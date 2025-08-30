Huawei uspořádala v Německu akci „Budoucnost herního salonu" a připravila tak půdu nové éře čínských her v Evropě

Kolín nad Rýnem (Německo) 30. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei úspěšně uspořádala akci „Budoucnost herního salonu – německé vydání", strategickou iniciativu zaměřenou na propojení dynamických herních ekosystémů Číny a Evropy. Salonu, který zorganizovalo Huawei Game Center, se zúčastnili přední čínští vývojáři her, renomovaní evropští herní analytici, vlivní klíčoví tvůrci veřejného mínění a globální vedoucí tým Huawei v oblasti her. Akce poskytla čínským vývojářům her důležitou platformu, kde získali na míru šité poznatky, inovativní zdroje a strategická partnerství, která jim pomohou dosáhnout udržitelného růstu na konkurenčním evropském trhu.

Cesty k úspěchu v Evropě

Akce se podrobně zabývala uměním lokalizace a přijetím uvolněné atmosféry, která rezonuje mezi evropskými hráči. Hlavní projev a panelové diskuse se zabývaly kritickými tématy, jako jsou integrované strategie provozu, závažné společné operace, příležitosti v minihrách a rámec dodržování předpisů v celém řetězci na podporu vydávání her. Prezident evropské divize Huawei pro zařízení Žung Tchao zahájil akci a zdůraznil raketový vzestup čínských her v posledních letech, na které nyní připadá 30 % ze stovky nejlepších mobilních titulů v Evropě, přičemž výzvy, jako jsou rozmanité jazyky, kulturní nuance a přísné předpisy GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů), vyžadují přesnost. Aby pomohla vývojářům překonat tyto výzvy, vybudovala společnost Huawei sofistikovanou a hluboce lokalizovanou podpůrnou infrastrukturu. Ta zahrnuje dceřinou společnost Aspiegel v Irsku, která se věnuje podpoře herních služeb a řešení evropských požadavků na dodržování předpisů, lokalizační operační centrum v Madridu pokrývající 90 procent hlavních jazyků regionu a komplexní centrum pro dodržování předpisů v Dublinu. Tam pracuje více než 100 odborníků poskytujících komplexní podporu v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a dodržování předpisů. Prostřednictvím vylepšených lokalizačních služeb zahrnujících rozšíření kanálů, přizpůsobení obsahu a zajištění souladu s předpisy se společnost Huawei zavázala pomáhat partnerům v oblasti her využít nové příležitosti a dosáhnout udržitelného růstu na dynamickém evropském trhu.

Hlavní body salonu – souběh vizionářů

Akce přilákala řadu významných představitelů odvětví a kreativních průkopníků, mezi nimiž nechyběli přední čínští vývojáři her, jako jsou Tencent, eFun, NetEase Games, NEOCRAFT a Nuverse. Ředitel pro rozvoj a prodej evropského ekosystému cloudových služeb Šan Süe-feng přednesl úvodní projev na téma „Využijte příležitosti k růstu v evropském herním průmyslu", ve kterém se zaměřil na vyspělý, ale vysoce konkurenční trh v tomto regionu, kde se daří strategickým a RPG hrám (s hráči jako fiktivními postavami). Výrazně byly představeny lokalizační schopnosti společnosti Huawei, zejména kanály s vysokou konverzí v HUAWEI AppGallery, partnerství s více než 500 vlivnými tvůrci veřejného mínění a aktivní komunita více než 50.000 hráčů, která posiluje dlouhodobé zapojení. Kromě digitálních aktivit společnost zvýšila Huawei viditelnost značky prostřednictvím poutavých aktivací ve svých vlajkových obchodech a dynamických esportových akcí.

Postřehy partnerů – jak se orientovat v regionálních preferencích a budovat trvalý úspěch

Informace sdílené partnery také osvětlily klíčové strategie k přizpůsobení regionálnímu vkusu a dosažení trvalého úspěchu na evropském trhu. Společnost NEOCRAFT, klíčový partner čínských herních společností expandujících do zahraničí, poskytla cenné informace o preferencích evropských hráčů. Poznamenala, že evropské publikum má tendenci oceňovat individualitu a preferuje zážitky orientované na PVE (hráč versus prostředí), což je v kontrastu s vysokou hustotou obsahu, která je přijatelná pro čínské publikum. Další přední evropské herní společnosti, jako jsou King, Gameloft a Nexters, také upoutaly pozornost a zdůraznily význam personalizovaného hraní, posilování propojení komunit a zkoumání různých kanálů přímého oslovování spotřebitelů.

Proč si Evropa vybírá pro růst herního průmyslu Huawei

Evropský herní průmysl je dynamickým centrem inovací s pestrou hráčskou základnou a rostoucí poptávkou po vysoce kvalitních mobilních hrách. Huawei Game Center využívá svůj rozsáhlý globální dosah a působí ve více než 170 zemích a regionech, kde poskytuje výjimečné herní zážitky více než 260 milionům hráčů po celém světě. Z 30 nejvýznamnějších čínských herních společností expandujících do zahraničí se 28 připojilo k zahraničnímu hernímu ekosystému Huawei Mobile Services a spolupracuje na otevírání nových příležitostí a utváření budoucnosti globálního herního trhu. Od lokalizačního centra v Madridu po odborné znalosti v oblasti dodržování předpisů v Dublinu – dlouholetá přítomnost společnosti Huawei v Evropě, podpořená jejím vedoucím postavením v oblasti nositelných zařízení, tabletů a vlajkových zařízení, vytváří dynamický ekosystém, ve kterém se výtečně daří vývojářům.

Huawei uspořádala v Německu akci „Budoucnost herního salonu" a připravila tak půdu nové éře čínských her v Evropě

30. srpna 2025

