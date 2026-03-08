Huawei uvádí na trh řešení AI Education Center (AIEC)

Autor:
  13:54
Barcelona (Španělsko) 8. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Během veletrhu MWC 2026 v Barceloně uspořádala společnost Huawei summit s názvem „Vzdělávání + AI, přijetí inteligentní budoucnosti". Na summitu představila společnost Huawei ve spolupráci se zákazníky z oboru a partnery řešení AIEC pro základní vzdělávání. Cílem této iniciativy je urychlit rozšíření a rozvoj obecného vzdělávání v oblasti umělé inteligence.

Během akce uvedl Li Junfeng, viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel divize Global Public Sector BU, že jádrem budoucího vzdělávání v oblasti AI je dosažení „nejnižší možné bariéry vstupu a co nejširšího pokrytí". Společnost Huawei jakožto „poskytovatel technologie" a „tvůrce ekosystému" v oblasti digitálního a inteligentního vzdělávání spolupracuje se zákazníky a partnery na vytváření inovativních řešení založených na konkrétních scénářích pro sektor vzdělávání v oblasti AI. Řešení AIEC pro základní vzdělávání urychluje rozšíření obecného vzdělávání v oblasti umělé inteligence na základních a středních školách a otevírá každému studentovi dveře do budoucího světa technologií.

Řešení AIEC společnosti Huawei je založené na hardwarové výpočetní infrastruktuře, modelových službách, aplikačních platformách a systému pro řízení výuky a AI laboratoří. Poskytuje systematické obecné vzdělávání v oblasti umělé inteligence, experimentální aplikace a zdroje pro výuku studentům všech věkových skupin v základním vzdělávání. Tím vybavuje studenty klíčovými kompetencemi pro budoucí společnost a vytváří pevný základ talentů pro národní technologické inovace a modernizaci průmyslu.

V současnosti bylo toto řešení nasazeno v provincii Če-ťiang v Číně. Ve spolupráci s partnery, jako je CourseGrading, poskytuje společnost Huawei platformu pro obecné vzdělávání v oblasti AI pro více než 500 základních a středních škol. Platforma je vybavena výpočetním výkonem pro AI, open-source velkými modely, více než deseti praktickými projekty v oblasti AI a více než 50 experimentálními nástroji a aplikacemi. Do budoucna by měla být k dispozici jednomu milionu studentů.

Na akci společnost Huawei ve spolupráci se školou Pui Kiu Middle School spustila globální demonstrační projekt řešení AI Education Platform (AIEC). Událost představila praktické využití technologií umělé inteligence ve středoškolském vzdělávání. Tato iniciativa podporuje inovativní aplikace AI ve vzdělávání a poskytuje opakovatelné a škálovatelné praktické modely pro digitální transformaci po celém světě.

Řešení AIEC společnosti Huawei představuje významný milník v propojení vzdělávání a umělé inteligence. Do budoucna bude společnost Huawei i nadále působit jako technologický most, podporovat otevřený ekosystém s globálními partnery, usilovat o rozvíjení potenciálu každého dítěte a spoluvytvářet budoucnost, ve které jdou rovnost ve vzdělávání a technologický pokrok ruku v ruce.

