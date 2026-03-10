Huawei představuje vizi „Posun mobility a logistiky do inteligentního světa“ pro dopravu, založenou na pěti nových řešeních

David Shi, viceprezident společnosti Huawei pro marketing ICT (informačních a komunikačních technologií) a prodej řešení, uvedl: „Huawei se věnuje otevřenosti, spolupráci a sdílenému úspěchu. Budeme spolupracovat se zákazníky a partnery na vybudování pevného digitálního a inteligentního základu, který propojí tok cestujících, nákladu, obchodu, příjmů a informací.“ Podle něj Huawei začleňuje umělou inteligenci do železniční, silniční, logistické, letecké a přístavní dopravy, aby zvýšila bezpečnost a efektivitu dopravy, logistiky a podpořila užší vazby s cestovním ruchem, energetikou, obchodem a dalšími odvětvími.
PhD. Reha Çetin, výkonný ředitel pro informační systémy a technologie Istanbul Grand Airport a generální ředitel IST Systems, zdůraznil, že jako nejrychleji rostoucí letecké centrum v Evropě bude Istanbul Airport pokračovat v digitální transformaci Airport 5.0 a poskytovat letištní služby nové generace, které budou založeny na špičkových digitálních technologiích a odborných znalostech ICT společnosti Huawei.
Zaiming Ren, zástupce generálního ředitele společnosti CRSC International, vysvětlil, jak FRMCS (budoucí mobilní komunikační systém pro železnice) zvyšuje efektivitu řízení vlaků, rozšiřuje kapacitu železniční dopravy a snižuje náklady, čímž pomáhá futuristickým železničním systémům fungovat efektivněji a bezpečněji.
Umělá inteligence se stane nervovým centrem inteligentních dopravních systémů (ITS). Carlos López Gutiérrez, ředitel divize dopravy ve společnosti SICE, řekl: „SICE a Huawei pracují na využití umělé inteligence a platforem edge computingu k prozkoumání a podpoře různých dopravních scénářů, což výrazně zlepší konektivitu infrastruktury a spolehlivost dopravních systémů.“
Přístavy hrají klíčovou roli ve stabilizaci ekonomických cyklů a zajištění kontinuity průmyslu a dodavatelského řetězce. Yang Rong, všeobecný inženýr společnosti Tianjin Port (Group) Co., Ltd., poznamenal, že přístav Tchien-ťin důsledně upřednostňuje začleňování nástrojů ICT, jako jsou 5G, AI, cloud computing a autonomní řízení, do svých služeb. Dosud digitálně spravovali všechny prvky přístavu a nasadili inteligentní horizontální dopravní systém, vše s cílem utvářet budoucnost inteligentních přístavů světové třídy.
Dr. Rachad Nassar, ředitel pro globální obchod a strategické partnerství divize Smart Transportation v Huawei, oznámil, že společnost vytvořila komplexní digitální základnu pro globální dopravní průmysl. Díky nasazení integrované architektury inteligentního snímání, konektivity a digitálních platforem spolupracuje Huawei s partnery na zavedení pěti specializovaných řešení ve čtyřech klíčových scénářích. Tyto inovace přinášejí následující výhody:
• Silniční doprava: Huawei představila Koordinační centrum dopravních operací (TOCC) založené na ITS, které zvyšuje efektivitu v různých scénářích, jako je integrované monitorování dopravy, podpora cestování o prázdninách a multimodální logistika. Tím se zavádí nový model integrovaného řízení a kontroly městské dopravy.
• Železniční doprava: Huawei vyvinula pro železnice řešení Pokročilá síť nové generace pro provoz a dispečink. Díky své robustní spolehlivosti, vysoké šířce pásma a nízké latenci toto řešení bezpečně, spolehlivě a efektivně zajišťuje provozní komunikační služby a posouvá železniční průmysl směrem k digitalizaci a inteligenci.
• Celní správa: Huawei společně se svými partnery představila řešení pro řízení rizik založené na velkých datech. Toto řešení využívá přední platformy velkých dat společnosti Huawei a služby i správu dat partnerů a efektivně integruje heterogenní data z více zdrojů a reaguje na rizika během několika sekund. Řeší tradiční výzvy v oblasti řízení rizik, jako jsou omezené rozměry, neúplné pokrytí a silná závislost na manuálních procesech, a umožňuje celním orgánům zvýšit přesnost dohledu a efektivitu odbavení.
• Přístavní správa: Huawei vyvinula prvního agenta pro plánování všech prvků v oboru, který využívá technologii chain-of-thought (CoT; „řetězec úvah“, technika nutící velké jazykové modely rozdělit složité úkoly na menší, postupné kroky). Tento agent koordinuje celý proces provozu přístavu, včetně plánování kotvišť spolu s distribucí a přepravou, čímž zkracuje dobu plánování operací z hodin na minuty. Inteligentní řešení horizontální přepravy 2.0 podporuje efektivní smíšený provoz ručních kontejnerových vozíků a inteligentních naváděných vozidel (IGV). Umožňuje rozsáhlé plánování práce více než 300 vozidel, snižuje míru ručního převzetí na méně než 0,1 % a zajišťuje přesné parkování s provozní pozicí v rozmezí ±5 cm, čímž zvyšuje efektivitu přepravy nákladu.
Na fóru oznámily společnosti Huawei a Surge úspěšné nasazení první pevné bezdrátové sítě 5G (FWA) pro železnice s frekvencí 1,4 GHz. Tento milník představuje paradigmatickou změnu v konektivitě železnic, která zajišťuje komunikační sítě nové generace podél indonéských železnic a zároveň dosahuje celostátního pokrytí sítí.
Společnost Huawei navíc zdůraznila klíčové průlomy, kterých dosáhla společně se svými globálními partnery a jež posouvají vpřed digitální a inteligentní dopravní ekosystém. Výborným příkladem je Prezentace globálních inteligentních přístavů, spuštěná ve spolupráci se Shandong Port Group. Díky začlenění velkých dat, rozsáhlých modelů a dalších špičkových technologií umožňuje využití pro digitální operace a inteligentní plánování, a slouží tak jako vzor pro modernizaci globálního přístavního průmyslu.
K dnešnímu dni společnost Huawei obsluhuje více než 100 přístavů, přes 210 letišť a leteckých společností, přes 300 městských železničních tratí, více než 180.000 kilometrů železnic, silniční sítě o délce přes 200.000 kilometrů, projekty ITS ve více než 70 městech a více než 200 logistických podniků na celém světě. Do budoucna bude společnost Huawei pokračovat v uplatňování strategie „platforma + ekosystém“. Společnost se specializuje na vývoj dopravních uzlů, dopravních sítí, toků cestujících/nákladů a systému pro nízké letové hladiny s cílem vytvořit digitální inteligentní základnu pro komplexní dopravu a logistiku. Společnost Huawei se zavázala „posouvat mobilitu a logistiku do inteligentního světa“ a podporovat inteligentní dopravu.
