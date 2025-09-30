Huawei vydala zprávu o indexu globální digitalizace a inteligence pro energetický průmysl s cílem podpořit inteligentní energetiku

Jo Cops, předseda Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), ve svém úvodním projevu uvedl, že s rozšířením fotovoltaických systémů, dobíjecích stanic pro elektromobily a mikrosítí se stalo pro zajištění stability energetických systémů klíčové monitorování provozu nízkonapěťových sítí v reálném čase.
David Sun, generální ředitel divize digitalizace energetiky společnosti Huawei, ve svém projevu zdůraznil, že digitální a inteligentní řešení jsou zásadní pro řešení nejistoty ohledně budoucího energetického systému. Umělá inteligence se z „nástroje ke zvýšení efektivity“ stala „nezbytností pro přežití“.
Na základě cílové architektury komunikační sítě a v souladu s principy „inteligentní a robustní hlavní sítě, integrace středního napětí, transparentnosti nízkého napětí, vysoké rychlosti a bezpečnosti a integrace vesmíru a země“ vybudovala společnost Huawei vícevrstvý technický systém založený na „scénářových aplikacích + synergii cloudového zařízení s rozhraním typu pipe-edge“. Cílem systému je poskytnout energetickým společnostem inteligentní řešení pokrývající všechny scénáře výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, aby mohly dosáhnout digitální transformace a udržitelného rozvoje.
Podniky Huawei a State Grid Shaanxi na summitu společně představily prezentaci globální elektrické energie 2025. V Shaanxi dosáhly obě společnosti díky společné inovaci a rozsáhlému ověřování transparentnosti v oblastech s transformátory nízkého napětí 400 V. Takto zajistily vnímání v reálném čase, centralizovanou správu a regulaci a rychlou reakci pro správu nové energie distribuované nízkým napětím.
Charles Tlouane, provozní ředitel společnosti City Power z Jižní Afriky, a Simon Dezsö, zástupce generálního ředitele maďarské společnosti MAVIR, se také podělili o své výzvy a přímé zkušenosti s digitalizací svých společností.
S ohledem na budoucnost bude Huawei i nadále vnášet inteligenci do klíčových scénářů výroby elektrické energie s cílem pomáhat globálním energetickým společnostem směřovat k chytřejší a udržitelnější budoucnosti.
Více informací naleznete na https://e.huawei.com/en/industries/grid
Zdroj: Huawei
