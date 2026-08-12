Huawei Week přináší 25% slevy napříč produkty. Ulovte technologii včas a levně

Autor:
  13:17
Sledovat Metro na Googlu

Praha 12. srpna 2026 (PROTEXT) - Chytré hodinky, bezdrátová sluchátka, tablet nebo nový telefon mohou být přesně tím upgradem, který člověk odkládal na později. Huawei však teď přichází s akcí Huawei Week, během které je možné pořídit vybrané produkty až s 25% slevou. Nabídka platí do 24. srpna, a to i na úplné novinky. Kdo si chce ještě během léta udělat radost novou technologií, má tak ideální příležitost.

Konec léta bývá trochu zvláštní období. Dovolené pomalu končí, děti se začínají připravovat na nový školní rok a člověk se pomalu vrací do běžného režimu. Zároveň ale ještě zbývá dost času užít si teplé dny, cestování nebo poslední letní výlety. A právě teď se může hodit technologie, která zpříjemní nejen zbytek prázdnin, ale i měsíce, které přijdou po nich.

Huawei Watch FIT 5 Pro na pohyb i každodenní život

Jednou z novinek, na které se během Huawei Week vyplatí zaměřit, jsou Huawei Watch FIT 5 Pro. Jarní novinku díky akci pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei, Alze i na Datartu od 5839 Kč. Hodinky jsou určené pro každodenní používání, takže se nezaměřují pouze na sport. Sledují například srdeční tep, stres, spánek nebo aktivitu a nabídnou přehled o tom, jak se člověk během dne hýbe a regeneruje.

Pro náročnější uživatele přidávají pokročilé funkce včetně EKG, detekce fibrilace síní nebo měření ztuhlosti tepen. Nechybí ani monitoring ženského zdraví nebo sledování různých sportovních aktivit.

Praktickou součástí každodenního používání jsou také bezkontaktní platby prostřednictvím Curve Pay. Telefon nebo peněženka tak mohou zůstat v tašce, zatímco k zaplacení kávy, oběda nebo drobného nákupu stačí otočit zápěstí.

FreeClip 2 S pro lepší den

Další novinkou, pár týdnů starou, která se hodí nejen na léto, jsou Huawei FreeClip 2 S. A cena? Na Alze sluchátka pořídíte za 5399 Kč. Otevřená konstrukce umožňuje poslouchat hudbu, podcasty nebo telefonovat a zároveň vnímat okolí. To se hodí při cestování, procházkách městem i během běžného dne, kdy člověk nechce být úplně odříznutý od okolního světa.

Právě kombinace sluchátek a hodinek může být zajímavá pro každého, kdo chce mít technologie po ruce, ale nechce neustále vytahovat telefon z kapsy. Hodinky vyřídí rychlé informace, platby nebo přehled o aktivitě a sluchátka zase nabídnou pohodlný poslech nebo telefonování.

Huawei FreeClip 2 S patří mezi novější produkty značky uvedené v roce 2026, stejně jako Watch FIT 5 Pro.

Tablet nebo počítač?

Pokud někdo přemýšlí spíš o větším zařízení, může se během Huawei Week podívat také po tabletu. Například Huawei MatePad Pro 12.2 12GB/512GB nabízí 12,2palcový displej Tandem OLED PaperMatte s maximálním jasem až 2000 nitů, 14hodinovou výdrží baterie a funkcemi zaměřenými na práci, kreativitu i zábavu. Díky tomu může tablet fungovat jako počítač, přenosná pracovní plocha, profesionální grafické studio, zařízení na poznámky nebo jednoduše větší obrazovka na filmy a další obsah.

Právě tablet navíc dává smysl i jako investice před začátkem nového školního nebo pracovního období. Huawei MatePad Pro 12.2 je ideálním hybridem mezi počítačem a tabletem. Hodí se na zapisování poznámek, práci s dokumenty i studium a zároveň může nahradit několik zařízení, které by jinak člověk nosil s sebou. Huawei MatePad Pro 12.2 pořídíte se slevou 5000 Kč za 19.999 Kč na oficiálním e-shopu Huawei a na webu Alza.

Technologie, která má smysl i po létě

Huawei Week tak není jen o tom pořídit si nový gadget na poslední týdny prázdnin. Chytré hodinky mohou zůstat každodenním pomocníkem při sportu i v práci, sluchátka se hodí při cestování stejně jako při telefonování cestou do kanceláře a tablet může najít využití při studiu, práci i odpočinku.

