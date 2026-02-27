Huawei představuje v Madridu nejmodernější inovace se zaměřením na běžecké hodinky

Autor:
  8:13
Madrid 27. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei představila své nejnovější inovace na globální akci k uvedení produktu „Teď je na vás běžet", která se konala 26. února ve španělském Madridu. Tento technologický gigant se po pětileté přestávce vrátil na trh s profesionálními běžeckými hodinkami a představil zcela nový model HUAWEI WATCH GT Runner 2. Na akci byly také představeny modely HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 a řada HUAWEI Band 11. Dvojnásobný olympijský vítěz v maratonu Eliud Kipchoge byl představen jako globální ambasador HUAWEI WATCH GT Runner. „Běhání znamená mnohem víc než jen rychlý běh," řekl Kipchoge. „Věřím, že běhání je nejkrásnější aktivita na všech úrovních. Společně s Huawei můžeme oslovit miliony běžců na celém světě a doufejme, že pozitivně ovlivníme jejich životy."

HUAWEI WATCH GT Runner 2: pět let nahromadění zkušeností, nové definování profesionálních běžeckých hodinek

Hodinky dHUAWEI WATCH GT Runner 2 jsou vybaveny novou 3D plovoucí anténou, která byla vyvinuta pro dosažení bezkonkurenční přesnosti určování polohy. Poprvé jsou opatřeny inteligentním algoritmem pro určování polohy, který i během přerušení signálu pokračuje ve výpočtu trajektorie a vzdálenosti běžce, čímž zajišťuje nepřetržité určování polohy. Nový inteligentní maratonský režim nabízí komplexní správu závodu a funguje jako osobní trenér na vašem zápěstí po celou trať. HUAWEI WATCH GT Runner 2 nejen pomáhá profesionálním sportovcům zvýšit jejich výkon, ale také přináší chytrý a profesionální běžecký zážitek amatérským běžcům. Eliud Kipchoge se na akci svěřil se svými zkušenostmi se spoluvytvářením produktů se společností Huawei a uvedl: „Rád se podělím o své názory a pohledy, abych zlepšil zážitek z používání chytrých hodinek nejen pro elitní sportovce, ale i pro běžce na celém světě."

HUAWEI WATCH Ultimate 2 a řada HUAWEI Band 11: fitness na nové úrovni

Na této akci představila společnost Huawei řadu nových nositelných zařízení, která uživatelům přinášejí profesionálnější a personalizovanější fitness zážitky. Hodinky HUAWEI WATCH Ultimate 2 debutovaly v nápadné „zelené" barvě a zachovávají si své špičkové schopnosti pro potápění a outdoorová dobrodružství, přičemž přinášejí vylepšené funkce speciálně přizpůsobené pro golfové hřiště a hru na něm. To nabízí přesnější a inteligentnější sportovní zážitek na vysoké úrovni. Řada HUAWEI Band 11 kombinuje elegantní design s praktickými funkcemi a nabízí větší a jasnější displej, který zajišťuje vynikající viditelnost i za jasného slunečního světla. Díky zabudování monitorování zdraví, sledování aktivity a praktických funkcí do jednoho kompaktního zařízení slouží jako spolehlivý společník pro každodenní fitness potřeby uživatelů.

HUAWEI Mate 80 Pro: špičkový vlajkový model, který nastavuje nové standardy v oblasti mobilních zařízení

Huawei se vrací ve velkém stylu na globální trh se svou řadou Mate, která předvádí technologickou vyspělost společnosti. Model HUAWEI Mate 80 Pro, jenž představuje špičkovou inovaci společnosti Huawei, je vybaven vylepšeným fotoaparátem True-to-Color, který zajišťuje konzistentní přesnost barev v různých světelných podmínkách a při smíšených teplotách barev. Jeho nový design Dvojitý prostorový kroužek, který kombinuje klasickou eleganci s moderní estetikou, si vysloužil široké uznání účastníků. Díky vylepšenému výkonu, sklu Kunlun druhé generace a pokročilým funkcím umělé inteligence Huawei nadále přináší nejmodernější technologie a zážitky a pozvedá zážitky ze smartphonů do nových výšin.

Představení trendové technologie pro maximální inteligenci

Společnost Huawei představuje svůj vůbec první mini tablet, HUAWEI MatePad Mini. Díky kompaktnímu 8,8palcovému tělu, které je tenčí a lehčí než tradiční tablety, se snadno vejde do kapsy nebo kabelky. Ať už chcete číst dokumenty, sledovat své oblíbené pořady nebo kreativně pracovat přímo na trase během služebních cest, toto zařízení je připraveno, kdykoli ho budete potřebovat. Je ideálním digitálním společníkem pro profesionální obchodníky, vášnivé čtenáře, kancelářské pracovníky i vědecké badatele. Společnost také představila HUAWEI FreeBuds Pro 5, první bezdrátová sluchátka v oboru s duálním motorem AI pro potlačení šumu. Ve spojení s akustickým systémem s duálním pohonem poskytují výjimečné potlačení šumu při zachování detailů hlasu a nástrojů, což uživatelům nabízí pohlcující zážitek z poslechu jako naživo.

