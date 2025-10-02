Huawei představuje plně upgradovaná řešení inteligentní sítě Xinghe pro Evropu, které podpoří inteligenci v průmyslu

Mnichov 2. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Huawei Network Summit 2025 přilákal přes 800 odborníků a partnerů z více než 30 zemí včetně Německa, Francie, Itálie, Švýcarska, Španělska a Turecka, aby se věnovali trendům v oblasti inteligentních sítí a sdíleli své zkušenosti s digitální a inteligentní transformací Evropy. Společnost Huawei v rámci této akce představila své plně upgradované nabídky inteligentních sítí Xinghe pro scénáře kampusových sítí, dálkových sítí a sítí datových center, které mají za úkol podpořit síťové inovace a nastartovat inteligentní produktivitu v celé Evropě.

Jim Lu z Huawei ve svém projevu uvedl: „S rozvojem schopností umělé inteligence a poklesem nákladů se její nasazování ve větším měřítku zrychluje. Plně vylepšená inteligentní síť Xinghe od Huawei zefektivňuje tok dat a nabízí prémiový zážitek při používání umělé inteligence, takže je ideálním nástrojem pro urychlení inteligentní transformace v různých oblastech průmyslu. Společnost Huawei chce i do budoucna spolupracovat se svými zákazníky a partnery na budování robustních základů inteligentního světa a dosáhnout společného úspěchu v chytřejší budoucnosti."

„Inteligentní síť Xinghe od Huawei je postavena na inovačním rámci ‚3-Beyond' (3x za hranice)," popsal viceprezident pro produktovou řadu datových komunikací Huawei Steven Zhao. „Koncept ‚Beyond Performance' (Za hranice výkonu) posouvá nároky na kapacitu sítě a přináší nevídanou kvalitu služeb. ‚Beyond Resilience' (Za hranice odolnosti) představuje bezprecedentní odolnost pro budování maximální spolehlivosti a komplexní bezpečnosti. A konečně ‚Beyond Autonomy' (Za hranice autonomie) umožňuje propojením digitálního a fyzického světa rozvoj vysoce autonomních sítí."

Xinghe AI Campus: Budování kampusů s komplexním zabezpečením

Pro kampusové scénáře představila společnost Huawei kromě revoluční technologie Wi-Fi Shield dvě další bezpečnostní novinky. Vůbec první přístupový bod s detekcí skrytých kamer (spycam-detecting AP) využívá k detekci skrytých kamer celopásmové skenování a inteligentní algoritmy a chrání tak soukromí uživatelů 24 hodin denně bez přestávky. Technologie Wi-Fi sensing navíc dokáže pomocí patentovaných algoritmů zachytit mikropohyby na úrovni pouhých centimetrů pro ochranu před narušením a zabezpečení citlivých oblastí.

Xinghe AI Fabric 2.0: Vytváření nepřetržitě dostupných a mimořádně odolných sítí datových center

Moderní bankovní služby lze spustit během několika dní, ale manuální aktualizace bezpečnostních politik zůstávají pomalé a náchylné k chybám. Objem bankovních transakcí navíc stoupá na 100.000 za sekundu, takže se rychlé zotavení systému po výpadku stává stále důležitějším požadavkem. Xinghe AI Fabric 2.0 dokáže simulovat a konfigurovat tisíce síťových a bezpečnostních zařízení za pouhých pět minut, což představuje 100násobné zvýšení efektivity. Inovativní engine Eagle-Eye navíc dokáže detekovat 200.000 toků v reálném čase a zajistit tak kompletní analýzu kvality provozu, detekci poruch v řádu sekund a zotavení systému po poruše během několika minut.

Xinghe Intelligent WAN: Nastartování průmyslové inteligence s deterministickou jistotou

Pro poskytovatele internetových služeb je obtížné identifikovat šifrované aplikace tradičními metodami, což brání rozvoji služeb s přidanou hodnotou. Společnost Huawei řeší tento problém pomocí inteligentního algoritmu přesného rozpoznávání služeb, který zvyšuje přesnost identifikace šifrovaných aplikací na více než 95 %.

