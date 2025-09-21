HUAWEI: společná výstavba vysoce kvalitních a spolehlivých datových center pro éru umělé inteligence

Bob He, viceprezident společnosti Huawei Digital Power, ve svém projevu zdůraznil, že datová centra s umělou inteligencí posouvají infrastrukturu směrem k „výpočetním továrnám" uprostřed explozivního růstu výpočetního výkonu umělé inteligence. Efektivní a spolehlivý přenos energie z rozvodných sítí do čipů vyžaduje zjednodušení konverzních spojů a podporu inovací v architektuře napájení. Řízení teploty může těžit z hybridní architektury s nastavitelným poměrem vzduch-kapalina, která se přizpůsobuje dynamickým požadavkům služeb umělé inteligence. Aby byly splněny požadavky éry AI, musí být budoucí infrastruktura budována s ohledem na připravenost na AI, čímž se nepředvídatelnost tradiční konstrukce datových center promění v produktové a prefabrikované řešení AI DC (datových center s AI). Společnost Huawei zintenzivní investice do výzkumu a vývoje v oblasti napájení energií, tepelného řízení a infrastruktury. Kromě toho společnost Huawei poskytuje vysoce kvalitní produkty a řešení, která podporují výstavbu spolehlivých, pohotových a udržitelných AI DC, a spolupracuje s tímto odvětvím, aby prosperovala ve zlaté éře inteligentního výpočetního výkonu.
Steve Kim, prezident divize marketing, prodej a služby v oblasti datových center a kritického napájení společnosti Huawei Digital Power, na summitu uvedl, že základní modely umělé inteligence urychlují inteligentní transformaci různých odvětví a pohánějí explozivní růst globálních klastrů v řádu gigawattů. Podle předpovědí renomovaných organizací by velikost nových datových center s umělou inteligencí měla v příštích pěti letech dosáhnout 112 GW. V reakci na výzvy v oblasti bezpečnosti, dodávek, vývoje IT a spotřeby energie v éře inteligentního výpočetního výkonu navrhuje společnost Huawei směrnici RAS (spolehlivost, dostupnost a servisní způsobilost) pro výstavbu datových center s umělou inteligencí.
Na základě neustálých inovací v oblasti technologie a architektury poskytuje společnost Huawei komplexní řešení AI DC se vzorovým designem pro všechny scénáře, vysoce spolehlivými produkty a řešeními, globálním ekosystémem a službami po celou dobu životního cyklu, čímž buduje spolehlivou, pohotovou a udržitelnou inteligentní výpočetní infrastrukturu a umožňuje zákazníkům využít obrovské příležitosti éry AI.
Huawei během akce zveřejnila Bílou knihu o vzorovém návrhu zařízení AI DC, která poskytuje systematické pokyny pro standardizovaný design a výstavbu AI DC. Bílá kniha poskytuje hloubkovou analýzu výzev, kterým čelí skříně s vysokou hustotou v AI DC z hlediska chlazení, napájení a distribuce, výšky podlahy a nosnosti. Nabízí návrhy designu ve čtyřech klíčových dimenzích architektonické struktury, napájení a distribuce, chlazení a integrované kabeláže, přičemž poskytuje několik vzorových návrhových řešení pro AI DC na základě různých hustot výkonu.
Na této akci předvedla společnost Digital Power inovativní ekologická a nízkouhlíková řešení se zaměřením na efektivní spotřebu energie, elektrifikaci a nízkouhlíkovou výrobu energie.
Díky neustálému zlepšování výpočetní infrastruktury a rychlému pokroku v oblasti modelového hlubokého uvažování a technologií sdružování více modelů se scénáře použití a hodnota umělé inteligence posouvají od kvantitativního růstu ke kvalitativní transformaci. Díky neustálým investicím do inovací a integraci digitálních a výkonových elektronických technologií si společnost Huawei Digital Power může klást za cíl vybudovat pevný základ pro inteligentní výpočetní techniku, která umožní vyšší výpočetní výkon z každého wattu, a podporovat spolupráci v rámci celého odvětví, aby vybudovala lepší a ekologičtější budoucnost.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2776637/Vice_President_Huawei_Digital_Power_Bob_He.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2776638/Huawei_released_AIDC_Facility_Reference_Design_White_Paper.jpg
