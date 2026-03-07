Huawei uvádí na trh řešení FAN nové generace

Během veletrhu MWC Barcelona 2026 uspořádala společnost Huawei fórum poskytovatelů internetových služeb (ISP) na téma „Umělá inteligence mění ISP a vede k růstu B2H (obchodu zaměřeného na člověka) a B2B (obchodu mezi firmami)". Společnost Huawei na této akci představila své řešení FAN nové generace, které využívá AI a plně optické technologie k budování základních síťových schopností pro globální ISP v inteligentním světě s cílem pomoci jim zpřístupnit nový obchodní potenciál.
„Do roku 2025 se AI přenesla z konceptu do fáze rozsáhlého nasazení a zásadně transformovala odvětví ISP," uvedl ve svém úvodním projevu York Yue, viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel divize poskytování internetových služeb a mediálního obchodu. „Interně podporuje automatizaci sítí, inteligenci a provozní efektivitu; externě umožňuje poskytování hodnotnějších služeb B2B a nové modely monetizace." Yue také zdůraznil, že poskytovatelé internetových služeb musí jednat rozhodným způsobem, začlenit umělou inteligenci do své základní strategie a zaujmout pozici, která jim umožní dosáhnout udržitelného růstu v inteligentním světě.
AI + plně optické domácí širokopásmové připojení: budování inteligentních domácností nové generace
Inteligentní domácnosti zahrnují různé aplikace, jako jsou cloudové hry, streamování videa v rozlišení 8K UHD a vzdálené konference. Ty kladou vyšší požadavky na rychlost, stabilitu a efektivitu provozu a údržby domácího širokopásmového připojení. Pro řešení tohoto problému uvedla společnost Huawei na trh své řešení FAN nové generace. Toto řešení, založené na umělé inteligenci a koordinované architektuře zařízení-okraj-cloud, poskytuje komplexní systém služeb zahrnující inteligentní plánování, konektivitu, služby a provoz a údržbu. Jeho cílem je pomoci poskytovatelům internetových služeb objevit nový růstový potenciál zlepšením uživatelské zkušenosti.
Pro domácí konektivitu využívá řešení FAN nové generace zařízení ONT řady OptiXstar EG od Huawei, která poskytují následující tři inteligentní funkce:
- Inteligentní konektivitu: tato funkce umožňuje automatické přepínání mezi frekvenčními pásmy a poskytuje rychlosti Wi-Fi 7 přesahující 2 000 Mbps, což zajišťuje pokrytí celé domácnosti a plynulý výkon pro náročné úkoly, jako jsou cloudové hraní her a streamování videa v rozlišení 8K UHD.
- Inteligentní služby: Wi-Fi je integrováno s algoritmy AI, které přesně identifikují podmínky v interiéru a chrání bezpečnost domácnosti.
- Inteligentní provoz a údržbu: funkce autodiagnostiky a autooptimalizace umožňují zařízením automaticky detekovat a opravovat poruchy pro plynulejší a efektivnější výkon sítě.
Pro domácí služby řešení využívá OLT řady MA5800T, které disponují řízením provozu pomocí umělé inteligence a nabízejí vyhrazené síťové cesty pro různé inteligentní služby s přizpůsobenými zárukami SLA. To umožňuje spolehlivý výkon pro různé aplikace v oblasti zdravotnictví, zábavy a vzdálených schůzek.
Řešení vylepšuje zážitky z chytré domácnosti ve všech scénářích. Pomáhá poskytovatelům internetových služeb vyniknout na trhu a zároveň zvyšuje loajalitu uživatelů a obchodní hodnotu.
Přijetí umělé inteligence: nová inteligentní budoucnost pro poskytovatele internetových služeb
Hluboká integrace umělé inteligence do komunikačních sítí se stala hlavním motorem průmyslové inovace a pokroku. Inteligentní transformace domácích širokopásmových i podnikových sítí dosáhla klíčového bodu.
„Umělá inteligence přetváří odvětví poskytovatelů internetových služeb a podporuje růst služeb v sektorech B2H i B2B," řekl Huang Dachuan, technický ředitel oddělení marketingu ICT (informačních a komunikačních technologií) a prodeje řešení společnosti Huawei. „Terminály AI se do roku 2030 stanou běžnou záležitostí. Díky multimodálním schopnostem pomohou podnikům snížit náklady a zvýšit efektivitu, zatímco inteligentní a odolné sítě výrazně zlepší efektivitu provozu a údržby a uživatelský komfort." Podle Huanga společnost Huawei představila síťovou architekturu ISP pro inteligentní svět. „Tato architektura integruje AI cloudová datová centra, optický přístup a IP transportní funkce prostřednictvím technologií, jako jsou Data Center Optical Cross-Connect (DC-OXC), Segment Routing over IPv6 (SRv6) a Optical Cross-Connect (OXC). Umožňuje scénáře, jako je domácí zdravotní péče, inteligentní domácnosti a inteligentní provoz a údržba, a pomáhá zákazníkům dosáhnout inteligentní transformace služeb," uvedl Huang.
Jako přední světový dodavatel ICT infrastruktury a inteligentních terminálů dodává společnost Huawei inovativní produkty, řešení a služby více než 8 000 poskytovatelům internetových služeb ve více než 120 zemích a regionech. Do budoucna bude Huawei pokračovat v rozvoji umělé inteligence a integrace sítí a zároveň spolupracovat s globálními zákazníky a partnery na urychlení inteligentních vylepšení domácích širokopásmových a podnikových sítí. Cílem společnosti je přinést umělou inteligenci do všech domácností a odvětví a vytvořit tak silnou digitální základnu pro budoucí inteligentní éru.
Další informace o digitálních a inteligentních řešeních od Huawei pro poskytovatele internetových služeb naleznete na adrese: https://e.huawei.com/en/industries/isp-and-media/isp