V energetickém průmyslu zase klade přechod na flexibilní sítě přísné požadavky na latenci přenosu založeného na IP. Na tyto nároky odpovídá Huawei inteligentní technologií eliminace kolísání, která kontroluje asymetrické kolísání latence v rozmezí 10 µs –20krát úspěšněji, než je oborový průměr.

NetMaster: Vývoj inteligentní sítě s vysokou úrovní autonomie

V reakci na explozi mobilních aplikací, rychlou expanzi bezdrátových sítí a neefektivitu manuálního provozu a údržby (O&M) představila společnost Huawei vůbec prvního inteligentního síťového agenta NetMaster. Ten umožňuje automatizaci celého procesu od rozpoznání a analýzy přes rozhodování až po realizaci. Ve vysokém školství a kancelářském prostředí dokáže NetMaster automaticky vyřešit 80 % problémů s bezdrátovými sítěmi a zkrátit tak průměrnou dobu řešení z hodin na minuty.

Co se týče komerčního trhu, zdravotnictví trpí vysokou ztrátovostí paketů při roamingu mobilních ošetřovatelských zařízení a nespolehlivým připojením kabelových terminálů. Technologie Huawei Advanced Same Frequency Network (ASFN) s nulovým roamingem řeší tento problém umožněním synchronizace mezi přístupovými body na úrovni nanosekund, která zajišťuje nulový roaming a nepřetržité služby pro lékařské terminály. Twin-engine switch Huawei s duální mikroprocesorovou jednotkou (MCU) a architekturou s duálním datovým kanálem navíc umožňuje přepínání v řádu sekund. Společnými silami tak dokážou tyto inovace splnit i náročné požadavky zdravotnických služeb.

Na distribučním trhu řeší malé a střední podniky potíže s omezeným rozpočtem na informační a komunikační technologie, nedostatkem IT odborníků či nízkou kvalitou videokonferencí. Odpovědí na všechny tyto problémy je nabídka HUAWEI eKit. Příkladem může být bezdrátový router podnikové třídy AR180, který integruje osm klíčových funkcí včetně směrování, přepínání, Wi-Fi 7 a VPN a snižuje tak investiční náklady podniku o 50 %. Vysokohustotní Wi-Fi 7 AP673 navíc podporuje průměrnou souběžnou kapacitu odpovídající trojnásobku oborového průměru pro plynulé 120kanálové videokonference v HD kvalitě.

V rámci summitu společnost Huawei také vydala ve spolupráci s průkopníky z oboru a standardizačními organizacemi Bílou knihu o technologii Wi-Fi 7 Advanced (Wi-Fi 7 Advanced Technology White Paper). Tato technologie nabízí inovace, jako je nepřetržité 80MHz síťové propojení více přístupových bodů, integrovaná Wi-Fi komunikace a snímání či komplexní zabezpečení.

Kromě toho je Huawei společně s OEHI (Open Edge and HPC Initiative) spoluvydavatelem Bílé knihy srovnávacích testů ethernetového propojení pro pracovní zatížení AI/HPC a doporučení pro návrh sítí (Benchmarking Ethernet Interconnect for AI/HPC Workloads and Network Design Recommendations White Paper), která odhaluje vítězství Ethernetu nad standardem InfiniBand v klíčových metrikách. Výkon sítí RoCE (RDMA over Converged Ethernet, přímý přístup do paměti vzdáleného počítače přes konvergovaný Ethernet) významně posiluje zejména díky algoritmům NSLB (Network-wide Smart Load Balancing, inteligentní vyvažování zátěže sítě) a činí z Ethernetu primární volbu pro inteligentní výpočetní datová centra.

Co se týče plánů do budoucnosti, společnost Huawei chce pokračovat v podpoře inovací a ekosystémové spolupráce tak, aby z inteligentních sítí Xinghe vytvořila základní pilíř inteligentní infrastruktury pro chytřejší budoucnost.

Kontakt: Yanqing Zhao, zhaoyanqing7@huawei.com

 

 

