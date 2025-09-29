Huawei vydává bílou knihu „Úspěch podnikání ISP/MSP poháněný RAMS“

Autor:
  13:09
Šanghaj 29. září 2025 (PROTEXT/Media OutReach Newswire) - Během konference HUAWEI CONNECT (Připojení od Huawei) 2025 vydala společnost Huawei bílou knihu „Úspěch podnikání ISP/MSP poháněný RAMS“ na summitu s tématem „Posílení odvětví ISP/MSP pomocí inteligence a odolnosti“. Bílá kniha představuje rámec RAMS – ROI (hodnocení rizik a popis metodiky – návratnost investic), dostupnost, údržba a bezpečnost –, jehož cílem je pomoci ISP (poskytovatelům internetových služeb) a MSP (poskytovatelům spravovaných služeb) prosperovat díky AI přechodem od poskytování konektivity k nabídce inteligentních služeb.

York Yue, viceprezident společnosti Huawei a generální ředitel divize ISP & OTT BU, poznamenal: „Umělá inteligence se rychle rozvíjí. Aby se datová centra a poskytovatelé internetových služeb mohli přizpůsobit změnám, musí se zaměřit na tři aspekty. Prvním je zvýšení šířky pásma, aby bylo možné zvládnout explozivní nárůst provozu a změny v jeho směru. Za druhé musí optimalizovat nasazení datových center, aby splňovala přísné požadavky AI na latenci. A konečně musí zvýšit standard spolehlivosti na 99,999 %, aby zajistila stabilní provoz aplikací AI. Společnost Huawei se zavázala spolupracovat se zákazníky a partnery a využívat své špičkové technologie AI a rozsáhlé znalosti v oboru k podpoře modernizace infrastruktury a budování pevných základů pro inteligentní svět.“

Huang Dachuan, technický ředitel oddělení marketingu informační a komunikační technologie a prodeje řešení společnosti Huawei, zdůraznil, že pro podporu inteligentních služeb v reálném čase, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, v různých scénářích, musí poskytovatelé internetových služeb (ISP) a poskytovatelé spravovaných služeb (MSP) budovat inteligentní sítě pro bezztrátový přenos, ultraširoké pásmo, flexibilní rozšíření a pohodlné nasazení. „Na základě vize inteligence a odolnosti navrhla Huawei inteligentní rámec RAMS, který integruje flexibilní přístupové sítě, rozšiřitelné transportní sítě a inteligentní cloudové platformy,“ uvedl Huang. „RAMS umožňuje rozšíření služeb na vyžádání, automatizovanou správu a údržbu a inteligentní opravu poruch. To zvyšuje spolehlivost sítě, bezpečnost a uživatelský komfort.“

Zveřejnění bílé knihy „Úspěch podnikání ISP/MSP poháněný RAMS“

Bílá kniha „Úspěch podnikání ISP/MSP poháněný RAMS“ navrhuje cílovou architekturu RAMS a na základě reálných scénářů zkoumá řešení pro optimalizaci návratnosti investic, diferencované nabídky služeb, inteligentní provoz sítí a vysoce spolehlivé transportní sítě. Jejím účelem je poskytnout technickou podporu ISP a MSP při budování inteligentních, odolných sítí, které podporují inovace a růst.

Společnost Huawei poskytuje špičkové produkty a řešení pro více než 5 000 poskytovatelů internetových služeb (ISP) a poskytovatelů spravovaných služeb (MSP) ve více než 120 zemích a regionech. Do budoucna Huawei zdvojnásobí své investice do výzkumu a vývoje v oblasti integrace umělé inteligence do sítí a bude úzce spolupracovat se zákazníky a partnery na podpoře zavádění a rozsáhlého komerčního využití inovativních technologií.

 

Zdroj: Huawei

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

