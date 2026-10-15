Huawei Watch D3 míří do lázeňské péče. Zapojí se do práce zdravotníků

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  10:41
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Praha 15. října 2026 (PROTEXT) - Huawei zapojuje chytré hodinky Watch D3 do zdravotní praxe. V Lázních Darkov na Karvinsku a slovenských Kúpelech Brusno vzniká projekt zaměřený na dlouhodobější sledování pacientů během léčebných pobytů. Hodinky umožní pracovat s krevním tlakem, EKG, spánkem, pohybovou aktivitou i dalšími zdravotními údaji.

Zapojení chytrých hodinek navazuje na širší využívání moderních technologií v lázeňské léčbě a rehabilitaci. Vedle technologií používaných přímo při procedurách se tak do péče dostávají také data, která vznikají během běžného denního režimu pacienta.

"Chceme, aby zdravotní funkce chytrých hodinek nezůstávaly jen u individuálního používání. Spolupráce s lázněmi nám umožňuje zapojit je do prostředí, kde lze zdravotní ukazatele sledovat v delším časovém období a jejich výsledky zasadit do kontextu léčebného pobytu. Technologie tak může být další součástí práce s pacientem i jeho aktivnějšího přístupu k vlastnímu zdraví," říká Marie Fajstavrová, vedoucí komunikace a tisková mluvčí CZ & SK Huawei Consumer Business Group.

V lázních se zaměří i na souvislost pohybu a krevního tlaku

V Lázních Darkov a Kúpelech Brusno nyní probíhá přípravná fáze projektu. Lékaři hodinky Huawei Watch D3 testují a připravují způsob jejich zapojení do péče během delších léčebných pobytů. V další fázi se do projektu zapojí vybraní pacienti, kteří budou hodinky během pobytu využívat k pravidelnému sledování zdravotních ukazatelů. Počítá se přitom s různými skupinami pacientů, mimo jiné s lidmi s onemocněními oběhového ústrojí.

Během pobytu budou moci hodinky zaznamenávat krevní tlak, EKG, údaje o spánku, pohybové aktivitě nebo kondici. Lékaři se chtějí zaměřit také na vztah mezi množstvím pohybu, krevním tlakem a srdeční frekvencí a sledovat, jak se vybrané hodnoty v průběhu léčebného pobytu mění.

Součástí projektu nebude jen samotné sbírání dat. Pacienti se zároveň seznámí se správným postupem při měření krevního tlaku a s tím, jak naměřeným hodnotám rozumět. O ostrém spuštění projektu a zapojení prvních pacientů budou lázně následně informovat.

"V lázeňské péči vidíme velký prostor pro technologie, které nám pomohou získat více informací o tom, jak pacient reaguje v průběhu celého pobytu, a přitom zbytečně nezatěžují jeho běžný režim. Pokud mají zdravotníci důležité údaje dostupné průběžně a na jednom místě, mohou s nimi efektivněji pracovat a lépe vyhodnocovat vývoj zdravotního stavu. Pro pacienty je zároveň přínosné, že se mohou do péče o vlastní zdraví aktivněji zapojit a lépe porozumět naměřeným hodnotám,“ říká Ing. Pavlína Filipi, generální ředitelka Lázní Darkov a Kúpelí Brusno.

Zapojení chytrých hodinek navazuje na širší využívání moderních technologií v lázeňské péči. Lázně Darkov pracují například s robotickou rehabilitací, za kterou získaly ocenění už v roce 2022, a svou technologickou výbavu dále rozšiřují také v letošním roce. Kúpele Brusno se vedle dalších oblastí specializují také na léčbu kardiologických onemocnění. Obě zařízení vede generální ředitelka Ing. Pavlína Filipi a společný projekt umožní sdílet zkušenosti mezi českým a slovenským lázeňským prostředím.

Hodinky zvládnou i 24hodinové ambulantní monitorování

Huawei Watch D3 měří krevní tlak pomocí miniaturní nafukovací manžety zabudované přímo do řemínku. Mechanický systém doplňuje přesný senzor a adaptivní algoritmus. Měření krevního tlaku i 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) mají v Evropě certifikaci zdravotnického prostředku CE.

ABPM umožňuje sledovat vývoj krevního tlaku během dne i spánku. Přes den lze nastavit intervaly jednotlivých kontrol nebo měření spustit ručně, v noci se manžeta nafukuje automaticky a tišeji. Z výsledků lze následně vytvořit report a sdílet jej například s lékařem.

Novinkou u Watch D3 je samostatné měření před fyzickou aktivitou a po jejím ukončení. Pokud je hodnota před cvičením příliš vysoká, hodinky upozorní na nevhodnost náročnější zátěže. Po skončení lze naopak zkontrolovat, jak krevní tlak na pohyb reagoval.

Za minutu spojí až jedenáct zdravotních ukazatelů

Práce se zdravotními údaji nekončí u krevního tlaku. Funkce Health Glance během přibližně jedné minuty zpracuje až jedenáct ukazatelů, mezi které patří například krevní tlak, srdeční tep, SpO2, EKG, stres nebo arteriální tuhost, a spojí je do jednoho zdravotního přehledu. Aktuální výsledky lze zároveň porovnávat s předchozím obdobím.

Health Insights naopak pracuje s údaji v delším časovém horizontu. Propojuje zdravotní hodnoty s informacemi o spánku a pohybové aktivitě a u nové generace do přehledu zahrnuje také krevní tlak.

Další možnost nabízí Health Community. Uživatel může vybrané údaje zpřístupnit rodinným příslušníkům nebo dalším blízkým, kteří mohou sledovat například krevní tlak, tep nebo výsledky Health Glance. Při zaznamenání neobvyklých hodnot lze zároveň odeslat upozornění. Hodinky podporují také detekci pádu. Nenahrazují však lékařské vyšetření ani odborné posouzení naměřených hodnot. Mohou však posloužit při další konzultaci s lékařem.

Dostupnost a cena

Huawei Watch D3 pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Doporučená cena je 10.999 Kč. Do 29. listopadu budou hodinky v rámci uváděcí nabídky dostupné se slevou 10 %.

 

Zdroj: Huawei

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59631.

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