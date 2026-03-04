Huawei ve spolupráci s GCC zahajuje iniciativu společné výstavby ekosystému AIDC

  9:02
Barcelona (Španělsko) 4. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Na fóru Global Digital Power Forum během veletrhu MWC Barcelona 2026 zahájila společnost Huawei Digital Power iniciativu pro společnou výstavbu ekosystému AIDC (datového centra pro umělou inteligenci) společně s konsorciem Global Computing Consortium (GCC) a představila novou generaci řešení AI-Powered Green Site (ekologických stanic využívajících umělou inteligenci) s cílem podpořit rozvoj odvětví ICT v éře umělé inteligence.

Vzhledem k rychlému pokroku inteligentní éry roste poptávka po centrech AIDC a je třeba řešit výzvy v oblasti napájení, rychlého dodání, bezpečnosti a spolehlivosti. Zároveň miliony telekomunikačních základnových stanic čelí vysoké spotřebě energie a omezení distribučních sítí. S rozvojem energetických technologií umožňuje solární energie nejen nízkouhlíkovou výrobu energie, ale představuje také nejúčinnější zdroj energie. Integrace zelené energie s AI se stala optimálním řešením pro řešení výzev v oblasti spotřeby energie v éře AI.

Podle Zhou Jianjuna, viceprezidenta společnosti Huawei a prezidenta globálního marketingu, prodeje a služeb ve společnosti Huawei Digital Power, poskytuje Huawei odvětví ICT technologie 5G, umělou inteligenci a cloudová řešení s cílem umožnit digitální transformaci. V éře AI potřebuje odvětví ICT udržitelnější, odolnější, agilnější a spolehlivější energetickou infrastrukturu. Provozovatelé budou využívat zařízení, jako jsou telekomunikační stanice a datová centra, ke zlepšení energetické účinnosti zařízení, integraci solární energie a skladování energie. To jim umožní přejít z role pouhých spotřebitelů energie na subjekty, které energii zároveň spotřebovávají i vyrábějí, a podpořit tak ekologický a udržitelný rozvoj. Huawei Digital Power využije své zavedené odborné znalosti v oblasti výpočetní techniky, velkých modelů umělé inteligence, solární energie, skladování energie a energetických sítí, aby pomohl provozovatelům vyvinout se k modelu samospotřebitel 2.0 a zvítězit v éře umělé inteligence.

Podle Xia Heshenga, marketingového ředitel (CMO) společnosti Huawei Digital Power, se zavádění aplikací AI zrychluje, což vede k prudkému nárůstu poptávky po výpočetním výkonu a pohání odvětví AIDC do fáze rychlého růstu. Vzhledem k dramatickým změnám v oblasti výkonu čipů, serverů a rack skříní, jakož i rozsahu kampusů, čelí výstavba AIDC čtyřem hlavním výzvám: spolehlivost, energetická účinnost, dodávka a plynulý vývoj. Společnost Huawei se zaměřuje na technologie a podporuje inovace v oblasti napájení, chlazení, skladování energie a provozu, jakož i modelu výstavby. Poskytuje vysoce spolehlivé, energeticky účinné, rychle dodávané a plně kompatibilní řešení pro AIDC, které maximalizuje počet tokenů na watt.

Na této akci společnosti Huawei Digital Power a GCC zahájily iniciativu společné výstavby ekosystému AIDC. Jejím cílem je posílit regionální kompatibilitu norem a specifikací s ohledem na místní legislativu, environmentální podmínky a technické požadavky. Snaží se také sdílet praktické zkušenosti a budovat dynamickou globální znalostní základnu AIDC prostřednictvím alianční platformy. Využitím standardů jako propojovacího prvku má podpořit rozvoj prosperujícího ekosystému a vytvořit otevřený, vzájemně přínosný globální ekosystém odvětví AIDC.

Podle Jin Haie, předsedy představenstva GCC, se jednotlivé země a regiony liší strukturou energetických zdrojů, politickým směřováním, opatřeními v oblasti ochrany životního prostředí i scénáři použití. To představuje jak výzvy při zpřesňování technických standardů, tak cenné příležitosti pro společnou tvorbu v rámci odvětví. Standardy mohou skutečně podpořit globální rozvoj digitální ekonomiky pouze tehdy, pokud vycházejí z hlubokého porozumění regionálním potřebám a jsou v souladu s realitou daného odvětví.

Zahájení provozu ekologické stanice využívající umělou inteligenci

Na této akci společnost Huawei Digital Power představila své řešení AI-Powered Green Site (energeticky úsporná stanice s podporou umělé inteligence), které se vyznačuje jedinečnou komplexní inteligentní synergií, která umožňuje operátorům přejít od spotřeby energie k její produkci. Řešení AI-Powered Green Site je založeno na konceptu „jednorázového nasazení, desetiletého vývoje" pro zjednodušenou výstavbu a splňuje požadavky operátorů, jako je výstavba 5G sítí, zelené napájení a zvýšení příjmů z ukládání energie.

Gautham Gnanajothi, seniorní viceprezident společnosti Frost & Sullivan, se domnívá, že telekomunikační sítě byly historicky budovány především s důrazem na odolnost, ale v příštím desetiletí je bude definovat inteligence. Rozsáhlá, geograficky rozprostřená energetická infrastruktura se podle něj promění v koordinované platformy, které nejen zajišťují nepřetržitý provoz, ale také aktivně stabilizují energetické soustavy, otevírají nové zdroje hodnoty a posouvají telekomunikace do role strategického hráče v širším energetickém ekosystému.

S rychlým rozvojem inteligentní éry otevírá umělá inteligence obrovské růstové příležitosti pro globální sektor ICT a zároveň vytváří nové příležitosti a výzvy pro energetickou infrastrukturu ICT. Huawei Digital Power bude i nadále investovat do inovací, využívat zelenou energii k napájení umělé inteligence a spolupracovat s globálními partnery na utváření nového digitálního světa.

S příchodem jara začíná pro miliony lidí každoroční období potíží spojených s alergiemi. Oční alergie, odborně alergický zánět spojivek, podle odhadů postihuje 15–40 procent světové populace....

4. března 2026  10:57

