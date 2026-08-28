Huawei vede v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ pro podnikové úložné platformy 2026

Analytická společnost Gartner® zveřejnila zprávu „Magic Quadrant pro podnikové úložné platformy, 2026". Společnost Huawei si zajistila místo v kvadrantu vedoucích podniků a je tak jediným dodavatelem mimo Severní Ameriku, kterému se to podařilo.
Řešení pro ukládání dat Huawei OceanStor neustále posouvá technologické inovace vpřed a využívá vysoce efektivní a sjednocenou platformu pro data s podporou umělé inteligence, vynikající kapacitní hustotu a energetickou účinnost, jakož i odolnost dat připravenou na budoucnost, aby komplexně uspokojilo rozmanité potřeby podnikových aplikací.
Řešení pro ukládání dat od Huawei působí ve více než 150 zemích a regionech. Poskytuje služby širokému spektru zákazníků v Latinské Americe, Evropě, na Středním východě, v Africe a v asijsko-pacifickém regionu, včetně zákazníků z odvětví financí, telekomunikací, výroby, zdravotnictví, státní správy a veřejných služeb.
Další informace o produktech a řešeních pro ukládání dat společnosti Huawei najdete na stránkách https://e.huawei.com/en/products/storage
Zdroj: Huawei