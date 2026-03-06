Huawei uvádí na trh řešení iFTTO, které díky inovativním možnostem urychluje inteligentní transformaci kampusů

BARCELONA 6. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na veletrhu MWC Barcelona 2026 představila společnost Huawei své řešení iFTTO, které má urychlit inteligentní transformaci kampusů prostřednictvím umělé inteligence. Integrací optických sítí s technologiemi umělé inteligence chce iFTTO vytvořit robustní základ pro rychlé šíření aplikací umělé inteligence v kampusech. Řešení se vyznačuje vícerozměrnou konvergencí informací, inteligentním provozem a správou a otevřeným internetem věcí, což umožňuje, aby se kampusy staly skutečně inteligentním prostředím.

S rozvojem aplikací umělé inteligence v kampusech se tradiční fyzické prostory mění v digitální inteligentní ekosystémy. Tento vývoj vyžaduje větší šířku pásma sítě a nižší latenci a zároveň přináší nové výzvy pro inteligentní provoz kampusu. V této souvislosti „společnost Huawei inovovala své řešení FTTO na řešení iFTTO, které posouvá univerzitní sítě za hranice tradiční konektivity směrem k vícerozměrné informační konvergenci a internetu věcí. Tento vývoj vytváří ucelený základ, který integruje strojové vidění, výpočetní techniku a řízení, čímž vytváří základ pro transformaci inteligentních kampusů a urychluje cestu k inteligentnímu provozu," uvedl Perry Yang, prezident Huawei Enterprise Optical Domain.

V reakci na vyvíjející se požadavky ohledně inteligentních kampusů představila společnost Huawei koncept O-N.E.X.T, který kombinuje optické a inteligentní technologie v rámci řešení iFTTO. Tento přístup nově definuje hodnotu kampusových sítí a podporuje nový ekosystém chytrého kampusu.

N.E.X.T v sobě zahrnuje čtyři inovativní funkce řešení. N znamená „Network Unified by Optical", kdy se optické sítě připojují přímo ke koncovým zařízením, čímž architektura přechází ze dvou vrstev na jednu. E znamená „Ecosystem of Open IoT", což je dosaženo díky prvnímu optickému přístupovému bodu Wi-Fi 7 IoT společnosti Huawei s vestavěnými moduly NearLink a Bluetooth, které umožňují jednotné nasazení a sdílenou sběrnici pro síťovou komunikaci i IoT. X je zkratka pro „X-Dimensional Information Fusion", tedy řešení, které podporuje vícerozměrné zdroje dat, jako jsou strojové vidění, kanály Wi-Fi, rádiové frekvence a 3D LiDAR, což umožňuje různé aplikace umělé inteligence prostřednictvím multimodálních výpočtů. T je zkratka pro „Towards Autonomous Operation (autonomní síť)", která zdůrazňuje, že společnost Huawei zavedla prvního inteligentního agenta v oboru pro provoz a údržbu plně optických kampusů. To podporuje interaktivní, proaktivní provoz a údržbu, zajišťuje řízení v uzavřené smyčce a zlepšuje provozní efektivitu. A konečně zkratka O znamená „Open 3-Layer Computing Power, řešení podporující nasazení aplikací umělé inteligence v odvětvích, jako jsou inteligentní zdravotnictví a energeticky úsporné pohostinství, prostřednictvím synergie mezi cloudem, edge a koncovými zařízeními.

Řešení iFTTO společnosti Huawei přináší diferencovanou, jedinečnou hodnotu pro konkrétní případy využití v odvětvích, jako jsou vzdělávání, zdravotnictví a pohostinství.

Řešení iFTTO ve školství využívá pasivní plně optickou agregaci a třípásmové optické přístupové body Wi-Fi 7, které poskytují připojení ultra-10G do každé místnosti a vytvářejí ultraširokopásmové sítě v kampusu. Umožňuje také koordinované řízení osvětlení a klimatizace učeben, což přispívá ke snížení spotřeby energie. V ubytovnách upřednostňují algoritmy AI kritické služby, aby se zlepšil uživatelský prožitek. Ve zdravotnictví urychluje 50G PON patologickou analýzu na bázi AI, zatímco optické terminály se propojují se zařízeními internetu věcí na odděleních, aby podpořily inteligentní ošetřovatelství a chránily soukromí pacientů. Inovativní technologie konverze videa z 2D do 3D nabízí hostům v hotelech pohlcující zážitek ze zábavy.

