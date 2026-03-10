Huawei představuje vizi „Posun mobility a logistiky do inteligentního světa“ pro dopravu, založenou na pěti nových řešeních

Autor:
  11:28
Barcelona 10. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na veletrhu MWC Barcelona 2026 uspořádala společnost Huawei fórum s názvem Urychlení digitální inteligence v dopravě. Společně s odběrateli, partnery a odborníky z oboru Huawei prozkoumala nové cesty pro inteligentní dopravu, podělila se o své nejnovější technické úspěchy a oznámila pět inovativních řešení zaměřených na posun mobility a logistiky do inteligentního světa.

David Shi, viceprezident společnosti Huawei pro marketing ICT (informačních a komunikačních technologií) a prodej řešení, uvedl: „Huawei se věnuje otevřenosti, spolupráci a sdílenému úspěchu. Budeme spolupracovat se zákazníky a partnery na vybudování pevného digitálního a inteligentního základu, který propojí tok cestujících, nákladu, obchodu, příjmů a informací.“ Podle něj Huawei začleňuje umělou inteligenci do železniční, silniční, logistické, letecké a přístavní dopravy, aby zvýšila bezpečnost a efektivitu dopravy, logistiky a podpořila užší vazby s cestovním ruchem, energetikou, obchodem a dalšími odvětvími.

PhD. Reha Çetin, výkonný ředitel pro informační systémy a technologie Istanbul Grand Airport a generální ředitel IST Systems, zdůraznil, že jako nejrychleji rostoucí letecké centrum v Evropě bude Istanbul Airport pokračovat v digitální transformaci Airport 5.0 a poskytovat letištní služby nové generace, které budou založeny na špičkových digitálních technologiích a odborných znalostech ICT společnosti Huawei.

Zaiming Ren, zástupce generálního ředitele společnosti CRSC International, vysvětlil, jak FRMCS (budoucí mobilní komunikační systém pro železnice) zvyšuje efektivitu řízení vlaků, rozšiřuje kapacitu železniční dopravy a snižuje náklady, čímž pomáhá futuristickým železničním systémům fungovat efektivněji a bezpečněji.

Umělá inteligence se stane nervovým centrem inteligentních dopravních systémů (ITS). Carlos López Gutiérrez, ředitel divize dopravy ve společnosti SICE, řekl: „SICE a Huawei pracují na využití umělé inteligence a platforem edge computingu k prozkoumání a podpoře různých dopravních scénářů, což výrazně zlepší konektivitu infrastruktury a spolehlivost dopravních systémů.“

Přístavy hrají klíčovou roli ve stabilizaci ekonomických cyklů a zajištění kontinuity průmyslu a dodavatelského řetězce. Yang Rong, všeobecný inženýr společnosti Tianjin Port (Group) Co., Ltd., poznamenal, že přístav Tchien-ťin důsledně upřednostňuje začleňování nástrojů ICT, jako jsou 5G, AI, cloud computing a autonomní řízení, do svých služeb. Dosud digitálně spravovali všechny prvky přístavu a nasadili inteligentní horizontální dopravní systém, vše s cílem utvářet budoucnost inteligentních přístavů světové třídy.

Dr. Rachad Nassar, ředitel pro globální obchod a strategické partnerství divize Smart Transportation v Huawei, oznámil, že společnost vytvořila komplexní digitální základnu pro globální dopravní průmysl. Díky nasazení integrované architektury inteligentního snímání, konektivity a digitálních platforem spolupracuje Huawei s partnery na zavedení pěti specializovaných řešení ve čtyřech klíčových scénářích. Tyto inovace přinášejí následující výhody:

Silniční doprava: Huawei představila Koordinační centrum dopravních operací (TOCC) založené na ITS, které zvyšuje efektivitu v různých scénářích, jako je integrované monitorování dopravy, podpora cestování o prázdninách a multimodální logistika. Tím se zavádí nový model integrovaného řízení a kontroly městské dopravy.

Železniční doprava: Huawei vyvinula pro železnice řešení Pokročilá síť nové generace pro provoz a dispečink. Díky své robustní spolehlivosti, vysoké šířce pásma a nízké latenci toto řešení bezpečně, spolehlivě a efektivně zajišťuje provozní komunikační služby a posouvá železniční průmysl směrem k digitalizaci a inteligenci.

Celní správa: Huawei společně se svými partnery představila řešení pro řízení rizik založené na velkých datech. Toto řešení využívá přední platformy velkých dat společnosti Huawei a služby i správu dat partnerů a efektivně integruje heterogenní data z více zdrojů a reaguje na rizika během několika sekund. Řeší tradiční výzvy v oblasti řízení rizik, jako jsou omezené rozměry, neúplné pokrytí a silná závislost na manuálních procesech, a umožňuje celním orgánům zvýšit přesnost dohledu a efektivitu odbavení.

Přístavní správa: Huawei vyvinula prvního agenta pro plánování všech prvků v oboru, který využívá technologii chain-of-thought (CoT; „řetězec úvah“, technika nutící velké jazykové modely rozdělit složité úkoly na menší, postupné kroky). Tento agent koordinuje celý proces provozu přístavu, včetně plánování kotvišť spolu s distribucí a přepravou, čímž zkracuje dobu plánování operací z hodin na minuty. Inteligentní řešení horizontální přepravy 2.0 podporuje efektivní smíšený provoz ručních kontejnerových vozíků a inteligentních naváděných vozidel (IGV). Umožňuje rozsáhlé plánování práce více než 300 vozidel, snižuje míru ručního převzetí na méně než 0,1 % a zajišťuje přesné parkování s provozní pozicí v rozmezí ±5 cm, čímž zvyšuje efektivitu přepravy nákladu.

