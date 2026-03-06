Huawei představuje řešení Xinghe AI Full-Scope Security Campus, které přetváří bezpečnost kampusů pomocí umělé inteligence

  14:44
Barcelona 6. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na veletrhu MWC 2026 v Barceloně představila společnost Huawei řešení Xinghe AI Full-Scope Security Campus, které bylo navržené pro přetvoření bezpečnosti kampusových sítí v éře umělé inteligence. Společnost Huawei rovněž oznámila první komerční uvedení přístupového bodu AirEngine Pre Wi-Fi 8, což znamená další milník v oblasti spolehlivosti bezdrátových sítí, výkonu a mobilních zážitků.

Shawn Zhao, prezident divize Campus Network v produktové linii Data Communication společnosti Huawei, uvedl: „V éře umělé inteligence se kampusové sítě posunuly za hranice pouhé konektivity a staly se bezpečným centrem propojujícím digitální a fyzický svět. Řešení Huawei Xinghe AI Full-Scope Security Campus toto naplňuje tím, že poskytuje zabezpečení majetku, konektivity, prostorové bezpečnosti a ochrany soukromí."

• Zabezpečení majetku: Řešení Huawei využívá clusteringovou identifikaci k automatickému rozpoznání neinteligentních terminálů s přesností 95 %. Kombinací detekce abnormálního chování terminálů a lokálního vyhodnocování na přepínačích dokáže detekovat anomálie v chování terminálů během několika sekund a proaktivně je blokovat, čímž zabraňuje průnikům.

• Zabezpečení konektivity: Řešení Huawei využívá technologii Wi-Fi Shield k eliminaci odposlechu dat na fyzické vrstvě. Dále používá metodu zabezpečení end-to-end MACsec a postkvantovou kryptografii, aby zajistilo dlouhodobou bezpečnost přenosu dat i s nástupem kvantových počítačů.

• Zabezpečení prostoru: Řešení Huawei detekuje prostorový stav bezpečnosti v kampusové síti prostřednictvím jediného bezdrátového přístupového bodu a během několika sekund identifikuje neoprávněné aktivity.

• Zabezpečení soukromí: Přístupový bod Huawei iGuard přesně detekuje nelegální zobrazovací zařízení, jako jsou například skryté kamery, aby chránil obchodní tajemství a osobní soukromí v soukromých prostorách, jako jsou kanceláře vedoucích pracovníků nebo hotelové pokoje.

Společnost Huawei rovněž představila řadu inovativních produktů pro kampusové sítě.

• Přístupový bod AirEngine Pre Wi-Fi 8: Tento přístupový bod využívá technologii Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR) – spolupráci více přístupových bodů – k redukci rušení na stejném kanálu a zároveň zdvojnásobuje výkon sítě. Jeho technologie Smart Beamforming (Smart BF) detekuje pohyb uživatelů během milisekund a zajišťuje, že v prostředí s pohyblivými terminály nedochází k žádnému zpomalení. Pokročilá technologie Same Frequency Network (ASFN) virtualizuje více přístupových bodů do jednoho super přístupového bodu, který v celé síti umožňuje nulový roaming.

• Dvojité přepínače CloudEngine: Aby se předešlo výpadkům přístupu u koncových zařízení s jedním uplinkem, využívají dvojité přepínače od společnosti Huawei architekturu s více přepínači, která zajišťuje obnovu po poruše v řádu méně než jedné sekundy a bezproblémové upgrady bez prostojů, které poskytují vysoce výkonnou a spolehlivou síťovou zkušenost s nepřerušovanými službami.

V budoucnu bude společnost Huawei pokračovat v inovacích s cílem vybudovat kvalitní kampusovou síťovou infrastrukturu s rychlostí 10 Gbps a spolu s klienty, partnery a průmyslovými organizacemi podporovat inteligenci v odvětví.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926109/Shawn_Zhao_delivering_a_speech.jpg 

KONTAKT: machenghao@huawei.com; zhaoyanqing7@huawei.com

 

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Sigma pokládá nový trávník, z Maďarska ho přivezlo 18 kamionů. Teď rozhodne počasí

Na Andrově stadionu vyměňují pažit

Ještě v neděli proti pražským Bohemians se hrálo na rozbitém povrchu. O pár dní později už fotbalová Sigma na Andrově stadionu finišuje s výměnou trávníku. V pátek v poledne měli trávníkáři položený...

6. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Lyžař zemřel na sjezdovce v Jizerských horách, narazil do stromu

V Jizerských horách dvakrát po sobě zasahoval vrtulník.

Na sjezdovce v lyžařském areálu Tanvaldský Špičák v Jizerských horách dnes po nárazu do stromu zemřel mladý český lyžař. Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. Sjezdovka byla podle...

6. března 2026  14:32,  aktualizováno  14:48

Pardubice odkoupily torzo kaple U Trojice, její budoucnost zůstává nejistá

ilustrační snímek

Město Pardubice odkoupilo od insolvenčního správce za 10.000 korun torzo kaple Nejsvětější Trojice z roku 1860. Co bude s kaplí dál, není jasné. Město kapli...

6. března 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Huawei představuje řešení Xinghe AI Full-Scope Security Campus, které přetváří bezpečnost kampusů pomocí umělé inteligence

6. března 2026  14:44

Kvůli čínským e-shopům chtěli zavřít. Šéfy Ptákovin ale obměkčila vlna solidarity

Krámek s žertovnými předměty, suvenýry a maskami má skvělé umístění v samotném...

Kvůli levným čínským e-shopům zvažovali konec. Kultovní obchod „Unikátní hračky-rarity u orloje“ na náměstí Svobody v Brně však nakonec nezanikne. Manžele Gregorovy dojala nečekaná vlna solidarity,...

6. března 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Čelákovice spouští obnovu parku a rekonstrukci parkoviště u kulturního domu

ilustrační snímek

Čelákovice spustí v březnu kompletní obnovu sadů 17. listopadu v centru města, součástí bude i rekonstrukce parkoviště u kulturního domu. Práce by měly trvat...

6. března 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Ve Lvové musí řidiči pozorně sledovat značení

6. března 2026  14:24

Studenti architektury pojmou zastaralý autokemp u Rozkoše i radnici

Česká Skalice chce pronajmout svůj autokemp (26. 7. 2020).

Studenti pražské Fakulty architektury ČVUT stráví v České Skalici na Náchodsku neděli a pondělí při terénním workshopu. Posoudí budoucnost tří míst ve městě.

6. března 2026  14:23

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Hnutí Martina Kuby míří do voleb v Plzni, další města v kraji nejsou jistá

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Při představení názvu nového hnutí Naše Česko na začátku února tvrdil jeho lídr, jihočeský hejtman Martin Kuba, že se opírá zejména o Jihočeský, ale také o Plzeňský kraj. V Jihočeském kraji do Kubova...

6. března 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Anker Innovations během MWC 2026 představil novinky z portfolia svých značek

6. března 2026  14:21