Řešení FTTO společnosti Huawei dosud bylo využito na více než 15 000 kampusech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925874/image1.jpg

Zdroj: Huawei

 

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Soutěž o velikonoční vajíčko

Ilustrační snímek

Lidé v Mimoni se mohou zúčastnit soutěže o nejkrásnější velikonoční vajíčko.

6. března 2026  11:50

Ani sbírka nepomohla. Majitel známý podnik po letech zavírá, nesehnal personál

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina v Hlubočkách na Olomoucku končí. Navzdory sbírce, která proběhla v polovině února, restaurace zavírá po 13 letech provozu. Podnik znali lidé také mimo region, jelikož měl...

6. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Rybářský ples

ilustrační snímek

Český rybářský svaz, místní organizace Jablonec nad Nisou, zve všechny příznivce rybářství i společenských událostí na tradiční rybářský ples.

6. března 2026  11:40

U Opavy bude další obchvat. Obkrouží Otice, které nyní trápí kolony vozidel

Kolony se tvoří hlavně ve špičkách, kdy více vyjíždějí auta ze čtvrti Vysočany...

Blázinec, jedno auto za druhým. Tak popisuje provoz v obci starosta Otic na Opavsku Vladimír Tancík. Listopadové zprovoznění další části jižního obchvatu Opavy vyvede tranzit z východního okraje...

6. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Most ve Velké nad Veličkou, jenž v září 2024 poničila povodeň,letos nahradí nový

ilustrační snímek

Most v centru Velké nad Veličkou na Hodonínsku, který v září 2024 poničila extrémní povodeň, letos nahradí nový. Obec uzavřela smlouvu s firmou, která...

6. března 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

O ukradeném měšci

Zámek Sychrov je ideálním místem na rodinný výlet.

Víte, že pohádka může být i interaktivní zábavou? Přijeďte se podívat na příběh o lásce princezny a kominíka.

6. března 2026  11:29

Poštovní bál k poctě W. A. Mozarta

Liberecká radnice

Secesní kavárna Pošta v Liberci opět otevře tanci své krásné prostory – příchozí si zatančí na hudbu skladatelů spjatých s Vídní.

6. března 2026  11:20

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Po ženách se dnes představí také muži

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava. Ženský i mužský tým má zatím čtyři zástupce. Ve výběru nechybí bronzová medailistka z...

6. března 2026  11:08

Zvířecí záchranáři pečují o spáleného ježka, někdo mu zapálil zimní úkryt

V plzeňské záchranné stanici pro živočichy se starají o ježka, který má...

S blížícím se jarem přibývá ve zvířecích záchranných stanicích pacientů. V Plzni teď mají v péči ježka, který má ohořelou část bodlin. Zřejmě zimoval v hromadě větví a lupení, kterou se před pár dny...

6. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Tik Tik

Ilustrační snímek

Neobvyklá komedie o lidech trpících obsedantní neurózou - tedy „tikem“, pobaví v pátek návštěvníky Městského divadla v Turnově.

6. března 2026  11:01

Primátor Kladna chce nový útulek pro psy, reaguje na kritiku útulku Bouchalka

ilustrační snímek

Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) chce dát postavit útulek pro psy. Reaguje na kritiku soukromého útulku Bouchalka u Buštěhradu na Kladensku, který...

6. března 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Biatlon ve finském Kontiolahti 2026: Muže dnes čeká vytrvalostní závod, tým má jednu absenci

Michal Krčmář na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Biatlonisté se dnes poprvé po olympiádě představí ve „svěťáku“. Kvarteto Čechů čeká náročný vytrvalostní závod. Češi zároveň drží v Poháru národů šesté místo a budou chtít potvrdit stabilní pozici...

6. března 2026

