Huawei uvádí na trh tři inovativní řešení pro ukládání dat v éře AI

Rychlý rozvoj velkých AI modelů zvyšuje hodnotu datových aktiv a připravuje půdu pro éru datového přerodu. Budování datové infrastruktury v éře umělé inteligence však čelí dvěma zásadním výzvám. Za prvé, aby bylo možné z dat čerpat znalosti, je třeba nezávislé a rozptýlené zdroje dat agregovat v AI datových továrnách pro vytěžení. Tento úkol však klade vysoké požadavky na mobilitu dat. Za druhé se rychlým tempem rozšiřuje tzv. assetizace dat, čili jejich přeměna na aktiva. Průměrná doba uchovávání anotovaných AI dat a modelových dat je nyní více než tři roky, přičemž některá cenná korpusová data je třeba uchovávat trvale.

V reakci na tyto výzvy uvedla společnost Huawei na trh řadu inovativních produktů a řešení pro ukládání dat, která pomohou operátorům vybudovat špičkovou datovou infrastrukturu v éře umělé inteligence.

• Řešení AI datového jezera pro převod hromadných dat na cenná aktiva: Toto řešení zahrnuje nástroj pro správu dat Data Management Engine (DME), komplexní řetězec nástrojů pro generování poznatků eDataMate, datovou strukturu a AI úložiště OceanStor A800 a OceanStor A310. Zajišťuje globální viditelnost, správu a dostupnost tréninkových dat AI, zlepšuje efektivitu sběru a předzpracování dat i tréninku. Zejména OceanStor A800, vysoce výkonné úložné řešení NAS nové generace, představuje robustní základ výkonu AI úložiště s architekturou pro oddělení datové a řídicí roviny, vysoce výkonným paralelním souborovým systémem OceanFS, flexibilním obousměrným rozšiřováním a dalšími funkcemi navrženými pro podporu hyperclusterového plánování v reálném čase.

• Univerzální řešení datové ochrany pro produkci, zálohování a archivaci dat, které zvyšuje odolnost datových aktiv: Toto řešení využívá dvě vrstvy kooperativního nasazení. První vrstvu tvoří spolupráce mezi produkcí a zálohováním, která zálohuje obrovské množství malých souborů o 90 % rychleji než běžná řešení. Podporuje také analýzu dat v nativním formátu v reálném čase. Dále pak následuje spolupráce zálohování a archivace, přičemž díky funkci vrstvení po deduplikaci se zde snižuje spotřeba šířky pásma o 80 %. Společnost Huawei na akci dále představila řešení OceanProtect E8000 a X9000 pro zálohování dat a novou generaci magnetoelektrického úložného řešení OceanStor Arctic, které je určeno pro horká i studená data. Podle předpokladů by mělo magnetoelektrické úložné řešení snížit TCO (celkové náklady na vlastnictví) o 20 % oproti páskám a spotřebu energie o 90 % oproti HDD.

• DCS full-stack řešení datového centra pro vyšší efektivitu a agilitu IT služeb operátorů: Toto full-stack řešení postavené na virtualizaci a kontejnerech pokrývá sběr dat, ukládání, výpočty, správu a využití a poskytuje tak komplexní infrastrukturu jako službu (infrastructure as a service, IaaS) a platformu jako službu (platform as a service, PaaS).

Jak uvedl doktor Zhou, umělá inteligence podněcuje „datové probuzení", které urychluje proces přeměny dat v aktiva. Společnost Huawei Data Storage bude i nadále poskytovat úložná řešení pro všechny scénáře, s nimiž budou operátoři moci vybudovat špičkovou datovou infrastrukturu pro éru umělé inteligence.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2350366/image_5011010_60808934.jpg

