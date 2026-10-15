Huawei představuje řešení Next Generation OTN pro plně optickou síť zaměřenou na AIDC

AI přináší operátorům tři vlny příležitostí
Rychlý vývoj AI otevírá operátorům tři vlny příležitostí: propojení datových center (DC) pro hyperscalery, privátní linky pro podnikový výpočetní výkon a integrované výpočetní a síťové služby. To mění podobu optického přenosu: od základní sítě sloužící spotřebitelům a domácnostem (ToC a ToH) k obchodní síti sloužící podnikům (ToB) a AI; od plánování podle administrativního členění k plánování zaměřenému na AIDC.
Řešení Next Generation OTN posiluje plně optickou síť zaměřenou na AIDC
Aby operátoři tyto příležitosti využili, potřebují plně optickou síť zaměřenou na AIDC. Společnost Huawei navrhuje cílovou síť LIGHTS jako klíčovou prioritu pro operátory v éře AI se šesti klíčovými schopnostmi: nízká latence (Low Latency), inteligentní provoz (Intelligent Operation), ekologický základ (Green Foundation), vysoká spolehlivost (High Reliability), kapacita na úrovni Tb/s (Tbps-level Capacity) a zajištění bezpečnosti (Security Assurance).
Gavin Gu, prezident divize optických přenosových sítí společnosti Huawei, představil řešení Next Generation OTN, které reaguje na potřebu vybudovat cílovou síť LIGHTS a pokrývá scénáře DCI i DCA.
Pro DCI nabízí řešení Next Generation OTN ultravysokorychlostní kapacitu 800G až 2T a kapacitní fond OTN, který s minimálními prostředky umožňuje předem nasadit kapacitu ve více směrech. Pomáhá operátorům dosáhnout rychlého uvedení na trh (TTM), maximalizovat kapacitu optických vláken a splnit požadavky provozu DCI na šířku pásma na úrovni Tb/s a rychlé zřízení služeb.
Pro DCA nabízí společnost Huawei komplexní (E2E) OXC pro síťovou (mesh) architekturu s přímým propojením na jeden skok, WSON s odezvou v řádu milisekund pro garantovanou vysokou dostupnost, fgOTN pro flexibilní šířku pásma od 10 Mb/s do 1 Gb/s a integrované řešení QKD pro kvantové šifrování. Kromě toho bylo řešení Next Generation OTN vylepšeno po hardwarové i softwarové stránce, aby zajistilo komplexní „síť bez výpadků".
Plně optická síť LIGHTS podporuje růst podnikání
Díky plně optické síti LIGHTS se operátoři posouvají od obchodního modelu založeného pouze na prodeji šířky pásma k poskytování klíčových funkcí a služeb s přidanou hodnotou. Privátní linky pro výpočetní výkon se posouvají od jediné dimenze, kterou je šířka pásma, k více dimenzím zahrnujícím vedle šířky pásma i latenci, spolehlivost a bezpečnost. Operátoři tak mohou nabízet diferencované služby pro různá odvětví a posilovat svou cenovou sílu. Současně se zrychluje i konvergence výpočetních a síťových služeb. Například v čínské provincii Chu-pej operátoři spojují výhody sítí a výpočetního výkonu a spouštějí integrované služby v odvětvích, jako je vzdělávání, zdravotnictví a finance.
Plně optická síť LIGHTS pro éru AI pomáhá operátorům využít příležitosti, které přináší AI, zpeněžit síť a dosáhnout růstu podnikání. Společnost Huawei bude spolupracovat s průmyslovými partnery na rozvoji technologických inovací a růstu podnikání a urychlí tak přechod odvětví optického přenosu do éry AI.
KONTAKT: lionard.li@huawei.com
Zdroj: Huawei
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59642.