Kdo tedy novou technologii plánoval pořídit už nějakou dobu, může právě teď, před koncem léta. Huawei Week nabízí až 25% slevy napříč produktovým portfoliem a trvat bude až do 24. srpna. Akce je dostupná na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejců Alza a Datart. Konkrétní ceny a dostupnost jednotlivých produktů se však mohou mezi prodejci lišit, před nákupem proto doporučujeme zákazníkům zkontrolovat všechny tři prodejce.

Zdroj: Huawei 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Na koridoru mezi Studénkou a Ostravou je kvůli závadě vlaku zastavený provoz

ilustrační snímek

Porucha vlaku odpoledne zastavila dopravu ne hlavní železniční trati mezi Hranicemi na Moravě, Ostravou a dále Polskem. Omezení potrvá podle informací na webu...

12. srpna 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

U Třeboně havaroval autobus. Řidiče převážel vrtulník, zranilo se i dítě

Na Třeboňsku narazil autobus do stromu. Dva lidé včetně řidiče utrpěli zranění....

U Třeboně na silnici I/34 havaroval dnes odpoledne autobus, který narazil do stromu. Zdravotníci se postarali o čtyři lidi, z toho tři mladistvé. Vážně zraněného řidiče transportovali do nemocnice...

12. srpna 2026  16:42,  aktualizováno  16:52

Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu téměř za půl miliardy

ilustrační snímek

Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty téměř za půl miliardy korun. Město už vybralo dodavatele stavby, která vznikne vedle...

12. srpna 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

V Liberci se úředníci do zámku a bývalé Kooperativy přestěhují na podzim

ilustrační snímek

Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku v horním centru města a bývalou pobočku Kooperativy nedaleko radnice začnou...

12. srpna 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mělník dokončil koupi Žilkovy vily, o využití zatím není rozhodnuto

ilustrační snímek

Mělník dokončil koupi památkově chráněné Žilkovy vily, o využití zatím není rozhodnuto. Město vilu za zhruba 15 milionů korun odkoupilo od soukromého...

12. srpna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Při požárech ve Zlínském kraji zemřeli za pololetí čtyři lidé, stejně jako loni

ilustrační snímek

Při požárech ve Zlínském kraji zemřeli za první letošní pololetí čtyři lidé, stejně jako od ledna do června 2025. Zranění při nich utrpělo 38 lidí, meziročně o...

12. srpna 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Litoměřice ukážou novou podobu vstupu do sadů, odkud zmizel kontroverzní pomník

ilustrační snímek

Litoměřice představí veřejnosti novou podobu vstupu do Jiráskových sadů, odkud město odstranilo kontroverzní pomník. Do soutěže přišlo 40 návrhů. Vítězem se...

12. srpna 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Manželé zapomněli v taxíku věci za miliony, řidič o nich „nevěděl“. Vzpomněl si až v cele

ilustrační snímek

Co mělo být začátkem zasloužené dovolené se rychle změnilo v rozsáhlou policejní akci. Manželskému páru bylo odcizeno zavazadlo s osobními věcmi a vysokou finanční částkou v hotovosti. Řidič taxíku...

12. srpna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

V Jedovnici se rekonstruuje křižovatka, provoz řídí semafory, za volantem zde dejte pozor

12. srpna 2026  16:03

Pouze 16 dnů v roce. Hrad Hardegg u rakouských hranic výjimečně otevírá

Letos je hrad Hardegg v rakouském Podyjí otevřený pouze na 16 dnů v roce.

Jen na 16 dní v roce se letos otevírá veřejnosti hrad Hardegg nad údolím Dyje kousek za hranicemi s Rakouskem. Od 8. do 23. srpna nabízí návštěvníkům prohlídku historických prostor i příběh rodu...

12. srpna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Bohumín za 20 milionů korun přestavěl starý dům v Pudlově na šest bytů

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku dokončuje kompletní přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, který dal přebudovat na šest bytů o dispozici 3+kk. Zájemcům o...

12. srpna 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

Bohumín za 20 milionů korun přestavěl starý dům v Pudlově na šest bytů

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku dokončuje kompletní přestavbu starého bytového domu v části Pudlov, který dal přebudovat na šest bytů o dispozici 3+kk. Zájemcům o...

12. srpna 2026  14:23,  aktualizováno  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×