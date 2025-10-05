Huawei uvádí řešení SMART Logistics & Warehousing pro inteligentní logistiku

Kumpol Boonchom, zástupce ředitele Thajských státních drah, uvedl, že cílem je vytvořit integrovanou síť, která pomůže proměnit Thajsko ve klíčový uzel jihovýchodní Asie. Výstavba thajsko-čínské železnice podle něj představuje pro Thajské státní dráhy příležitost vybudovat v tomto regionu strategické železniční logistické centrum.
Guo Shuangqing, zástupce marketingového ředitele společnosti SF Technology, uvedl, že SF Technology a Huawei využijí svých silných stránek k rozšíření schopností koordinace mezi více letišti, což povede k výraznému zvýšení efektivity v celém sektoru letecké logistiky.
Jiang Xingxiang, asistent generálního ředitele společnosti Yunnan Construction and Investment Holding Group, představil své postřehy k integrovanému fungování dodavatelského řetězce. YCIH Logistics hodlá nadále klást důraz na digitalizaci a inteligentní řízení dodavatelského řetězce, aby podpořila společný rozvoj.
Yang Bin, předseda představenstva společnosti Shandong Port Technology Group, uvedl, že se společnosti díky silné technické podpoře Huawei podařilo vybudovat digitální základnu založenou na principu jedné sítě, jednoho cloudu a jednoho bezpečnostního systému. Skupina zároveň spolupracuje s partnery na vývoji integrovaných chytrých přístavních řešení, která zahrnují jak fyzickou infrastrukturu, tak digitální služby.
Zdroj: Huawei