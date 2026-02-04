Huawei uvede v Madridu nové inovativní produkty a představí oslnivou produktovou řadu

Autor:
  10:13
Madrid (Španělsko) 4. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei s potěšením oznamuje nadcházející akci HUAWEI Innovative Product Launch, která se uskuteční 26. února 2026 v Madridu ve Španělsku a během níž společnost představí své inovativní produkty. Ústředním mottem této události je vize „Now is Your Run", jež ožije prostřednictvím kompletní řady špičkových produktů. Účastníci se seznámí s novými chytrými nositelnými zařízeními, chytrými telefony, audio zařízeními a tablety, v rámci nichž cílený pokrok v oblasti zdravotních a fitness technologií, profesionální fotografie a plynule propojených inteligentních ekosystémů znovu definují hranice možného.

Jedním z nejočekávanějších produktů jsou hodinky HUAWEI WATCH GT Runner 2, nositelné zařízení nové generace, které vzniklo ve spolupráci s maratonskou legendou Eliudem Kipchogem a jeho elitním běžeckým týmem. Hodinky jsou navrženy tak, aby změnily způsob, jakým se běžci připravují na trénink. Nabízí bezprecedentní přesnost určování polohy a sadu pokročilých běžeckých funkcí, které posouvají výkon na vyšší úroveň díky profesionální inteligenci.

V kategorii chytrých telefonů přichází dlouho očekávaný návrat modelu HUAWEI Mate 80 Pro, který se znovu představuje na mezinárodní scéně. Jako jeden z pilířů vlajkové řady Huawei nabízí tento model nový design Iconic Dual Space Rings, sofistikovaný vývoj, jenž propojuje klasickou estetiku s moderním stylem. Výrazného vylepšení se dočkal také fotoaparát: systém True-to-Color byl navržen tak, aby přinesl mimořádný posun v přesnosti podání barev i v možnostech dynamického snímání.

Pro milovníky outdoorových aktivit a nadšené sportovce přichází hodinky HUAWEI WATCH Ultimate 2, které zaujmou dvojími inovacemi v designu i funkcích. Klíčovým vylepšením je rozšířený golfový režim, jenž poskytuje sofistikovanější a inteligentnější zážitek na golfovém hřišti. Během akce budou rovněž představeny významné novinky v oblasti audio zařízení a lehkých nositelných produktů. HUAWEI FreeBuds Pro 5, sluchátka nové generace True Wireless Stereo, jsou navržena tak, aby posunula kvalitu zvuku a potlačení okolního hluku na vyšší úroveň a zároveň zajistila celodenní pohodlí. Řada chytrých náramků HUAWEI Band 11 Series zůstává trendy díky svěžímu, mladistvému designu a pestrým barevným variantám a je koncipována tak, aby podporovala každého uživatele na jeho jedinečné cestě ke zdraví a kondici.

HUAWEI MatePad Mini zaplňuje mezeru v nabídce menších tabletů společnosti Huawei a strategicky sjednocuje rodinu MatePad, aby poskytla plynulý zážitek napříč všemi velikostmi. Díky elegantnímu designu a displeji šetrnému k očím otevírá nové možnosti pro mobilní scénáře, jako je dojíždění, práce v kanceláři nebo služební cesty.

S působivou škálou nových produktů bude madridská akce sloužit jako klíčová platforma, na které Huawei systematicky předvede svůj neúnavný závazek k inovacím napříč ekosystémem chytrých zařízení. „Now is Your Run". Zažijte 26. února budoucnost.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2874367/HUAWEI_Madrid_event_KV_3.jpg 

Kontakt: Danying Ye, yedanying1@huawei.com 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Pronásledují mě zombie. Nahá žena na silnici šermovala rukama, kousla policistu

Nahá žena pod vlivem drog blokovala dopravu

Zcela nahá žena stojící na silnici vyvolala v úterý ráno rozruch v Ivančicích na Brněnsku. Některá auta kvůli postavě šermující rukama nemohla projet, na místo tak byli povoláni policisté. Ti...

4. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Opoziční poslankyně podaly ústavní stížnost kvůli neschválené cestě do EP

ilustrační snímek

Opoziční poslankyně Adriana Chochelová (STAN) a Irena Ferčíková Konečná (Piráti/Zelení) podaly stížnost k ústavnímu soudu kvůli tomu, že jim organizační výbor...

4. února 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Čeští hokejisté jako kmeti? Letošní olympijský tým je výrazně starší než zlatá parta z Nagana

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. David...

Když se v Česku řekne olympiáda a hokej, automaticky se vybaví Nagano. Legendární turnaj z roku 1998 ale neslouží jen jako emocionální měřítko úspěchu, v současnosti nabízí i zajímavé srovnání věku...

4. února 2026

K souzení pádu vyhlídky s dětmi dorazila jen půlka obžalovaných, vinu odmítli

Okresní soud v Děčíně se začal zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v...

Okresní soud v Děčíně začal rozplétat okolnosti zřícení vyhlídkové plošiny v Markvarticích na Děčínsku z léta 2023, na níž stáli účastníci nedalekého tábora. V nemocnici skončilo osm dětí. Státní...

4. února 2026  10:02,  aktualizováno  13:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Inscenace Santiago čili svatý Kuba v brněnském kostele přiblíží fenomén poutí

ilustrační snímek

Fenomén poutí do španělského Santiaga de Compostela přiblíží v netradičním prostředí kostela svatého Jakuba v Brně na konci února inscenace Hany Mikoláškové...

4. února 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Územní plán Brna přinese podle Tesárka zvýšenou kvalitu veřejného prostranství

ilustrační snímek

Urbanistický rozvoj Brna se už rok řídí novým územním plánem, který nahradil dokument z roku 1994. Na hodnocení jeho fungování je podle ředitele Kanceláře...

4. února 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Děti se otrávily technickým konopím, zneužily volně dostupné výrobky

ilustrační snímek

Desítku případů zdravotních problémů dětí, které požily výrobky ze sušeného technického konopí, řeší od začátku roku policisté v Karlovarském kraji. Volně dostupné výrobky obsahovaly syntetický...

4. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

4. února 2026  13:42

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala, byl nalezen mrtvý. Zemřel násilnou smrtí a stál za ní nejspíš muž, který zemřel po neúspěšném útěku před policií pádem z okna. Vyplývá to z...

4. února 2026  12:42,  aktualizováno  13:37

Slovácké divadlo uvede tragikomickou historickou grotesku Slovácké jaro

SlovĂˇckĂ© divadlo uvede tragikomickou historickou grotesku SlovĂˇckĂ© jaro

Slovácké divadlo uvede tragikomickou historickou grotesku Slovácké jaro. Pro uherskohradišťskou scénu ji napsal Pavel Molek. Děj inscenace přenese diváky do...

4. února 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nominace na titul Mistr tradiční rukodělné výroby lze podávat do 28. února

ilustrační snímek

Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové přijímá nominace na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2025. Návrhy lze podávat...

4. února 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

SIXTOL se stává generálním partnerem driftovacích závodů Drift Corporation. Vzniká SIXTOL Drift Corp. League

4. února 2026  13:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.