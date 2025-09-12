Huawei představuje průmyslové výzvy na světovém finále ICPC 2025

Baku (Ázerbájdžán) 12. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Vítězem světového finále 49. ročníku mezinárodní soutěže v programování ICPC 2025 se stal tým Petrohradské státní univerzity. V hlavním městě Ázerbájdžánu ve středisku Baku Convention Center se letos střetlo 140 elitních týmů z více než 50 zemí na šesti kontinentech. Tým zastupující severní euroasijský region získal po intenzivním zápolení nejvyšší skóre v 12 programovacích úkolech a obsadil tak první místo.

Společnost Huawei, jeden z hlavních partnerů soutěže ICPC, předložila soutěžícím reálný úkol týkající se optimalizace fotografií v galerii mobilního zařízení. Cílem úkolu „ICPC Challenge powered by Huawei" bylo překlenout propast mezi teoretickými znalostmi algoritmů a jejich průmyslovým využitím. Tříhodinové klání skončilo vítězstvím týmu Tokijské univerzity, který se později v hlavní soutěži umístil na druhém místě za týmem z Petrohradu.

Výkonný ředitel ICPC dr. Bill Poucher konstatoval: „Skutečně mimořádný talent! Gratulujeme týmu Petrohradské státní univerzity a týmu Tokijské univerzity. Rovněž děkujeme našim sponzorům, zejména společnosti Huawei za podporu světového finále ICPC."

Ředitel oddělení pro organizaci soutěží ve společnosti Huawei Xiao Chunpeng uvedl: „Umělá inteligence se přesouvá z laboratoří do reálného světa. Dnešní mládež tak získává dosud nepředstavitelné příležitosti. Společnost Huawei vždy uznávala význam základního výzkumu, proto je nám ctí, že máme možnost úzce spolupracovat s organizacemi, jako je ICPC, na přípravě mezinárodních soutěží. Sdílením největších výzev, kterým průmysl v současné době čelí, můžeme pomoci nejlepším a nejbystřejším mozkům světa hledat nové způsoby, jak tyto výzvy vyřešit. Právě tento druh práce bude v éře umělé inteligence motorem rozvoje průmyslu."

Společnost Huawei plánuje ve spolupráci s ICPC zveřejnit online další výzvy pro softwarové nadšence, včetně úkolů z oblasti umělé inteligence a algoritmů.

Kromě toho se Huawei a ICPC chystají také prohloubit své partnerství prostřednictvím rozmanitých aktivit, jako jsou vzdělávací soustředění, soutěžní šampionáty a technologické přednášky. Společně se tak zaměří na podporu nové generace talentů a hledání způsobů, jak řešit reálné problémy průmyslu v oblasti umělé inteligence, výpočetní techniky a operátorů používaných ve výpočetní technice.

Jak vysvětlil Xiao, globální soutěže talentů neslouží pouze k testování dovedností soutěžících, ale také k propojování ekosystémů rozvoje talentů a rozmanitých průmyslových odvětví. „Společnost Huawei je hrdým podporovatelem platforem, které pomáhají objevovat po celém světě další výjimečné talenty, a doufá, že budoucí ročníky soutěží pomohou dalším mladým lidem proměňovat své originální nápady a technické dovednosti v sociální pokrok a průmyslový rozvoj."

