Navíc exkluzivní technologie Wi-Fi Shield a end-to-end (koncová) postkvantová kryptografie (PQC) zajišťují kvantově bezpečné kabelové i bezdrátové spoje. Více než 20 vestavěných inteligentních algoritmů v pobočkových bránách zvyšuje míru detekce neznámých hrozeb na 95 % s blokováním v řádu milisekund.
Společnost Huawei představila řadu produktů eKit SME Network střední až vyšší třídy, přizpůsobených pro malé a střední podniky, které se vyznačují vylepšenou bezpečností a výkonem. Mezi hlavní novinky patří konvergované brány řady Aura10/AR580 (které integrují bezpečnostní funkce, jako je antivirus a IPS neboli systém prevence neoprávněného vniknutí) pro pracoviště, jádrové přepínače řady S630 s rozhraním 10GE (které spojují funkce přepínání a WAC pro správu až 1000 přístupových bodů) pro hotely a přístupové body AP362H (které disponují vestavěnými inteligentními anténami pro 1,6násobné zvýšení zisku) pro obchody.
Aby společnost Huawei splnila evropské požadavky na ekologickou a nízkouhlíkovou regulaci, vyvinula tříúrovňový rámec pro úsporu energie. Tento rámec, zahrnující úsporu energie na úrovni zařízení, sítě i provozu, vytváří pro zákazníky inteligentní základ pro nízkouhlíkovou síť.
Kontakt: chixiaohang@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59663.