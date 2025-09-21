Huawei přináší 4+10+N inteligentních řešení pro malé a střední podniky na překonání poslední míle do inteligentního světa

Šanghaj 21. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - V rámci podzimního představení novinek HUAWEI eKit Autumn Launch 2025 v Šanghaji představil výkonný ředitel představenstva společnosti Huawei David Wang sadu nových inteligentních řešení pro malé a střední podniky HUAWEI eKit 4+10+N. Akce s podtitulem „Společně pro růst a inteligenci všem" (Together for Growth, All Intelligence) se zaměřila na představení nových komplexních scénářových řešení poskytujících služby poslední míle pro malé a střední podniky procházející inteligentní transformací.

Umělá inteligence se začíná v obchodním světě široce uplatňovat. Zatímco její současné aplikace zahrnují převážně inteligentní asistenty pro zaměstnance, budoucí použití se podle prognóz zaměří na hlubokou integraci s klíčovými výrobními systémy. Tento proces zásadně ovlivní modely produktů, služeb, podnikání a provozu a postaví AI do role zásadního motoru růstu. Malé a střední podniky zaujímají v dnešní ekonomice významnou roli. Jen v Číně je evidováno více než 58 milionů malých a středních podniků, které vytvářejí přes 80 % pracovních míst v městech a generují 60 % národního HDP. Tyto podniky však mají i přes rostoucí míru uplatnění AI po celém světě obecně potíže tyto nové technologie přijmout kvůli nízké informovanosti o umělé inteligenci, nedostatečným technickým schopnostem a aplikacím umělé inteligence. Pro většinu malých a středních podniků je tak práh pro přijetí umělé inteligence příliš vysoký.

Během akce Wang vysvětlil: „Inteligence by měla být stejně snadno dostupná jako voda nebo elektřina. Doufám, že v budoucnu bude moci těžit z výhod AI každý člověk, domácnost i organizace. Společnost Huawei je s tímto cílem připravena pomoci malým a středním podnikům překážky překonat a rychleji přejít do fáze business intelligence. V inteligentním světě nenecháme nikoho stranou."

Mnoho malých a středních podniků využívá k překonání technologických a personálních nedostatků, které jim brání v samostatné aplikaci AI, inteligentní nástroje od externích dodavatelů. Tyto společnosti hledají řešení speciálně navržená pro zvýšení efektivity a podporu růstu, která se snadno používají a lze je rychle nasadit. Taková řešení dříve poskytovali dodavatelé formou komplikovaných modelů subdodávek, které zpravidla nebyly příliš efektivní. Společnost Huawei se rozhodla vyřešit tento problém přepracováním svého distribučního modelu a přešla od prodeje samostatných produktů k nabídce komplexních řešení na bázi scénářů, která jsou pro instalační firmy snáze realizovatelná. V rámci tohoto nového přístupu navrhuje Huawei konkrétní řešení na základě reálných firemních situací. A stejným způsobem byla vytvořena také sada nástrojů HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions, představená na dnešní akci.

Číslo 4 v názvu 4+10+N odkazuje na čtyři hlavní scénáře, které pokrývají většinu obchodních operací: inteligentní kancelář, inteligentní podnikání, inteligentní vzdělávání a inteligentní zdravotnictví. Číslo 10 představuje 10 dnes představených komplexních řešení na bázi scénářů, která zahrnují řešení pro kanceláře malých a středních podniků, inteligentní hotely, platformy pro digitální diagnostiku a inteligentní interaktivní učebny. A konečně „N" připomíná celou škálu špičkových produktů, přizpůsobených těmto scénářům na míru. Na dnešní konferenci společnost Huawei představila v rámci této „řady N" 26 produktů, k nimž patří např. série podnikových routerů HUAWEI eKitEngine AR180. Tyto ultra vysokorychlostní routery nabízejí řadu funkcí včetně směrování, přepínání, Wi-Fi a VPN. Navíc se dnes představily také novinky IdeaHub, které kombinují konferenční systémy s podporou AI, akustické clony a aplikovanou umělou inteligenci. Všechny nově uvedené produkty se mohou pochlubit komplexním designem all-in-one, inteligentními interakcemi a důsledným zabezpečením.

Wang dále vyzdvihl následující myšlenku: „Řešíme složité úkoly, aby se naši zákazníci a partneři mohli soustředit na svůj růst. Naše komplexní scénářová řešení pomohou malým a středním podnikům snadněji a rychleji přejít na inteligentní technologie. Nejnovějším příkladem jsou komplexní scénářová řešení HUAWEI eKit. Tato řešení představují upgrade v oblasti vývoje řešení, podpory prodeje i dodávkových služeb. V podobě těchto nástrojů pro naše partnery nabízíme výhody AI všem malým a středním podnikům."

Všechny dnes uvedené produkty disponují výrazně pokročilejšími technologiemi AI než předchozí verze. Tyto technologie jsou předem integrovány a validovány přímo s konkrétním řešením, což umožňuje flexibilnější dodávky. Instalátoři tak mohou snadno vytvářet balíčky produktů pro specifické potřeby jednotlivých scénářů. Společnost Huawei dále poskytuje svým distribučním partnerům další podporu prodeje, včetně rychlejšího přístupu k příslušným zdrojům, ukázkám řešení a scénářovým konfiguračním plánům, které výrazně usnadňují výběr produktů a návrh řešení jak instalátorům, tak zákazníkům. Co se týče dodavatelských služeb, společnost Huawei podporuje jednotnou instalaci, centralizovanou správu sítě a konsolidovanou zákaznickou podporu, která podporuje rychlé přijetí AI u zákazníků a současně zajišťuje bezproblémové dodávky na straně instalačních techniků.

Na závěr svého projevu Wang dodal: „Tato řešení pomohou malým a středním podnikům překonat poslední míli do inteligentního světa. S mimořádným potěšením dnes pevně stojíme po boku distribučních partnerů a instalačních techniků, abychom mohli sdílet své zdroje a plně podpořit malé a střední podniky v jejich inteligentní transformaci."

