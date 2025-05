Huawei představuje řešení pro datová centra na bázi AI a vede odvětví do nové éry inteligentních počítačů

Senior viceprezident společnosti Huawei a prezident globálního marketingu, prodeje a služeb Huawei Digital Power Charles Yang ve svém úvodním projevu konstatoval, že s přínosy AI pro nejrůznější odvětví nastává zlatá éra výpočetní infrastruktury. Podle odhadů přesáhne globální kapacita AI DC do roku 2028 100 GW, což jen v odvětví energetické infrastruktury vytvoří tržní prostor v hodnotě více než 600 miliard USD.

Podle Charlese jsou nyní třemi hlavními výzvami pro rozvoj AI DC vyšší spolehlivost, rychlejší zavádění a větší energetická náročnost. Společnost Huawei se domnívá, že budoucnost AI DC charakterizují tři důležité vývojové trendy:

• Zlepšení spolehlivosti AI DC prostřednictvím inovací architektury: Spolehlivost je u datových center tou nejvyšší prioritou. Výrazné zvýšení spolehlivosti může přinést napájecí systém s izolovanou architekturou.

• Urychlení výstavby AI DC prostřednictvím modulární a prefabrikované architektury: Venkovní systém Huawei Outdoor PowerPOD pracuje díky plně oddělené architektuře s jedním napájecím systémem na kontejner. Díky tomu výrazně zkracuje dobu uvedení na trh (TTM).

• Zlepšení energetické účinnosti AI DC díky nasazení ekologického napájení a optimalizaci účinnosti: Zelené zdroje energie budou moci datová centra využít prostřednictvím přímého zásobování ekologickou energií a rozvoje fotovoltaiky v areálu. Optimalizace pomocí umělé inteligence zároveň zlepší jejich energetickou účinnost.

Na summitu dále vystoupil viceprezident Huawei Digital Power a prezident produktové řady Data Center Facility & Critical Power společnosti Huawei Digital Power Bob He s projevem nazvaným „Budování robustního základu pro éru inteligentních počítačů".

Jak uvedl ve svém příspěvku, inteligentní výpočetní centra sice zažívají prudký nárůst výstavby, ale zároveň čelí výzvám, jako je rychlost dodání, pružnost nasazení a nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO). V reakci na to společnost Huawei nyní poprvé představuje základní principy pro výstavbu AI DC pod názvem RASTM.

• Reliable (Spolehlivé): Spolehlivost představuje nejvyšší prioritu. Spolehlivost AI DC v celém životním cyklu musí být zajištěna napříč produkty, architekturou, inteligentní správou a profesionálními službami. Systém SmartLi společnosti Huawei proto pomáhá snížit dopad nehod na služby prostřednictvím bezpečnostní obranné linie E2E na více úrovních a izolované architektury.

• Agile (Agilní): AI DC musí být agilní od úrovně komponent až po úroveň systému, aby se dokázaly pružně vyrovnat s nejistotami v oblasti služeb na bázi AI. Venkovní systém Huawei Outdoor PowerPOD využívá plně oddělenou architekturu s hluboce integrovanými subsystémy, čímž umožňuje nasazení jednoho napájecího systému na jeden kontejner pro venkovní instalace a podporuje nasazení na vyžádání a postupné rozšiřování kapacity.

• Sustainable (Udržitelné): Ještě závažnějším faktorem je však u AI DC účinnost napájení. Pro zvýšení energetické účinnosti je zásadní upřednostnit účinnost paralelního systému před účinností modulů a následně zavést režim S-ECO v širokém měřítku. Modulární systém UPS5000-H od společnosti Huawei dosahuje 97,5% účinnosti pro jednu jednotku a 97,3 % pro paralelní systém, přičemž v režimu S-ECO dosahuje 99,1 % pro optimální energetickou účinnost.

Společnost Huawei poskytuje spolehlivé produkty, služby po celou dobu životnosti a profesionální poradenské a návrhářské kapacity, spolupracuje s partnery na budování řešení AI DC a pomáhá budovat inteligentní výpočetní centra s rychlým dodáním, spolehlivostí ve všech oblastech, optimálními TCO a silnou flexibilitou, aby tak nastartovala digitální éru k dalšímu skoku vpřed.

V rámci summitu navíc společnost Huawei a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) s podporou Alibaba Cloud, China Mobile Group Design Institute, China Telecom a China Unicom společně vydaly Bílou knihu o bezpečnosti aplikací lithium-iontových baterií v datových centrech (White Paper on the Safety of Lithium-ion Battery Applications in Data Centres), která systematicky popisuje sedm klíčových aspektů pro bezpečnější využití lithium-iontových baterií v DC a klade si za cíl intenzivně podpořit vysoce spolehlivý a kvalitní rozvoji odvětví DC.

Společnost Huawei Digital Power hodlá i nadále důsledně inovovat, proniknout hlouběji do odvětví datových center, překonat technologické hranice a poskytovat špičkové produkty a řešení, které povedou k vysoce kvalitnímu rozvoji tohoto odvětví, aby tak vytvořila pevný základ pro inteligentní svět a podpořila rozvoj digitální éry.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2686993/image_5015379_9636836.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2686994/1.jpg

