Huawei představuje architekturu zařízení pro napájení lokalit příští generace a pokyny pro výstavbu datových center s umělou inteligencí

„Vzestup síťových architektur zaměřených na datová centra v inteligentní éře zvyšuje nároky na digitální a inteligentní energii." Podle Che Po provádí Huawei Digital Power neustálé inovace architektur a řešení, aby pomohla provozovatelům prosperovat jako energetickým spotřebitelům a producentům zároveň.

Single SitePower: Inteligentní architektura příští generace pro zařízení k napájení lokalit

Single SitePower je inteligentní architektura řešení příští generace pro energetická zařízení přímo v objektu. Využívá jedinečný tříúrovňový synergický mechanismus, který zahrnuje zařízení pro napájení lokalit, bezdrátové sítě a energetické sítě a umožňuje realizovat obousměrnou interakci toků energie a informací v procesu od zdroje energie, přes síť a zátěž až po úložiště. Architektura podporuje snímání, vizualizaci a správu v plném propojení, zlepšuje energetickou účinnost lokality (SEE) a dostupnost energie (PAV) a zároveň snižuje energetickou náročnost sítě (NCIe). Tato architektura nabízí tři odlišné funkce:

Odolnost: Huawei integruje bezdrátové sítě a sítě energetických zařízení v místě, aby realizoval synergii mezi sítí a zdrojem, synergii mezi zdrojem a úložištěm a synergii mezi úložištěm a zátěží a v průběhu celého procesu budoval odolná zařízení.

Zelená: K vybudování zelených lokalit a urychlení zhodnocení zelené energie lze využít nejmodernější technologie, jako jsou vysokonapěťové sériové zapojení, optimalizátory, inteligentní algoritmy a obloukové vypínače (AFCI) a zařízení pro rychlé vypnutí (RSD).

Spolehlivost: Společnost Huawei věří, že vysoce kvalitní a bezpečné lithiové baterie by měly být hlavním hlediskem pro zajištění spolehlivé komunikace.

RASTM: Pokyny pro výstavbu datových center AI

Datová centra, fungující pro univerzální výpočty až po výpočty umělé inteligence, musí vyřešit čtyři hlavní výzvy: spolehlivost, nejistotu, rychlé dodávky a vysokou energetickou náročnost. Prostřednictvím společných inovací s globálními zákazníky navrhuje společnost Huawei pokyn pro výstavbu datových center AI RASTM:

Spolehlivost: S prudkým nárůstem hodnoty zařízení umělé inteligence se stává velkou výzvou spolehlivost. Datová centra AI by měla přijmout vylepšenou architekturu, produkty, inteligentní správu a profesionální služby, aby byla zajištěna spolehlivost po celou dobu jejich životnosti.

Hbitost: Datová centra AI by měla být hbitá a měla by přijmout modulární konstrukci a elektromechanické oddělení, aby bylo možné pružně řešit nejisté požadavky a umožnit rychlé dodání.

Udržitelnost: Efektivita napájení bude pro datová centra hlavním problémem. Těžiště zlepšování energetické účinnosti se přesune od účinnosti jednotlivých zařízení k účinnosti paralelního systému a následně k rozsáhlému uplatnění režimu extrémně hospodárné regulace provozu (S-ECO).

„Jsme zastánci konceptu Power for AI & AI for Power (napájení pro AI a AI pro napájení) a budeme neustále investovat do technologických inovací, abychom podpořili hlubší integraci digitálních, inteligentních a nízkouhlíkových technologií a vybudovali odolná, ekologická a spolehlivá ICT zařízení. Ta pomohou provozovatelům přeměnit se z pouhých spotřebitelů energie na spotřebitele i producenty zároveň," řekl Che Po.

Veletrh MWC Barcelona 2025 se koná od 3. do 6. března ve španělské Barceloně. Během akce představí společnost Huawei své nejnovější produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1 ve Fira Gran Via. V roce 2025 se zrychlí komerční zavádění 5G-Advanced (páté generace bezdrátových systémů) a umělá inteligence pomůže operátorům přetvořit podnikání, infrastrukturu a provoz a údržbu. Společnost Huawei aktivně spolupracuje s operátory a partnery po celém světě, aby urychlila přechod k inteligentnímu světu.

Další informace naleznete na adrese: http://carrier-back.huawei.com/en/events/mwc2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2634280/image_5015379_24658563.jpg

KONTAKT: Tang Suiying, tangsuiying@huawei.com