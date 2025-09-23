Huawei představuje třífázový plán „ACT" a devět zásadních řešení pro průmyslovou inteligenci

Leo Chen, první viceprezident společnosti Huawei a prezident prodeje podnikovým zákazníkům, dnes na konferenci HUAWEI CONNECT (Připojení od Huawei) 2025 představil nejnovější poznatky a postupy společnosti Huawei v oblasti průmyslové inteligence, včetně třífázového plánu „ACT" („Jednej") pro inteligentní transformaci. Během Chenova úvodního projevu s názvem „Otevíráme nové obzory v oblasti průmyslové inteligence" společnost Huawei také představila devět zásadních řešení pro průmyslovou inteligenci, která vyvinula společně se svými partnery.
Pět klíčových zjištění, která pohánějí průmyslovou inteligenci
Technologie AI se v posledních několika letech rychle rozvinula. Chen poznamenal, že to pro podniky vyvolalo tři hlavní otázky:
- Jak mohou podniky zajistit, aby jejich investice do AI plodily skutečnou obchodní hodnotu?
- Jak mohou podniky využít vlastní data k obraně svých konkurenčních výhod?
- Jak mohou podnikům případy použití AI pomáhat překročit rámec pilotních projektů a přejít k rozsáhlému využití?
Chen se podělil o to, jak Huawei řeší tyto otázky, a to na základě tří úspěšných příkladů.
Za prvé, společnost Huawei vyvinula dynamickou architekturu typu hlavní agent-vedlejší agent pro bankovní sektor, která začleňuje systematické konstrukční schopnosti do bankovních pracovních postupů. Společnost Huawei pomohla svým zákazníkům urychlit aplikaci AI pomocí této architektury v řadě scénářů, jako jsou interakce, transakce a kontrola rizik. To zákazníkům umožnilo zvýšit příjmy a efektivitu a zároveň efektivněji zvládat rizika.
Za druhé, společnost China Southern Power Grid použila výpočetní platformu Ascend a rámec AI MindSpore od společnosti Huawei k vývoji velkého modelu, který pojmenovala „MegaWatt". Tento model běží na paralelním clusteru Ascend MoE Expert a kombinuje počítačové vidění a zpracování přirozeného jazyka. Pomohl zákazníkovi pětinásobně zlepšit efektivitu identifikace vad a rizik během inteligentních inspekcí elektrického vedení a zvýšil přesnost rozpoznávání obrazu na více než 90 %.
Za třetí, společnost Runda Medical využila inferenční servery Ascend od Huawei k vývoji řešení pro lékařské záznamy založeného na umělé inteligenci, které zlepšuje jak kvalitu, tak efektivitu vedení lékařských záznamů. Od svého nasazení v nemocnici West China Hospital (Nemocnice v západní Číně) pomohlo toto řešení zkrátit dobu tvorby lékařských záznamů na přibližně jednu sekundu, což výrazně zlepšilo efektivitu vyšetření v nemocnici.
Chen poté představil pět klíčových poznatků, které společnost Huawei získala v průběhu těchto a dalších projektů inteligentní transformace.
Za prvé, pro úspěšnou transformaci je zásadní výběr správných scénářů pro zavádění. Hodnota umělé inteligence spočívá v její schopnosti transformovat procesy a podporovat inteligentní dodávku produktů a služeb, pokud je pevně začleněna do klíčových výrobních scénářů.
Za druhé, schopnosti modelů specifických pro dané odvětví závisí na vysoce kvalitních vertikálních datech. Modely pro všeobecné použití často selhávají, když jsou aplikovány v oborových scénářích. Nejúspěšnější modely jsou ty, které jsou procvičovány a laděny na základě obrovského množství vysoce kvalitních vlastních dat, což je transformuje do modelů specifických pro dané odvětví. Takové modely specifické pro dané odvětví se pro podniky stávají významnou konkurenční výhodou.
Za třetí, poptávka po rozsáhlých inferencích bude i nadále rychle růst spolu s AI agenty, což podpoří poptávku po rozsáhlých inferencích.
