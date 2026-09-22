Huawei uvádí řešení AI Practice LAB (AIPL), přinášející nový model rozvoje talentů v oblasti „vzdělávání + AI"

S tím, jak transformace vzdělávání poháněná umělou inteligencí nabírá na síle, již tradiční model teoretické výuky nedokáže uspokojit poptávku odvětví po praktických dovednostech, a rozvoj talentů v oblasti AI se tak stává jednou z hlavních priorit vysokoškolského vzdělávání. Na základě svých rozsáhlých zkušeností z různých odvětví společnost Huawei představila řešení AIPL, jehož základem jsou reálné scénáře, reálná data a reálné algoritmy. Cílem tohoto řešení je překlenout propast mezi tradiční teoretickou výukou a potřebami odvětví tím, že do výukové praxe zavádí skutečné případy z praxe, anonymizovaná data a technické nástroje, a pomáhá tak univerzitám vychovávat odborníky na AI, kteří skutečně odpovídají potřebám odvětví.
Tao Jingwen, místopředseda dozorčí rady společnosti Huawei, uvedl, že společně se vzdělávacím sektorem a podniky z různých odvětví společnost Huawei začlenila technologie AI s cílem společně dále prohlubovat zkoumání modelů praktického vzdělávání. Vybudovali jsme „cesty" a „mosty" v oblasti teoretického vzdělávání, praxe a inovací ve vědeckém výzkumu. Společnost Huawei bude i nadále pevně zakotvena ve vzdělávacím sektoru a bude otevřeně spolupracovat s univerzitami, výzkumnými institucemi a průmyslovými partnery po celém světě a prostřednictvím technologických inovací podporovat digitální a inteligentní transformaci vzdělávacího sektoru.
Li Junfeng, viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel Global Public Sector BU; Pang Chuanchun, ředitel oddělení Learning & Certification Services společnosti Huawei; He Lian, viceprezident Wuhanské univerzity; a Xue Guangtao, ředitel Centra sítí a informací Šanghajské univerzity Jiao Tong, na summitu společně celosvětově uvedli řešení Huawei AIPL.
V současnosti bylo toto řešení ve spolupráci s 12 základními partnery využito k vytvoření řešení pro praktickou výuku AI a nasazeno na několika univerzitách, včetně Pekingského technologického institutu a Šanghajské univerzity Jiao Tong. Cílem tohoto globálního uvedení je propagovat koncepci a řešení praktické výuky AI po celém světě a podporovat globální rozvoj inovativních talentů v oblasti AI.
Na summitu společnost Huawei společně s několika univerzitami a partnery vydala „Bílou knihu o praktické výuce AI+". Du Min, prezident Huawei Higher Education BU; Sun Gang, ředitel oddělení ICT Talent Partner Development společnosti Huawei; Zhang Jianjun, viceprezident společnosti Huawei; Bi Xiaohan, zástupce ředitele Mezinárodního centra UNESCO pro inovace ve vyšším vzdělávání; Xia Zhengwei, zástupce ředitele Informačního centra Wuchanské univerzity; Li Kangju, prezident Institutu technologie Shenyang, a Lu Jie, zástupce ředitele BGI College, byli svědky jejího vydání.
Bílá kniha systematicky rozpracovává teoretickou logiku a praktické postupy restrukturalizace paradigmat rozvoje talentů ve vysokoškolském vzdělávání v éře AI. Zaměřuje se na ústřední téma „AI + praktická výuka" a navrhuje referenční rámec transformace, který zahrnuje „jeden základ, dva typy prvků, tři úrovně kurzů, čtyřrozměrné hodnocení a pětičlenný ekosystém". Cílem tohoto rámce je poskytnout systematického, pragmatického a prakticky využitelného průvodce pro vedení univerzit, pedagogy v první linii, výzkumné pracovníky v oblasti vzdělávání a odborníky z praxe.
Do budoucna bude společnost Huawei i nadále úzce spolupracovat s univerzitami a partnery na posilování digitálních a inteligentních základů vzdělávacího odvětví a podporovat zavádění modelu AIPL v různých oborech. Prostřednictvím podpory vzdělávání technologiemi a rozvoje talentů praktickou činností bude společnost Huawei transformovat nejmodernější technologie z praxe a reálné obchodní scénáře na vzdělávací zdroje pro praktickou výuku, inteligentní vzdělávání, inteligentní kampusy a inovace ve výzkumu. Tímto způsobem budou vysoce kvalitní vzdělávací zdroje sdíleny v širším měřítku.
Kontakt: Joe Yuan, yuanchengchao1@huawei.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59279.