Na fóru oznámily společnosti Huawei a Surge úspěšné nasazení první pevné bezdrátové sítě 5G (FWA) pro železnice s frekvencí 1,4 GHz. Tento milník představuje paradigmatickou změnu v konektivitě železnic, která zajišťuje komunikační sítě nové generace podél indonéských železnic a zároveň dosahuje celostátního pokrytí sítí.

Společnost Huawei navíc zdůraznila klíčové průlomy, kterých dosáhla společně se svými globálními partnery a jež posouvají vpřed digitální a inteligentní dopravní ekosystém. Výborným příkladem je Prezentace globálních inteligentních přístavů, spuštěná ve spolupráci se Shandong Port Group. Díky začlenění velkých dat, rozsáhlých modelů a dalších špičkových technologií umožňuje využití pro digitální operace a inteligentní plánování, a slouží tak jako vzor pro modernizaci globálního přístavního průmyslu.

K dnešnímu dni společnost Huawei obsluhuje více než 100 přístavů, přes 210 letišť a leteckých společností, přes 300 městských železničních tratí, více než 180.000 kilometrů železnic, silniční sítě o délce přes 200.000 kilometrů, projekty ITS ve více než 70 městech a více než 200 logistických podniků na celém světě. Do budoucna bude společnost Huawei pokračovat v uplatňování strategie „platforma + ekosystém“. Společnost se specializuje na vývoj dopravních uzlů, dopravních sítí, toků cestujících/nákladů a systému pro nízké letové hladiny s cílem vytvořit digitální inteligentní základnu pro komplexní dopravu a logistiku. Společnost Huawei se zavázala „posouvat mobilitu a logistiku do inteligentního světa“ a podporovat inteligentní dopravu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2929040/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2929041/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2929042/3.jpg

Kontakt: hwebgcomms@huawei.com

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

Liberecké Fauna trhy

ilustrační snímek

Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců, literatury a další aktivity.

10. března 2026  13:52

Jižní město 1980 a 2026

vydáno 10. března 2026  13:48

Jižní město 1980 a 2026

vydáno 10. března 2026  13:47

Ostravská univerzita nabídne distanční studium latiny

ilustrační snímek

Filozofická fakulta Ostravské univerzity (OU) otevře od nového akademického roku bakalářský studijní program Latinský jazyk a literatura. Studium nabídne v...

10. března 2026  12:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na novém mostě v Břeclavi osazují nosníky. Pro vlaštovky vzniknou umělá hnízda

Stavba mostu přes odlehčovací rameno Dyje na průtahu Břeclaví dosáhla dalšího...

Stavba nového mostu přes odlehčovací rameno Dyje na průtahu Břeclaví by měla skončit letos v létě, pravděpodobně v srpnu. Stavbaři v těchto dnech osazují nosníky konstrukce. Počítají i s přípravou 20...

10. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Karlovy Vary rozšíří možnosti placení parkování o aplikaci EasyPark

Parkovací automaty na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.

Karlovy Vary rozšíří možnosti platby za parkování o službu EasyPark. Ta pomocí aplikace umožní najít a uhradit parkování z mobilního telefonu. Služba bude propojena s městským systémem, který hlídá,...

10. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Napadla mě první, brání se recidivista. Trest vězení za útok na Ukrajinku přijal

Obžalovaný Patrik Slašťan u Obvodního soudu pro Prahu 5 (10. března 2026)

Za loňské napadení ženy z Ukrajiny na pražském sídlišti Barrandov poslal v úterý Obvodní soud pro Prahu 5 agresora na 20 měsíců do vězení. Muž se k činu doznal. Hájil se tím, že byl opilý a reagoval...

10. března 2026  13:42

Mor zasáhl Čechy silněji, než se předpokládalo, ukázal výzkum v Kutné Hoře

ilustrační snímek

Morová epidemie v polovině 14. století zasáhla Čechy silněji, než odborníci dosud předpokládali. Ukázaly to archeologické výzkumy podél kutnohorské kostnice....

10. března 2026,  aktualizováno 

V Karviné pokračuje obnova budov v zámeckém parku, hotovo má být do konce roku

ilustrační snímek

V Karviné pokračuje rekonstrukce chátrajících historických budov koníren a mléčnice, kde se v minulosti uchovávalo mléko. Oprava objektů v zámeckém parku...

10. března 2026  11:55,  aktualizováno  11:55

Veletrh zdraví 2026: Odborníci v Pragovce otevřou debatu o skutečném zdraví

10. března 2026  13:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Hasiči evakuovali stovky lidí z areálu i okolí

V průmyslovém areálu v Otrokovicích hoří materiál pod zastřešeným prostorem....

Požár v průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích hasiči krátce před 13. hodinou lokalizovali. Pod venkovním zastřešením zde vzplály balíky s materiálem společnosti Remaq. Hasicí práce stále...

10. března 2026  11:12,  aktualizováno  13:19

Oceňovaná mluvčí končí po 7 letech. Jana Poštová povede srdce záchranky

Jana Poštová

Po více než sedmi letech v roli tiskové mluvčí nastal pro Janu Poštovou čas posunout se dál. Profesionálka, která z pozice tiskové mluvčí pražské záchranky dlouhodobě komunikovala s médii a...

10. března 2026  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.