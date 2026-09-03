Huawei představilo na akci Chase the Wild v Mnichově novou generaci vlajkových produktů

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  15:55
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Mnichov (Německo) 3. září 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei zahájila 2.září v mnichovském SHOWPALAST globální akci Chase the Wild věnovanou představení inovativních produktů. Představila tam rozsáhlé portfolio nových vlajkových zařízení ve čtyřech klíčových kategoriích: chytrá nositelná elektronika, tablety, chytré telefony a audio. Akce zdůraznila odhodlání společnosti Huawei plynule začlenit inteligentní technologie do každodenního života a dát uživatelům svobodu a energii k tomu, aby se mohli naplno věnovat svým vášním.

„Wild" znamená uvolněnou vitalitu – volně cválat, odvážně se vydávat na dobrodružství. „Wild" znamená technologii pro všechny – neviditelnou sílu po vašem boku. „Wild" je jiskra vášně, radosti a nespoutaného sebevyjádření. Společnost zdůraznila, že její nejnovější produkty jsou navrženy tak, aby se staly přirozeným prodloužením života uživatelů, ať už objevují přírodu, zaznamenávají svá dobrodružství nebo odemykají nový tvůrčí potenciál.

Hlavní pozornost si vysloužila řada HUAWEI WATCH GT 7, která díky komplexním vylepšením v oblasti designu, outdoorových sportovních funkcí, správy zdraví a výdrže baterie nově definuje kategorii sportovních chytrých hodinek. Řada je vybavena novým řemínkem EasyCross. Model GT 7 je k dispozici ve verzích 46 mm a 41 mm v osmi barevných provedeních, zatímco GT 7 Pro nabízí tři barevné varianty a pro vyšší odolnost jej doplňuje keramická luneta z nanomateriálu a středový rám z titanové slitiny. Sportovním nadšencům přináší řada GT 7 vůbec první detekci oblouků a detekci přetížení (G-Force) měřenou ze zápěstí, k tomu nový režim pro halové zimní sporty a venkovní lyžařské mapy pokrývající více než 3 000 středisek po celém světě. Cyklistické funkce nyní zahrnují plánování trasy pro stoupání, upozornění na sklon a varování před ostrými zatáčkami. V oblasti zdraví nabízí vylepšená funkce Health Insights novinky, jako je skóre fyzické připravenosti (Physical Readiness) a chytrá analýza zdravotního stavu, a přináší srozumitelnější a lépe uchopitelná doporučení pro zdravý životní styl.

Po roční pauze se na evropský trh vrací všestranná vlajková řada chytrých hodinek HUAWEI WATCH 6. Hodinky vynikají inteligentním designem, pokročilými tréninkovými režimy a analýzou tréninku řízenou umělou inteligencí a podporují samostatné telefonování, navigaci i platby. Vylepšené funkce Health Glance[i], Health Insights[ii] a Healthy Living[iii] činí proaktivní péči o zdraví intuitivnější než kdy dřív.

Huawei rovněž oficiálně uvedl model HUAWEI WATCH D3, tlakoměr nové generace, který získal evropskou zdravotnickou certifikaci CE-MDR. Zařízení nyní podporuje měření krevního tlaku před cvičením i po něm a chytrá připomenutí měření, což přináší komplexnější správu krevního tlaku přímo ze zápěstí. Pro Huawei to znamená významný krok vpřed v oblasti digitální péče o zdraví.

Pro produktivitu a kreativitu Huawei představil HUAWEI MatePad Pro 12", vlajkový tablet o tloušťce pouhých 4,7 mm a hmotnosti 454 gramů. Nabízí 12" flexibilní displej OLED PaperMatte, k tomu převod řeči na text s podporou AI, vylepšení rukopisu pomocí AI a vzduchová gesta stylusem, díky nimž mohou uživatelé bez námahy tvořit kdykoli a kdekoli. V kategorii audio Huawei uvedl řadu HUAWEI FreeBuds Neo, vytvořenou pro moderní životní styl, se svěžím designem a pohlcujícím zvukem. Mezi chytrými telefony debutovala řada HUAWEI nova 16s, která přináší osvěžený zážitek s důrazem na výjimečné možnosti portrétní fotografie.

Na závěr akce Huawei oznámila celosvětové zahájení soutěže „GoPaint" Worldwide Creating Activity 2026, která letos přidává novou kategorii „Easy Creation" s cílem zapojit do uměleckého vyjádření širší okruh účastníků. Huawei potvrdil své trvalé poslání přinášet spotřebitelům po celém světě špičkové inovace a hledat cesty, jak se technologie mohou stát stálým společníkem na cestě za vášní a objevováním.

[i] Tato funkce není určena k lékařským účelům. Výsledky jsou pouze orientační a nesmí sloužit jako podklad pro lékařskou diagnózu ani léčbu.
[ii] Tato funkce není určena k lékařským účelům. Výsledky jsou pouze orientační a nesmí sloužit jako podklad pro lékařskou diagnózu ani léčbu.
[iii] Tato funkce není určena k lékařským účelům. Výsledky jsou pouze orientační a nesmí sloužit jako podklad pro lékařskou diagnózu ani léčbu.

Zdroj: Huawei

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