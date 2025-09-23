Huawei představuje plně upgradovanou AI-centrickou inteligentní síť Xinghe, která urychluje inteligentní transformaci napříč odvětvími

AI mění svět nebývalou rychlostí, transformuje podnikové operace a klade na sítě tři hlavní požadavky: efektivní zajištění výpočetního výkonu, zaručenou kvalitu služeb a ochranu před neznámými hrozbami. V reakci na tyto požadavky využívá inteligentní síť Xinghe společnosti Huawei třívrstvou AI-centrickou architekturu, která plně podporuje čtyři základní řešení: Xinghe AI Campus, Xinghe Intelligent WAN, Xinghe AI Fabric 2.0 a Xinghe AI Network Security a urychluje tak inteligentní transformaci napříč odvětvími.
- Xinghe AI Campus rozšiřuje zabezpečení z digitálního světa do fyzického světa a buduje skutečně komplexně bezpečný kampus. Konkrétně technologie Wi-Fi Shield a technologie zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, které společnost Huawei uvedla na trh v loňském roce, účinně řeší bezpečnost vzdušného rozhraní a přístupu ke koncovým bodům. Na obranu před skrytými kamerami společnost Huawei zavádí první bezdrátový přístupový bod (AP) v oboru, který dokáže přesně identifikovat skryté kamery a chránit obchodní tajemství a soukromí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V kancelářích vedení, výzkumných a vývojových laboratořích a dalších kritických oblastech umožňuje Wi-Fi senzor detekci mikropohybů s přesností na centimetry, čímž přesně identifikuje přítomnost osob a zajišťuje průběžnou bezpečnost celého prostoru.
- Xinghe AI Fabric 2.0 poskytuje inteligentní zajištění pro všeobecné výpočetní účely a výpočty AI, čímž plně zpřístupňuje výpočetní výkon. Ve scénářích všeobecného výpočetního využití zkracuje jednotná simulace přepínačů a bezpečnostních zařízení zavádění nových služeb ze 7 dnů na 5 minut. Jediné zařízení podporuje snímání více než 200.000 toků služeb v reálném čase, což umožňuje detekci jakýchkoli poruch během několika sekund. Ve scénářích AI computingu umožňuje interní AI sensing a jednotný plánovací engine pro trénink a inferenci od společnosti Huawei agilní přepínání mezi tréninkovými a inferenčními rolemi GPU, čímž dosahuje 100% využití výpočetního výkonu a 10% zvýšení inferenčního výkonu. Společnost Huawei také zavádí jedinečnou čtyřúrovňovou architekturu s dvouvrstvým clusterovým síťovým propojením, která podporuje 100.000 GPU, snižuje náklady o 40 % ve srovnání s tradičními třívrstvými návrhy a vytváří optimální základnu pro výpočetní AI.
- Xinghe Intelligent WAN podporuje vysokokapacitní integrované výpočetní síťové služby a poskytuje podnikům výpočetní výkon na vyžádání. Nabízí inteligentní podnikové služby soukromých linek ve dvou edicích (Basic a Pro) a využívá bezztrátový algoritmus Starnet a vektorový engine Starnet k dosažení přenosu na dlouhé vzdálenosti bez ztráty paketů a ztráty výpočetní účinnosti pod 5 % při zachování citlivých dat v lokálních zařízeních. Toto řešení výrazně snižuje počáteční investice, podporuje elastické škálování a zajišťuje jak bezpečnost dat, tak efektivní využití výpočetního výkonu.
- Xinghe AI Network Security se zaměřuje na „AI vs. AI" s cílem vybudovat zero-trust bezpečnostní základnu na bázi AI pro všechny scénáře. Společnost Huawei vyvinula komplexní bezpečnostní modely AI s využitím obrovského množství dat z více než 100 cloudových uzlů po celém světě. Díky tomu dosahuje až 95% míry detekce neznámých hrozeb, což představuje naprostou špičku v oboru. Díky internímu AI Core (vyhrazenému výpočetnímu výkonu) společnosti Huawei jsou tyto bezpečnostní modely AI integrovány do lokálních firewallů. Tato funkce v kombinaci s emulátorem pro rozbalování variant virů identifikuje a blokuje hrozby v reálném čase.
Síťový agent Huawei NetMaster, který umožňuje autonomní provoz a údržbu (O&M) 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí AI, navíc zajišťuje nulové přerušení sítě a spolehlivé připojení. Přesně snímá umístění AP, rušení prostředí a zkušenosti terminálu. Pokud zaznamená typické problémy Wi-Fi, jako je slabé pokrytí nebo vysoké rušení, vypočítá a uskuteční optimální řešení po stránce pokrytí, rušení a zatížení. Tímto způsobem dokáže automaticky vyřešit 80 % poruch bezdrátových sítí.
V rámci summitu společnost Huawei dále představila společné inovativní úspěchy s předními zákazníky včetně Univerzity Čhing-chua, Pekingské univerzity, Šantungské univerzity a společnosti iFLYTEK, a připravila globální prezentace s průkopníky v oboru, jako jsou energetický úřad v Šen-Čenu, Shenzhen Welkin School, China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. a Resorts World Sentosa v Singapuru. Tyto ukázkové případy pokrývají oblasti vzdělávání, elektrické energie, financí a klíčových podnikových sektorů a jsou příkladem globální digitální a inteligentní transformace.
V souladu se svou filozofií „AI pro všechny, vše na IP" hodlá společnost Huawei i nadále inovovat a vylepšovat své produkty a řešení Xinghe Intelligent Network a spolupracovat s globálními zákazníky a partnery na budování sítí zaměřených na AI a společném utváření inteligentní éry.
