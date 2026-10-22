Huawei Watch D3 míří do terénní péče. Pomáhají při kontrole tlaku i EKG

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  10:00
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Praha 22. října 2026 (PROTEXT) - Při návštěvách pacientů začala Charita Praha–Holešovice využívat Huawei Watch D3. Z jednoho zařízení mohou její zdravotní sestry změřit krevní tlak, pořídit záznam EKG nebo zkontrolovat další zdravotní ukazatele. Spolupráce má ukázat, jak mohou nositelné technologie fungovat přímo v domácí péči.

Smyslem domácí zdravotní péče je umožnit lidem zůstat co nejdéle ve vlastním prostředí a přinést potřebnou odbornou pomoc přímo za nimi. Sestry Charity Praha–Holešovice proto pravidelně docházejí za pacienty podle jejich zdravotního stavu a doporučení lékaře. U seniorů se přitom často setkávají s několika obtížemi současně, například vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo omezenou pohyblivostí.

Při těchto návštěvách nyní sestry využívají také Huawei Watch D3. Hodinky mají k dispozici přímo v terénu a používají je například při kontrole krevního tlaku.

U této spolupráce je pro nás důležitá především zkušenost lidí, kteří s technologií pracují přímo u pacientů. Právě zdravotní sestry mohou nejlépe ukázat, co je při každodenním používání skutečně praktické a kde může mít podobné řešení v domácí péči největší smysl. Tyto zkušenosti jsou pro nás důležité i při hledání dalších možností využití nositelných technologií ve zdravotní a sociální péči,“ říká Marie Fajstavrová, vedoucí komunikace a tisková mluvčí CZ & SK Huawei Consumer Business Group.

Více údajů přímo u pacienta doma

Při domácí návštěvě se rozsah kontroly odvíjí od zdravotního stavu pacienta a situace, kterou sestra na místě řeší. Vedle krevního tlaku proto mohou být užitečné také další ukazatele.

Huawei Watch D3 měří krevní tlak pomocí nafukovacího vzduchového vaku integrovaného v řemínku a využívají oscilometrickou metodu známou z klasických tlakoměrů. Vedle toho umožňují pořídit záznam EKG nebo změřit SpO2, tedy okysličení krve.

Hodinky testujeme krátce, ale už vidíme možnosti, jak nám mohou usnadnit každodenní práci. Přínos vidíme především v dostupnosti více údajů přímo u pacienta doma a v jejich přehledném záznamu. Sestra je pak může posoudit společně s tím, jak se pacient cítí, a se znalostí jeho obvyklého zdravotního stavu,“ říká Mgr. Veronika Fajstavrová, ředitelka Charity Praha–Holešovice.

Důležitý je i vývoj krevního tlaku v čase

Při domácí péči není podstatný pouze výsledek jednoho měření. Některé pacienty sestry navštěvují každý den včetně víkendů, za jinými docházejí méně často podle jejich zdravotního stavu. Krevní tlak zaznamenávají do dokumentace a jeho vývoj následně předávají ošetřujícímu lékaři podle domluvy.

Huawei Watch D3 umožňují naměřený krevní tlak ukládat také do aplikace. Samotné hodinky podporují rovněž 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM), při kterém lze zaznamenávat hodnoty v průběhu dne i během spánku. Naměřená data je možné následně exportovat do reportu.

Důležitá je i důvěra mezi sestrou a pacientem

Technologie ale nejsou jedinou součástí spolupráce. Sestry s pacienty mluví také o významu prevence a pravidelné kontroly krevního tlaku. Ten totiž může být zvýšený i ve chvíli, kdy se člověk cítí dobře. Důležitou roli proto hraje vysvětlení výsledků a jejich zasazení do souvislostí.

Při samotném měření se sestry snaží zajistit srovnatelné podmínky. Pacient měření absolvuje v klidu a pokud byl předtím fyzicky aktivní, dostane nejprve prostor si odpočinout. Výhodou domácí péče je také dlouhodobá znalost pacienta a prostředí, ve kterém žije.

Nové technologie přitom senioři nepřijímají všichni stejně. Někteří jsou zvědaví a zajímá je, co hodinky dokážou, jiní potřebují více času a vysvětlení. Podle zkušeností Charity pomáhá, když jim novou pomůcku představí sestra, kterou znají a které důvěřují.

Do péče se zapojují také rodiny

Domácí péče se často netýká jen samotného pacienta. Rodinní příslušníci pomáhají například s léky, návštěvami lékaře nebo dalšími každodenními potřebami. Sestry jim proto při návštěvách ukazují také hodinky a vysvětlují, co jednotlivé hodnoty znamenají, co lze doma sledovat a kdy je vhodné obrátit se na zdravotníka.

Právě propojení technologie se zkušeností sestry a znalostí konkrétního pacienta je pro projekt důležité. Hodinky nemají nahrazovat odbornou zdravotní péči, ale nabídnout další způsob, jak získat a uchovat údaje, se kterými mohou pacienti, pečující i zdravotníci dále pracovat.

Dostupnost a cena

Huawei Watch D3 pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Doporučená cena je 10.999 Kč. Do 29. listopadu budou hodinky v rámci uváděcí nabídky dostupné se slevou 10 %.

 

Zdroj: Huawei

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59736.

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