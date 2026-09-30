Huawei představuje řešení Intelligent RAIL 2.0 k urychlení celosvětové modernizace železniční infrastruktury

Jean-Michel Evanghelou, ředitel pro digitální systémy a inovace a pro finanční kontrolu a projektové operace v UIC, uvedl, že systém FRMCS bude pro železniční provozovatele prvním krokem k vybudování pevného digitálního základu. Dodal, že aplikace umělé inteligence se budou i nadále prohlubovat a integrovat do klíčových systémů železničního odvětví, čímž bude standardizace těchto aplikací stále důležitější.
Akce se zúčastnili také Mohamed Mezghani, generální tajemník UITP, a Lidia Signorová, vedoucí oddělení multimodální dopravy v UITP. Lidia Signorová přednesla projev s názvem „Globální umělá inteligence a automatizace v metru", ve kterém zdůraznila, že UITP ve spolupráci s Čínskou asociací metra (CAMET) vydala výzkumnou zprávu s názvem „Inteligentní železniční doprava řízená umělou inteligencí". Zpráva ukazuje, jak byla řešení umělé inteligence nasazena v různých systémech, včetně výstavby, provozu a údržby metra, čímž se zlepšila provozní efektivita a úroveň bezpečnosti železničních dopravních systémů.
Ve svém úvodním projevu Raymond Zuo, ředitel divize Chytrá železnice v Huawei, poukázal na to, že s tím, jak lidská společnost vstupuje do éry inteligence, stále více zainteresovaných stran hledá způsoby, jak začleňovat digitální a inteligentní technologie do svých klíčových obchodních procesů, aby vyřešily tradiční problémy. S ohledem na tyto trendy se infrastruktura bude vyvíjet od systému GSM-R k systému FRMCS, údržba zařízení se posune směrem k údržbě založené na stavu zařízení a prediktivní údržbě, nákladní doprava se bude vyvíjet směrem k logistickému modelu orientovanému na komplexní služby, který zahrnuje multimodální dopravu, služby pro cestující se budou ubírat směrem k plynulým cestovním zážitkům a inženýrská výstavba bude ve stále větší míře využívat digitální a inteligentní technologie ke zvýšení bezpečnosti a provozní efektivity.
Na základě svých inovativních postupů u předních globálních zákazníků společnost Huawei kreativně navrhla inovační strategii „inteligentní RAIL". Tato strategie využívá digitální a inteligentní technologie k neustálému zvyšování bezpečnosti železnic (Reliable), efektivity (Automated), integrovaných služeb (Integrated-serviced) a dlouhodobého vývoje (Long-termed). Kromě toho Huawei na základě definování klíčových technologií napříč generacemi představila na této konferenci novou generaci inteligentní RAIL 2.0, která zahrnuje 20 řešení podle různých scénářů. Tato řešení se zaměřují na tři klíčové oblasti – výstavbu, přepravu cestujících a nákladu a údržbu zařízení a vybavení – a řeší dlouhodobé výzvy a problematické body v tomto odvětví. Tato řešení pro různé možnosti jsou vyvíjena společností Huawei ve spolupráci s jejími partnery, přičemž Huawei se zaměřuje na komunikační a digitální platformy a partneři se specializují na průmyslové aplikace, aby na základě konkrétních obchodních scénářů poskytovali modulární a kombinovatelná řešení přizpůsobená potřebám zákazníků z daného odvětví.
K dnešnímu dni Huawei obsluhuje více než 50 významných železničních zákazníků na celém světě a přes 300 linek městské hromadné dopravy, které pokrývají více než 180 000 kilometrů tratí. Huawei je nejen předním globálním dodavatelem produktů v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), ale také důvěryhodným partnerem pro digitální transformaci v éře inteligentních technologií. Do budoucna bude Huawei i nadále realizovat svou strategii „platforma + ekosystém" a ve spolupráci s globálními zákazníky a partnery prohlubovat průmyslovou spolupráci, získávat poznatky o vyvíjejících se technologických trendech v železničním odvětví a podporovat hlubokou integraci špičkových technologií do železničních scénářů. Díky neustálému zdokonalování a inovacím svých řešení si Huawei klade za cíl podpořit globální železniční dopravu na cestě k bezpečnější, efektivnější a ekologičtější inteligentní budoucnosti.
Zdroj: Huawei
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59384.