Huawei představuje vylepšené řešení AI WAN s architekturou zaměřenou na AI, které podpoří růst operátorů

Leon Wang, prezident produktové řady datových komunikací společnosti Huawei, přednesl projev s názvem Inteligentní síť Xinghe zaměřená na AI: podpora nového růstu pro operátory. Uvedl, že řešení AI WAN společnosti Huawei prošlo komplexní modernizací zaměřenou na AI. Prostřednictvím třívrstvé architektury, která zahrnuje zařízení zaměřená na AI, připojení zaměřená na AI a mozek zaměřený na AI, řešení redefinuje IP nosné sítě v éře Net5.5G a urychluje přechod operátorů k fázi Net5.5G R2 AI UBB.
Aby se vyřešil problém stagnujícího růstu domácího širokopásmového připojení a výrazné homogenizace balíčků, zahrnuje řešení AI WAN společnosti Huawei identifikační a profilovací moduly Xingluo, které umožňují monetizaci na úrovni aplikací. Pomáhá operátorům navrhovat diferencované balíčky služeb a pomocí multidimenzionálního profilování zvyšuje přesnost identifikace potenciálních zákazníků na více než 90 %.
Abychom uspokojili rostoucí poptávku podniků po výpočetních službách AI, pomohlo řešení AI WAN od společnosti Huawei společnosti China Telecom Shanghai spustit inteligentní výpočetní privátní linky, které řeší výkonnostní úzká místa v tradičních sítích. Jeho bezztrátový algoritmus Xingluo zajišťuje přesnou kontrolu přetížení na úrovni toku a spolu s vektorovým konverzním nástrojem chrání data. Řešení podporuje výcvik pro spolupráci mezi edge cloudy a podle odhadů zvýší ARPU (průměrný příjem na uživatele) operátorů desetinásobně a zajistí návratnost investic již za dva roky.
Ve snaze čelit stále složitějším síťovým útokům posiluje řešení AI WAN od společnosti Huawei odolnost zabezpečení na úrovni zařízení, sítě a konfigurace. Podporuje izolaci poruch na úrovni relace a šifrování odolné proti kvantovým útokům. Online simulace konfigurace ověřuje desítky tisíc zařízení během 10 minut, čímž eliminuje lidské chyby. Tento multidimenzionální bezpečnostní rámec chrání služby zákazníků díky posílené odolnosti.
S pokračujícím rozšiřováním sítí čelí tradiční modely provozu a údržby obrovskému tlaku. Systém NetMaster společnosti Huawei poskytuje nepřetržitou ochranu sítě a umožňuje přechod od pasivní reakce k vysoce aktivnímu provozu a údržbě. V oblasti řešení poruch zkrátila společnost China Mobile Guangdong dobu diagnostiky z 45 na 5 minut pomocí znalostní báze obsahující 300 000 případů. Pro identifikaci rizik nasadila společnost MasOrange Spain autonomní síť L4 IP poháněnou řešením AI WAN od společnosti Huawei. Takto zkrátila průměrnou dobu opravy, snížila náklady a zvýšila efektivitu.
Summit byl zakončen slavnostním předáním cen Průkopník Net5.5G, které ocenilo vítěze z více než 10 globálních operátorů a urychlilo globální komerční zavádění Net5.5G.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796791/image.jpg