V loňském roce společnost Huawei představila své značkové heslo „Teď je to na vás", jehož cílem je navázat upřímné a úzké vztahy s globálními spotřebiteli prostřednictvím inkluzivnějšího a mladistvějšího komunikačního přístupu. Na této akci k zahájení kampaně „Teď je na vás běžet" se Huawei spojila s Eliudem Kipchogem, aby propagovala běh jako sport a zdravý životní styl. Huawei bude i nadále podporovat fitness a zdraví prostřednictvím technologických inovací, pomocí příjemných produktů a upřímné komunikace, aby více lidí mohlo díky technologii vést zdravější a aktivnější život.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921382/ULTRA_PERFORMANCE_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_2.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921383/Eliud_Kipchoge_HUAWEI_WATCH_GT_Runner_Global_Ambassador.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921384/HUAWEI_Mate80_Pro_See_it_True.jpg 

KONTAKT: Yuebo Zhao, zhaoyuebo@huawei.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Na Matějské pouti si za dvacku ustřihnete penis. Kolik letos stojí atrakce nebo cukrová vata?

Matějská pouť 2026 na pražském Výstavišti. Kolo štěstí. Kupodivu lze platit i...

Než se otevřely hranice do západního světa, nahrazovala každoroční Matějská pouť do jisté míry vídeňský Prátr. Na té letošní jsme prozkoumali atrakce, občerstvení a také ceny. Když se na slavnou pouť...

27. února 2026

Stylové ubytování na hradě. Most plánuje exkluzivní hotel v areálu Hněvína

Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu.

Po nedávném otevření restaurace na hradě Hněvín plánuje město Most další etapu rekonstrukce tamního areálu. Jejím cílem je vybudování malého exkluzivního hotelu. Výše celkové investice či termín...

27. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Legendární Mireille Mathieu naposledy v Praze? V Kongresovém centru zazní největší hity

Legenda francouzského šansonu Mireille Mathieu

Francouzská šansoniérka Mireille Mathieu se vrací do města, ke kterému má dlouhodobě blízký vztah. V Praze vystoupí 3. a 4. března 2026 v Kongresové centrum Praha s programem nazvaným „Goodbye My...

27. února 2026  8:47

Vozovky na Vsetínsku mohou v lesních úsecích namrzat, sjízdné jsou s opatrností

ilustrační snímek

Vlhké a mokré vozovky na Vsetínsku mohly dnes ráno v zastíněných lesních úsecích při poklesu teplot namrzat. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Ostatní...

27. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přijde zámek Hrubý Rohozec o většinu mobiliáře? Soud rozhodne o jeho vydání

Zámek Hrubý Rohozec (29. ledna 2026)

Rozsudek v části restituční kauzy Walderode v pátek vynese Okresní soud v Semilech. Verdikt rozhodne o osudu části mobiliáře zámku Hrubý Rohozec, o který se soudí dědička rodu Des Fours Walderode s...

27. února 2026  8:42

Recidiva nehrozí. Soud projedná ukončení léčby prvního českého teroristy Baldy

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Návrh na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy bude v pátek na veřejném zasedání projednávat Okresní soud v Mladé Boleslavi. Senior byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky vězení za...

27. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Společnost QCY oznamuje brzké uvedení modelu Track S10 na trh: uvolněte svůj plný potenciál

27. února 2026  8:22

Huawei představuje v Madridu nejmodernější inovace se zaměřením na běžecké hodinky

27. února 2026  8:13

Dvouválcový Pionýr i závodní Babetta Motomax představí na veletrhu Motocykl 2026

27. února 2026  7:55

Středověk, nebo moderna? Ve městě se přou, zda schovat auta pod obří náměstí

Radní David Beke upozorňuje, že se Jihlava snaží v moderní době fungovat v...

Masarykovo náměstí v Jihlavě čeká největší proměna za poslední půlstoletí. První etapa rekonstrukce podle vítězného návrhu architekta Miroslava Cikána se nezadržitelně blíží. Jenže pod povrchem...

27. února 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výstava králíků v České Lípě

ilustrační snímek

Českolipský Český svaz chovatelů zve v sobotu do výstavní haly v Liberecké ulici na prodejní výstavu králíků.

27. února 2026  7:23

O víkendu můžete vidět Krysáky i korunovační klenoty, zemědělské muzeum zve na ovčí vlnu

Jehňata paterčata se narodila na statku ve Vrchovinách u Nového Města nad...

Přemýšlíte, co dělat o víkendu? Podívejte se na naše tipy, určitě si z nich něco pro sebe vyberete.

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.