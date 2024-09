Huawei představuje řešení Medical Technology Digitalization 2.0 na podporu precizní zdravotní péče pomocí AI

Slavnostního zahájení se zúčastnili: Sun Pengfei, viceprezident globálního veřejného sektoru ve společnosti Huawei; Hou Yu, zakladatel a generální ředitel společnosti MED Imaging AI; Zhang Yu, generální ředitel společnosti Wanxiang Medical Technology Co., Ltd.; Sun Fenglei, ředitel produktové strategie společnosti Beijing DeepWise Technology Co., Ltd.; a Liu Zheng, ředitel obchodního rozvoje společnosti KFBIO.

Podporou umělé inteligence k dosažení precizní a konzistentní diagnostiky i léčby

80 % klinických dat tvoří data generovaná lékařskými zobrazovacími systémy. Hodnotu těchto dat, která jsou zásadní pro klinickou diagnostiku, rozhodování a prevenci onemocnění, lze nyní plně prozkoumat s využitím umělé inteligence. Digitalizační řešení Medical Technology Digitalization 2.0 Solution od společnosti Huawei, které zahrnuje AI, výpočetní techniku, úložiště a síť, spolupracuje s inovativními aplikacemi průmyslových partnerů na zavádění kontroly kvality a diagnostiky na bázi AI, čímž výrazně zvyšuje kvalitu a efektivitu zdravotnických služeb. Toto řešení již bylo implementováno v projektech, jako je čtvrtá lidová nemocnice v Šen-jangu.

V oblasti lékařského zobrazování dokáže toto řešení inteligentně identifikovat a hodnotit kvalitu snímků. Přesnost kontroly kvality pomocí umělé inteligence dosahuje 98 %, čímž značně zvyšuje kvalitu obrazového materiálu. Kromě toho řešení podporuje inteligentní Tvorbu segmentů, detekci a kvantitativní analýzu obrazových dat a dokáže automaticky provést analýzu AI a pomocnou diagnostiku, čímž účinně snižuje míru chybných diagnóz. Doba diagnostiky se zkracuje o 40 %, čímž se výrazně zlepšuje efektivita diagnózy i léčby. Pro ultrazvuková vyšetření toto řešení využívá digitální a inteligentní zobrazovací zařízení běžící na platformě OpenHarmony. AI architektura využívající synergii zařízení-okraj (device-edge synergy) nasazená v lékařském centru, umělá inteligence a přenos videa s nízkou latencí pak umožňuje dosáhnout diagnostiky v reálném čase a centralizované kontroly kvality s podporou AI v celém regionu. Kontrolu kvality ultrazvuku lze nyní provádět plošně, nikoli pouze namátkově. Celková end-to-end latence diagnostiky s pomocí AI na všech odděleních je menší než 150 ms, což umožňuje neustálé zlepšování kvality a efektivity ultrazvukové diagnostiky v celém regionu.

Inovací ve všech scénářích k urychlení inteligentní zdravotní péče

Viceprezident a prezident globálního veřejného sektoru ve společnosti Huawei Li Junfeng uvedl, že příštích několik let přinese důležité příležitosti pro digitální a inteligentní technologie, které urychlí kvalitní rozvoj zdravotní péče. Společnost Huawei se zaměřuje na klíčové technologie a neustále inovuje a optimalizuje specifická řešení pro jednotlivé scénáře ve zdravotnictví, jako jsou například chytrá oddělení (Smart Ward), chytrý nemocniční areál (Smart Hospital Campus) a telemedicína (Telemedicine). K dnešnímu dni společnost Huawei poskytuje své služby více než 5000 zdravotnických zařízení ve více než 110 zemích a regionech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2511637/Huawei_partners_launch_Medical_Technology_Digitalization_2_0_Solution.jpg

