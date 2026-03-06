Huawei představuje vylepšené řešení Xinghe AI Fabric 2.0 pro éru umělé inteligence

Jak uvedl prezident divize Data Center Network Domain v sekci Huawei Data Communication Product Line Arthur Wang, sítě datových center se rychle vyvinuly od dominantní virtualizace a cloudu k nové fázi AI. Nově uvedené řešení Xinghe AI Fabric 2.0 vychází z třívrstvé síťové architektury uvažování, konektivity a síťových prvků AI Brain, AI Connectivity a AI Network Elements, přičemž integruje čtyři základní funkce:
• architekturu Rock-Solid Architecture 2.0, která zajišťuje tři úrovně vysoké spolehlivosti díky AI Eagle-Eye Engine,
• StarryWing Digital Map 2.0 poskytující tři úrovně automatizace s NetMaster,
• Xinghuan AI Turbo 2.0 s funkcemi Network Packet Load Balancing (NPLB) a Network Stream Load Balancing (NSLB),
• a konečně iFlashboot 2.0, který umožňuje ultrarychlé restartování do 5 sekund.
Dohromady tyto inovace umožňují podnikům budovat nepřetržitě funkční AI agentní sítě datových center disponující plným výpočetním výkonem.
Huawei dále uvádí na trh první komerční 51,2T (128 × 400GE) pevný přepínač s kapalinovým chlazením – CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Tato novinka poskytuje 100% kapalinové chlazení pro optické moduly a nabízí dvojnásobnou účinnost odvodu tepla oproti oborovému průměru. Podporuje také instalaci až osmi přepínačů na skříň, čímž zdvojnásobuje efektivitu využití skříní.
V neposlední řadě společnost Huawei představila kompletní sérii optických modulů 800GE/400GE StarryLink vynikající dvojnásobnou spolehlivostí oproti oborovému průměru a schopnostmi přenosu na ultra dlouhé vzdálenosti.
Na stánku společnosti Huawei věnovaném sítím datových center bylo možné shlédnout kompletní portfolio produktů 800GE: modulární přepínače řady CloudEngine XH16800 s až 768 × 800GE porty, pevný přepínač CloudEngine XH9330 se 128 × 800GE porty, pevný přepínač CloudEngine XH9320 s 64 × 800GE porty či ucelenou řadu optických modulů 800GE StarryLink. Nechyběly ani vlajkové produkty jako CloudEngine XH9230-128DQ-LC, první 51,2T vysokohustotní přepínač s kapalinovým chlazením v oboru.
Co se týče budoucnosti, společnost Huawei se hodlá i nadále věnovat otevřené spolupráci, neustálému prohlubování inovací v oblasti technologií datových center a pokročilým inteligentním upgradům. Ve spolupráci s globálními zákazníky a partnery chce Huawei také rozvíjet společné inovace slibující přinést větší hodnotu pro průmysl i zákazníky.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg
Kontakt: wanghaodong16@huawei-partners.com; zhaoyanqing7@huawei.com