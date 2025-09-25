Huawei představuje referenční architekturu „R.I.S.E“ pro národní vládní cloud

Huawei nabízí řešení pro veřejné služby
Li Junfeng (Wind), viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel divize globálního veřejného sektoru (Global Public Sector BU), ve svém vystoupení uvedl, že díky cloudu a umělé inteligenci vybudovala společnost Huawei centralizovaný, efektivní a bezpečný cloudový základ, který podporuje inteligentní transformaci státní správy a veřejných služeb a zároveň umožňuje sběr, zpracování a využití dat.
Ředitel odboru informatizace a rozvoje průmyslu Státního informačního centra Shan Zhiguang zdůraznil, že transformace Číny založená na informačních a komunikačních technologiích představuje cenný vzor pro globální inteligentní správu.
Na summitu promluvili také zástupci DPO (Hongkong), CCK (Tunisko), Ankabut (Spojené arabské emiráty) a AIPMC (Chua-tu, provincie Kuang-tung).
Hlavní vědec divize globálního veřejného sektoru společnosti Huawei, Hong-Eng Koh, na summitu představil referenční architekturu „R.I.S.E“ pro vládní cloud, která obsahuje čtyři řešení:
- Odolná a spolehlivá infrastruktura: Národní vládní cloud nabízí robustní a spolehlivou cloudovou infrastrukturu, která zajišťuje bezpečnost dat a stabilní provoz klíčových aplikací.
- Bezpečná a suverénní: Pro řešení výzev spojených s národní digitální bezpečností a soběstačností nabízí Huawei různé modely nasazení (např. veřejný cloud, plně vyhrazený cloud typu full-stack nebo Huawei Cloud Stack). Díky jednotné architektuře, sladěným technologiím a sdílenému ekosystému tato řešení zajišťují bezpečné a spolehlivé ukládání, tok i využívání dat.
- Inovativní a připravená na AI: Architektura má tři platformy výkonnosti – pro aplikace, data a umělou inteligenci – s cílem zajistit efektivní poskytování a využívání kvalitních dat. Huawei poskytuje inteligentní agenty a digitální identifikátory určené pro veřejnou správu jako klíčové prvky digitální veřejné platformy, které podporují nadstavbové vládní aplikace.
- Rozšířený ekosystém: Huawei spolupracuje s více než 100 partnery v rámci vládního a veřejného sektoru a pomáhá tak jednotlivým zemím urychlit digitální a inteligentní transformaci veřejných služeb.
Společnost Huawei nadále investuje do inovací a je odhodlána poskytovat komplexní řešení, která reagují na klíčové potřeby digitální a inteligentní transformace ve veřejných službách. Využitím silné synergie cloudu a umělé inteligence pomáhá společnost řešit hlavní problémy. Uvedení referenční architektury Národního vládního cloudu představuje začátek nové éry „inteligentní spolupráce“ při poskytování veřejných služeb.
Do budoucna společnost Huawei plánuje i nadále prohlubovat propojení cloudu a umělé inteligence a podporovat kvalitní rozvoj v nové éře.