Huawei představuje platformu AI Data, která urychlí zavádění AI v podnicích

AI agenti jsou nyní jádrem transformace. Přestože mají podniky k dispozici obrovské množství dat, stále se potýkají s četnými problémy při nasazování AI agentů v širokém měřítku. Mezi tyto problémy patří zpožděné získávání znalostí a nízká přesnost vyhledávání, neefektivní dedukce ve scénářích s dlouhými sekvencemi a vícekolovými interakcemi a nedostatek paměti pro úkoly a hromadění zkušeností. Tyto mezery způsobují, že většina AI agentů zůstává ve fázi demonstrace a zdaleka není připravena pro podnikové aplikace na produkční úrovni.
V přímé reakci na tyto společné výzvy představil Xie Liming, ředitel divize Doména flashového úložiště produktové řady Huawei Data Storage, platformu AI Data. Ta integruje znalostní bázi, KV cache a paměťovou banku a je koordinována systémem UCM. Tato platforma umožňuje podnikovým AI agentům překročit rámec demonstrací a stát se skutečnými produkčními nástroji.
- Generování a vyhledávání znalostí s vysoce přesným multimodálním vyhledáváním znalostí v reálném čase pro agenty
Tato technologie využívá znalostní báze k nepřetržitému detekování změn zdrojových dat a převádění surových dat na znalosti téměř v reálném čase. Převádí multimodální data na vysoce přesné znalosti prostřednictvím multimodálního bezztrátového parsování a kódování na úrovni tokenů, s přesností vyhledávání přes 95 %.
- KV cache pro zrychlení inferenčních procesů, využívající historická data paměti ke zlepšení inferenční účinnosti agentů
Inteligentní vrstvení a správa KV cache výrazně snižují opakované výpočty během inferenčních procesů, což vede k nižší latenci inferenčních procesů, zlepšuje jejich propustnost a uživatelský komfort a poskytuje silnou podporu výkonu pro dlouhé sekvence a komplexní inferenční procesy agentů.
- Extrakce a vyvolání paměti s personalizovanou a průběžně sumarizovanou pamětí pro agenty
Tato technologie využívá paměťové banky k akumulaci pracovní paměti a zkušenostní paměti během interakce AI agentů. Podporuje zpětné sledování paměti a spolupracující učení více agentů za účelem průběžné optimalizace přesnosti a efektivity inferencí, čímž se modely s používáním stávají chytřejšími.
Do budoucna bude Huawei posilovat své investice do infrastruktury dat pro umělou inteligenci, podporovat transformaci odvětví prostřednictvím neustálých inovací a spolupracovat s globálními zákazníky a partnery na širším zavádění umělé inteligence v dalších oblastech, čímž se plně využije potenciál dat.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2926169/Xie_Liming_President_Flash_Storage_Domain_Huawei_Data_Storage_Product.jpg
Zdroj: Huawei