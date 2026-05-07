Huawei SPN pomáhá Yunnan Power Grid vybudovat vysokorychlostní nosnou síť nové generace

Výzvy v oblasti síťové přenosu při digitální a inteligentní transformaci energetického průmyslu
Ve snaze tyto problémy vyřešit zvolila společnost Yunnan Power Grid řešení SPN (síť s paketovým přenosem), které má řídit vývoj její nosné sítě nové generace, a začlenila je do 14. i 15. pětiletého plánu. Společnost postupně zavedla tuto technologii ve velkém měřítku v 16 městech a položila tak komunikační základ na příštích dvacet let. V této strategické modernizaci služeb v oblasti elektrické energie se společnost Huawei stala klíčovým partnerem.
Dvojí přínos: špičkový zážitek a dlouhodobá hodnota
Od pilotního projektu v roce 2022 se síť SPN vyvinula z technického testu do standardní architektury v celé provincii Jün-nan. Díky nasazení sítě SPN v městech Čao-tung a Pchu-er se nyní plně projevuje hodnota nosné sítě nové generace.
Za prvé, byl vyřešen problém s omezenou šířkou pásma. Přenosová síť SPN nové generace řeší problémy s omezenou šířkou pásma tím, že překonává kapacitní limit 155 Mbit/s–10 Gbit/s. Zařízení SPN zvyšují šířku pásma přístupové vrstvy (rozvodny, elektrárny, zákaznická centra) na 1 Gbit/s, čímž splňují standardy Čínské jižní energetické sítě. Agregační a jádrová vrstva se škálují až na 50 Gbit/s nebo 100 Gbit/s v závislosti na velikosti lokality a rozsahu služeb. Řešení umožňuje použití pevných linek s jemnou granularitou 10 Mbit/s pro izolaci soukromých elektrických linek po celé délce, podporuje služby s vysokou šířkou pásma, jako je přenos video dohledu, a zajišťuje plynulý vývoj.
Za druhé, zkvalitnění šířky pásma výrazně zlepšilo efektivitu inspekcí a údržby. Řešení SPN od společnosti Huawei umožňuje monitorování SLA (smlouvy o úrovni služeb) v reálném čase (latence, ztráta paketů) a lokalizaci poruch během několika minut, čímž snižuje náklady na údržbu spojené s poruchami zařízení SDH (synchronní digitální hierarchie). V úřadu pro energetiku v Čchü-ťingu se doba jedné inspekce zkrátila z 30 na 3 minuty a údržba celého cyklu z více než 7 hodin na 21 minut. Centrum provozu a údržby nyní detekuje závažné závady o 15 dní dříve prostřednictvím předem nastavených monitorovacích bodů. Za šest měsíců klesl počet návštěv na místě ze 112 na 61, což představuje snížení o 45,54 %.
Za třetí došlo k výraznému zlepšení úrovně inteligence při přenosu služeb. Řešení SPN od společnosti Huawei podporuje spolehlivý přenos nejrůznějších energetických služeb – od teleochrany a dispečinku, kde hraje klíčovou roli nízká latence, až po videopřenosy s vysokým datovým tokem. Díky hardwarovému a softwarovému rozdělení (FlexE slicing) zajišťuje přísné oddělení jednotlivých služeb a zároveň zvyšuje efektivitu využití šířky pásma. Duální síťová konfigurace IPv4/IPv6 umožňuje flexibilní lokální přenos a snadný přístup k internetu věcí, jako je monitorování přenosových linek a integrace zdrojů, sítě, zátěže a úložišť.
A konečně, SPN poskytuje dlouhodobou ochranu investic. Přechod na rychlosti 25 Gbit/s až 400 Gbit/s lze podpořit pomocí nízkonákladových vylepšení, čímž se vyhnete opakované výstavbě.
