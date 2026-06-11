Huawei spouští program „AHEAD" s cílem vybudovat nový ekosystém pro vzájemný prospěch v oblasti vzdělávání a zdravotnictví

Transformace řízená umělou inteligencí, modernizace partnerské aliance pro novou éru
Junfeng Li (Wind), viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel její divize pro globální veřejný sektor, ve svém úvodním projevu poukázal na to, že se nacházíme uprostřed vlny transformace poháněné umělou inteligencí (AI). Vzdělávání a zdravotnictví, které tvoří základ udržitelného rozvoje lidstva, podle něj čelí celosvětové potřebě inteligentní transformace – výzvě, která zároveň přináší mimořádné příležitosti.
Zdůraznil závazek společnosti Huawei být průkopníkem optimálních cest k inteligentní transformaci vzdělávání a zdravotnictví s cílem využít AI a další špičkové technologie ke zpřístupnění kvalitního vzdělávání širšímu okruhu lidí a ke zkvalitnění zdravotní péče po celém světě. Spuštění programu „AHEAD" představuje pro společnost Huawei klíčový krok v úsilí spolupracovat s partnery z celého světa při budování oborové komunity zaměřené na budoucnost.
Aliance partnerů 2.0 prohlubuje globální spolupráci v šesti oblastech
Aliance partnerů 2.0 posouvá dosavadní model 1.0 zaměřený na infrastrukturu směrem k integrovanějšímu globálnímu ekosystému a optimalizuje šest klíčových pilířů spolupráce: sledování trendů, rozvoj schopností, společný vývoj řešení, marketing, sdílení příležitostí a expanzi. Cílem je vytvářet nadstandardní hodnotu pro partnery i zákazníky.
Robert Yang, ředitel oddělení rozvoje partnerství v divizi společnosti Huawei pro globální veřejný sektor, nastínil hlavní plán modernizace aliance a zdůraznil snahu společnosti Huawei mobilizovat kolektivní odborné znalosti svých partnerů z celého světa. Prostřednictvím spolupráce chce společnost Huawei přinášet více inovativních řešení přizpůsobených konkrétním potřebám jednotlivých odvětví a podpořit tak kvantový skok v digitální a inteligentní transformaci sektorů vzdělávání a zdravotnictví.
Úspěch globální konference partnerů v oblasti vzdělávání a zdravotnictví 2026 potvrzuje společné odhodlání společnosti Huawei a jejích partnerů podporovat rozvoji těchto sektorů. Do budoucna chce Huawei dále prohlubovat strategickou synergii s partnery, hledat oblasti s vysokou přidanou hodnotou pro nasazení nových technologií, společně vyvíjet inovativní řešení v oblasti špičkových technologií a reagovat na globální výzvy. Společně se společnost Huawei a její partneři tak chtějí společně utvářet budoucí směřování digitální a inteligentní transformace vzdělávání a zdravotnictví po celém světě.
KONTAKT: ChengRuoshan, chengruoshan@huawei.com