Huawei představuje průmyslové výzvy na světovém finále ICPC 2025

Společnost Huawei, jeden z hlavních partnerů soutěže ICPC, předložila soutěžícím reálný úkol týkající se optimalizace fotografií v galerii mobilního zařízení. Cílem úkolu „ICPC Challenge powered by Huawei" bylo překlenout propast mezi teoretickými znalostmi algoritmů a jejich průmyslovým využitím. Tříhodinové klání skončilo vítězstvím týmu Tokijské univerzity, který se později v hlavní soutěži umístil na druhém místě za týmem z Petrohradu.
Výkonný ředitel ICPC dr. Bill Poucher konstatoval: „Skutečně mimořádný talent! Gratulujeme týmu Petrohradské státní univerzity a týmu Tokijské univerzity. Rovněž děkujeme našim sponzorům, zejména společnosti Huawei za podporu světového finále ICPC."
Ředitel oddělení pro organizaci soutěží ve společnosti Huawei Xiao Chunpeng uvedl: „Umělá inteligence se přesouvá z laboratoří do reálného světa. Dnešní mládež tak získává dosud nepředstavitelné příležitosti. Společnost Huawei vždy uznávala význam základního výzkumu, proto je nám ctí, že máme možnost úzce spolupracovat s organizacemi, jako je ICPC, na přípravě mezinárodních soutěží. Sdílením největších výzev, kterým průmysl v současné době čelí, můžeme pomoci nejlepším a nejbystřejším mozkům světa hledat nové způsoby, jak tyto výzvy vyřešit. Právě tento druh práce bude v éře umělé inteligence motorem rozvoje průmyslu."
Společnost Huawei plánuje ve spolupráci s ICPC zveřejnit online další výzvy pro softwarové nadšence, včetně úkolů z oblasti umělé inteligence a algoritmů.
Kromě toho se Huawei a ICPC chystají také prohloubit své partnerství prostřednictvím rozmanitých aktivit, jako jsou vzdělávací soustředění, soutěžní šampionáty a technologické přednášky. Společně se tak zaměří na podporu nové generace talentů a hledání způsobů, jak řešit reálné problémy průmyslu v oblasti umělé inteligence, výpočetní techniky a operátorů používaných ve výpočetní technice.
Jak vysvětlil Xiao, globální soutěže talentů neslouží pouze k testování dovedností soutěžících, ale také k propojování ekosystémů rozvoje talentů a rozmanitých průmyslových odvětví. „Společnost Huawei je hrdým podporovatelem platforem, které pomáhají objevovat po celém světě další výjimečné talenty, a doufá, že budoucí ročníky soutěží pomohou dalším mladým lidem proměňovat své originální nápady a technické dovednosti v sociální pokrok a průmyslový rozvoj."
