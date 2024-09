Huawei představuje řešení pro rozvoj talentů v oblasti ICT a předváděcí centrum chytrých kampusů

Šanghaj 24. září 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei představila na konferenci HUAWEI CONNECT 2024 v rámci globálního summitu o vzdělávání "Kultivací talentů v ICT k rozvoji inteligence ve vzdělávání (Cultivating ICT Talent to Amplify Education Intelligence) své řešení pro rozvoj talentů v oblasti informačních a komunikačních technologií ICT Talent Cultivation Solution. Ve spolupráci se šanghajskou univerzitou University of Shanghai for Science and Technology (USST) navíc společnost Huawei spustila předváděcí centrum inteligentních kampusů, které má pomoci vychovávat dobře vzdělané ICT talenty a urychlit inteligentní transformaci vzdělávacího průmyslu.