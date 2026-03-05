Huawei překonal závazek v programu ITU Partner2Connect, připojil 170 milionů lidí po celém světě

Oznámení učinil Yang Chaobin, generální ředitel společnosti Huawei ICT BG, na fóru TECH Cares, které společnost uspořádala v Barceloně. Poznamenal, že tento úspěch překračuje závazek, který Huawei přijala při vstupu do digitální koalice P2C unie ITU v roce 2022: do roku 2025 připojit 120 milionů lidí ve vzdálených oblastech. Yang vyjádřil poděkování telekomunikačním zákazníkům a partnerům společnosti Huaweiza jejich společné úsilí.
Na fóru se sešlo přibližně 80 hostů z vlád, průmyslových podniků, partnerských organizací a mezinárodních institucí. Účastníci vedli podrobné diskuse o naléhavé potřebě posílit digitální začlenění v éře umělé inteligence, zkoumali praktická řešení a hledali shodu pro spolupráci mezi různými zainteresovanými stranami.
Ve svém úvodním projevu Yang poukázal na to, že navzdory rychlému pokroku v oblasti umělé inteligence digitální propast stále přetrvává a hrozí její další prohlubování. „Vysokorychlostní digitální sítě a robustní výpočetní kapacity jsou nezbytným základem pro inkluzivní a udržitelnou éru AI," sdělil. Dodal, že splnění závazku vůči iniciativě P2C unie ITU odráží trvalý závazek společnosti Huawei inovovat a prostřednictvím digitální konektivity zlepšovat přístup odlehlých komunit ke zdravotní péči, vzdělávání a finančním službám.
Cosmas Zavazava, ředitel Úřadu pro rozvoj telekomunikací při ITU, ocenil úspěchy společnosti Huawei a její práci na překonávání digitální propasti. "Propojení venkovských a nedostatečně obsluhovaných komunit vyžaduje inovativní obchodní modely, inkluzivní přístup a efektivní využívání komunikačních zdrojů, stejně jako zapojení místních komunit a trvalé investice do místních kapacit. Oceňuji závazek společnosti Huawei k univerzální a smysluplné kontektivitě a jsem hrdý na naše silné a úspěšné partnerství."
Podle Jeffa Wanga, prezidenta pro veřejné záležitosti a komunikaci ve společnosti Huawei, stojí digitální inkluze na dvou pilířích: inkluzivní konektivitě a rozšiřování digitálních dovedností. by Huawei pomohl překlenout propast v digitálních dovednostech, spolupracuje s vládami a organizacemi a podporuje studenty, mladé lidi, starší osoby a ženy prostřednictvím tří iniciativ: rozšiřování digitálního přístupu, poskytování školení v oblasti digitálních dovedností a rozvoje studijních programů v oborech STEM.
Od svého spuštění v roce 2019 přinesl program Skills on Wheels společnosti Huawei mobilní digitální vzdělávání více než 130 000 lidem v 21 zemích a otevřel tak nové příležitosti pro nedostatečně obsluhované komunity.
Marina Madaleová, výkonná ředitelka pro udržitelnost a sdílenou hodnotu ve skupině MTN Group, uvedla, že konektivita není výsadou, ale základní infrastrukturou pro růst Afriky. Ve shodě s Jeffem Wangem poznamenala, že MTN se prioritně zaměřuje na rozšiřování konektivity na venkově, zvyšování dostupnosti zařízení a budování digitálních dovedností a dovedností v oblasti umělé inteligence.
V oblasti inovací venkovských sítí společnost Huawei od roku 2017 průběžně modernizuje svá řešení řady Rural Series, aby zlepšila cenovou dostupnost a efektivitu nasazení. Síť Huawei RuralCow, která byla uvedena na trh v listopadu 2025, rozšiřuje pokrytí do vesnic s přibližně 1 500 obyvateli za podpory společnosti MTN Nigeria. Tato řešení pomohla splnit cíl připojit 170 milionů lidí a zároveň podpořila místní ekonomiku a umožnila širší přístup k digitálním veřejným službám.
Během fóra se hosté podělili o pokrok dosažený ve spolupráci se společností Huawei a vyjádřili ochotu prohloubit spolupráci. Všichni účastníci se shodli na tom, že pokrok v oblasti digitálního začleňování v éře umělé inteligence vyžaduje společné úsilí vlád, operátorů, mezinárodních organizací a podniků.
I do budoucna hodlá společnost Huawei pokračovat v inovacích v oblasti venkovských síťových technologií, prohlubovat otevřenou spolupráci a urychlovat rozšiřování digitálních dovedností. Konkrétními kroky bude společnost nadále přispívat ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu digitálnímu světu.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2925557/Yang_Chaobin___Huawei.jpg