Za čtvrté, spolupráce mezi lidmi a AI se stává novým organizačním paradigmatem.
Za páté, systematická správa a řízení rizik se stávají důležitějšími než kdykoli předtím, což vede mnoho organizací k hledání efektivnějšího řízení. Cílem tohoto řízení je zajistit bezpečnou, udržitelnou a důvěryhodnou AI.
Cesta „ACT" k průmyslové inteligenci
Třífázový přístup „ACT" navržený společností Huawei je určen k podpoře zavádění umělé inteligence v různých odvětvích. ACT znamená: posoudit (assess) scénáře s vysokou hodnotou, kalibrovat (calibrate) modely umělé inteligence pomocí vertikálních dat a transformovat (transform) obchodní operace pomocí škálovatelných agentů umělé inteligence.
Společnost Huawei hodnotí scénáře s vysokou hodnotou pomocí svého rámce pro hodnocení scénářů AI, aby vyhodnotila obchodní hodnotu, vyspělost scénáře a integraci obchodních technologií. Tento rámec již pomohl zákazníkům identifikovat více než 1 000 klíčových produkčních scénářů pro zavedení AI.
Společnost také poskytuje kompletní sadu nástrojů a systém ochrany AI, který pomáhá podnikům kalibrovat obecné modely a vytvářet modely specifické pro dané odvětví. Tato sada nástrojů využívá vertikální data k transformaci surových podnikových dat na znalosti a pak znalostí na modely.
Pro poslední krok cesty ACT, transformaci obchodních operací pomocí škálovatelných agentů AI, má Huawei souhrnnou univerzální platformu, která dokáže automaticky generovat agenty i pracovní postupy s více než sto kroky. Tato platforma urychluje nasazení agentů. Společnost navíc vyvinula program pro podporu nadaných pracovníků v oblasti AI, který pomáhá obchodním odborným pracovníkům efektivně vyvíjet, nasazovat a provozovat agenty AI.
Podniky, které se chtějí vydat cestou ACT, budou potřebovat infrastrukturu ICT (informační a komunikační technologie) orientovanou na AI, která pokryje celý proces, od přípravy a přesunu dat až po procvičování modelů, inferenci a vývoj. Chen zdůraznil, že společnost Huawei v tomto ohledu pokračuje v inovacích v oblasti ukládání dat, výpočetní techniky a sítí a pracuje na vytvoření integrovaných produktů, které zákazníkům tento proces usnadní. Mezi příklady těchto produktů patří pluginy (doplňkové zásuvné moduly) AI storage a Unified Cache Manager, vysokorychlostní síťová řešení pro datová centra 800GE, vysoce spolehlivé optické moduly StarryLink a Ascend AI SuperPoD 384.
Uvedení na trh: devět společně vyvinutých řešení pro průmyslovou inteligenci
Společnost Huawei propaguje ekosystém spolupráce „Huawei + partneři", který rozvíjí prostřednictvím tří hlavních iniciativ: zpřístupněním svého softwaru, hardwaru a systémů; poskytnutím platforem a nástrojů svým partnerům; a rychlým šířením osvědčených postupů díky sdílení zkušeností v oboru. K dnešnímu dni jejich ekosystém přilákal více než 6 300 partnerů Kunpengu, 2 700 partnerů Ascendu, 70 konzultačních firem a 750 nezávislých dodavatelů softwaru (ISV).
Před závěrem úvodní přednášky představila společnost Huawei devět zásadních řešení pro průmyslovou inteligenci, která vyvinula ve spolupráci s partnery: řešení pro městské AI centrum a základní model, řešení pro laboratoře inteligentního výpočtu, řešení pro digitální a inteligentní lékařskou technologii 2.0, řešení pro bankovní AI a základní model, řešení pro výzkum a vývoj inteligentní výroby, řešení pro inteligentní logistiku a skladování, řešení pro inteligentní distribuci, řešení pro inteligentní průzkum a vývoj v oblasti ropy a plynu a řešení pro předpovídání teploty vysoké pece.
