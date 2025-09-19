Huawei určuje budoucnost inteligentních technologií novou sestavou průkopnických zařízení

Řada hodinek HUAWEI WATCH GT 6: Pokročilý venkovní trénink v novém
Série WATCH GT 6 je ztělesněním hesla „Ride the Wind" – nového přístupu značky HUAWEI k módě a sportu. Od základu přepracovaná konstrukce přináší působivou 21denní výdrž baterie a zcela nový systém HUAWEI TruSense zaručuje přesné určování polohy ve venkovním prostředí pro všestranné, rychlé a přesné sledování kondičních ukazatelů.
Na základě katalogu více než stovky tréninkových režimů přináší hodinky ze série HUAWEI WATCH GT 6 zásadní vylepšení pro čtyři významné venkovní sporty. Nový režim Cyklistika nabízí vůbec poprvé virtuální měřič výkonu (wattmetr), umožňující získat profesionální analýzu výsledků a věnovat se cyklistickému sportu na pokročilejší úrovni bez nutnosti pořídit si samostatný profesionální wattmetr. Nechybí také režim Terénní běh s inovativními funkcemi, jako je přesné určování polohy, graf výškových trendů a analýza sklonu terénu v reálném čase, které umožňují identifikovat náročnost zvolené trasy a optimalizovat rozložení energie. Režim Golf přichází s celou řadou prémiových funkcí včetně map fairwayů ve vysokém rozlišení, které zajistí perfektní provedení každého úderu. V nabídce je dokonce i režim Lyžování s přesným určováním polohy a bohatým souborem dat pro plně profesionální a strhující zážitky na sjezdovce.
Hodinky HUAWEI WATCH Ultimate 2 a WATCH D2: Revoluce v profesionálním sledování zdraví a kondice
HUAWEI WATCH Ultimate 2 přicházejí jako vůbec první chytré hodinky na trhu s certifikací pro potápění do hloubky 150 metrů a audio funkcemi. Díky průlomové technologii sonarové komunikace Dolphin umožňují podvodní zasílání zpráv mezi hodinkami až do vzdálenosti 30 metrů a signalizaci SOS na jeden dotyk až do vzdálenosti 60 metrů. Milovníkům ponorů do hlubin tak slibují efektivnější podvodní komunikaci a větší jistotu na jejich dobrodružstvích. Kromě toho přinášejí HUAWEI WATCH D2 v novém, působivém modrém provedení propracovanější funkce sledování krevního tlaku, včetně nastavení jednorázových či opakovaných upomínek. V kombinaci s individuálními měřeními a ambulantním monitorováním vytvářejí tyto funkce robustní univerzální systém pro všechny, kteří chtějí z jakéhokoli důvodu efektivně pracovat se svým krevním tlakem.
Řada telefonů HUAWEI nova 14: Čerstvá tvář profesionálních portrétů s Ultra Chroma fotoaparátem
Série HUAWEI nova 14 přináší revoluci na poli mobilních portrétů s konceptem profesionálního focení „Pro Your Portrait". Díky průkopnickému portrétnímu fotoaparátu Ultra Chroma a novému, zdokonalenému XD Portrait Engine slibuje portréty s nevídanou hloubkou a texturou. Vyniká především v náročných podmínkách se slabým osvětlením, jako jsou koncertní sály, kde vykresluje scény s ohromující čistotou a jemnými detaily. Přední 50Mpx fotoaparát podporuje také funkci automatického zaostřování Portrait Dual Camera a speciální 5x portrétní zoom, zaručující výjimečné selfies. To vše doplní škála průlomových editačních nástrojů na bázi AI, jako je AI Best Expression a AI Remove, se kterými získají uživatelé několika doteky profesionální studio pro úpravu fotek a vytvoří z libovolného záběru dílo bez jediné chybičky.
Tablet HUAWEI MatePad 12 X a stylus M-Pencil Pro: Nová éra učení a tvoření bez papíru
Debutující tablet HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition se může pochlubit ultra ostrým displejem PaperMatte Display, vytvořeným s důrazem na zrakový komfort1. MatePad navíc dokonale kooperuje se stylusem HUAWEI M-Pencil Pro, který podporuje praktické funkce, jako je vyvolání radiálního menu v aplikaci jedním gestem (pinch), přístup k HUAWEI Notes jedním klepnutím a plynulé nastavení štětce otočením.
Dneškem je také oficiálně zahájena kampaň GoPaint Worldwide Creating Activity 2025. Letošní ročník soutěže si zachovává čtyři tradiční kategorie – Narativní umění (Narrative Art), Digitální akvarel a tuš (Digital Watercolour & Ink), Sci-fi tvorba (Sci-Fi Art) a Moderní malba (Cutting-edge Painting), kromě nich se však poprvé představí i nová disciplína Animace. Cílem iniciativy GoPaint je inspirovat kreativně smýšlející uživatele z celého světa, aby se chopili pera a popustili uzdu své fantazii.
Now Is Yours: Huawei se přibližuje mladé generaci spotřebitelů
Novou dynamickou koncepcí s názvem „Now Is Yours" – Dnešek patří tobě – se HUAWEI zavazuje prohloubit svůj dialog s novou generací globálních spotřebitelů. Značka, vystavěná na otevřenosti a inkluzivitě, chce prostřednictvím inovativní, ale přitom lidské technologie rozvíjet kulturní a emoční rezonanci.
Společnost Huawei se přitom i do budoucna pevně hlásí ke svému závazku podporovat mladou kulturu a využívat inovace jako univerzální jazyk. Vytvářením vřelejších, empatičtějších technologií společnost usiluje o sladění se světovou komunitou na společné cestě k budoucnosti plné neomezených možností.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777385/3b62f0a40cc6e7046c6458f15a3c577b.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777384/a739b5c3800d648d95027bcab18a32f5.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777383/1bcb6044aaa31b0cd223b8dbec6c231f.jpg
