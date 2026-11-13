Huawei s modelem LUTERRA® S2 přepisuje budoucnost energetických systémů pro domácnosti

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Palma de Mallorca (Španělsko) 13. listopadu 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei oznámila 9. listopadu uvedení na trh produktu HUAWEI LUTERRA S2, což je komplexní energetický systém pro domácnosti, který integruje hybridní střídač, úložiště energie a systém správy energie založený na umělé inteligenci do jedné stohovatelné jednotky. Systém LUTERRA S2 je navržen pro snadné nasazení a lze jej nainstalovat a uvést do provozu během několika minut. Systém LUTERRA S2, který je k dispozici v jednofázovém (3–10 kW) a třífázovém (5–20 kW) provedení, je prvním komplexním energetickým systémem pro domácnosti v oboru, který je postaven na vlastní architektuře společnosti Huawei založené na plném SiC (karbidu křemíku) a nabízí výjimečnou účinnost, výkonovou hustotu a spolehlivost.

„Jsme nadšeni, že můžeme představit HUAWEI LUTERRA S2, náš energetický systém nové generace typu ‚vše v jednom' pro domácnosti," uvedl Steve Zhang, prezident divize Distribuované fotovoltaické systémy a bateriové systémy pro ukládání elektrické energie (BESS) v Huawei. „Díky kombinaci architektury založené výhradně na SiC, řízení spotřeby energie pomocí umělé inteligence a špičkové bezpečnosti v oboru je LUTERRA S2 navržena tak, aby byla menší, lehčí, tišší, bezpečnější, chytřejší a výkonnější než kdykoli předtím."

Vzhledem k tomu, že solární energie, akumulace energie, nabíjení elektromobilů a správa energie v domácnostech se stále více propojují, hledají majitelé domů řešení, která jdou nad rámec pouhého výkonu a kapacity a přinášejí vyšší inteligenci, účinnost a bezpečnost.

Aby společnost Huawei uspokojila tyto měnící se potřeby, představuje HUAWEI LUTERRA S2, průlomový energetický systém pro domácnosti postavený na třech základních pilířích. Jsou to: dokonalý zážitek, dokonalá inteligence a dokonalá bezpečnost.

Dokonalá praxe: od klíčové technologie ke každodenní praxi

LUTERRA S2 kombinuje vysokou hustotu výkonu s kompaktním designem a poskytuje výkon třídy 20 kW v elegantním provedení. Díky vlastní architektuře Full-SiC a topologii ANPC (pokročilého zapojení víceúrovňového výkonového měniče) od Huawei dosahuje účinnosti až 99 %. Vestavěné optimalizátory energie umožňují celkovou využitelnou energii až 5,0 MWh/kWh a konstrukční životnost více než 15 let.

Kromě technického výkonu je LUTERRA S2 navržena tak, aby se přirozeně začlenila do moderních domácností. Její design inspirovaný uměním, hardware vyznamenaný cenou Red Dot Award, aplikace App 3.0 a inteligentní pulzující osvětlení vytvářejí dokonalé spojení technologie a životního stylu.

První konstrukce v oboru s výkonem třídy 20 kW využívající výhradně přirozené chlazení eliminuje potřebu externích ventilátorů a udržuje provozní hlučnost pod 29 dB.

Maximální inteligence: od automatizace k aktivnímu rozhodování

Prostřednictvím platformy Řízení spotřeby energie pomocí umělé inteligence 2.0 vnáší LUTERRA S2 inteligenci do plánování spotřeby energie, provozu a optimalizace hodnoty.

Díky integraci předpovědí počasí, cen elektřiny, zátěže domácnosti a stavu energie platforma inteligentně koordinuje fotovoltaické systémy, akumulaci energie, nabíjení elektromobilů, tepelná čerpadla a virtuální elektrárny (VPP). Tato koordinace maximalizuje hodnotu každé vyrobené, uložené a spotřebované kilowatthodiny.

Pro majitele domů proměňuje AI asistent složité řízení energie v jednoduché konverzační interakce, což uživatelům umožňuje snadno činit informovaná rozhodnutí ohledně energie. Pro instalační techniky zjednodušuje 3D modelování pomocí AI plánování a návrh tím, že identifikuje střešní konstrukce a instalační prostředí. Diagnostika a vzdálená podpora založené na AI dále zvyšují efektivitu provozu a údržby.

Maximální bezpečnost: od ochrany na úrovni článků po komplexní bezpečnost

Bezpečnost je zabudována do každé vrstvy systému LUTERRA S2, od bateriových článků až po provoz na úrovni celého systému.

Každý bateriový článek obsahuje nezávislou ochrannou izolační strukturu, podporovanou bezpečnostními komponenty vyvinutými společností Huawei a lokalizovanou konstrukcí zabraňující šíření tepla, která pomáhá omezit tepelná rizika. Inteligentní konstrukce kouřového kanálu umožňuje směrové uvolnění tlaku, odvod kouře a chlazení, zatímco nepřetržité snímání teploty na svorkách střídavého a stejnosměrného proudu zajišťuje proaktivní detekci a ochranu kritických spojů.

Systém LUTERRA S2 prošel ověřením podle příslušných požadavků nařízení EU o bateriích a splňuje klíčové mezinárodní normy, včetně normy IEC 63027 AFCI. Prošel také bezpečnostními zkouškami TÜV Rheinland, včetně zkoušky tepelného úniku článků, dvacetiminutové požární zkoušky při teplotě 1 000 °C a testem s 20 % koncentrací vodíku, stejně jako validací podle normy UL 9540A. LUTERRA S2 získala certifikaci Safety Mark nejvyšší úrovně od TÜV Rheinland, podloženou prvním designem tepelné izolace na úrovni článků v oboru, designem bezpečnostního odvětrávání a ochranou proti přehřátí na všech svorkách.

V čele budoucnosti energetických systémů pro domácnosti

LUTERRA S2 je více než jen systém pro ukládání energie – propojuje inteligentní technologie, vyšší kvalitu života a udržitelný životní styl. Huawei nastavuje nový standard pro energetiku domácností nové generace a urychluje přechod k chytřejší a udržitelnější budoucnosti.

Technické přednosti:

StřídačAž 3 střídače zapojené paralelně, max. 60 kW (20*3)
BaterieAž 48 bateriových bloků zapojených paralelně, max. 336 kWh (4*4*3*7)
ÚčinnostMaximální účinnost 99 %
ZálohaPřepnutí na záložní zdroj za méně než 10 ms; zatížení mimo síť až 20 kW
Chlazení a hlučnostPřirozené chlazení bez ventilátoru; hlučnost pod 29 dB
Provozní rozsah-25 °C až +60 °C; IP66; ochrana proti korozi až do třídy C5-M
PřipojeníEEBUS, SG-Ready, OCPP, Modbus-TCP
Bezpečnostní certifikaceTestování TÜV Rheinland; UL 9540A; AFCI podle normy IEC 63027

Více informací najdete na https://solar.huawei.com/en/products/luterra-s2-xl-xm/

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60054.

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