Huawei Week přináší 25% slevy napříč produkty. Ulovte technologii včas a levně

Konec léta bývá trochu zvláštní období. Dovolené pomalu končí, děti se začínají připravovat na nový školní rok a člověk se pomalu vrací do běžného režimu. Zároveň ale ještě zbývá dost času užít si teplé dny, cestování nebo poslední letní výlety. A právě teď se může hodit technologie, která zpříjemní nejen zbytek prázdnin, ale i měsíce, které přijdou po nich.
Huawei Watch FIT 5 Pro na pohyb i každodenní život
Jednou z novinek, na které se během Huawei Week vyplatí zaměřit, jsou Huawei Watch FIT 5 Pro. Jarní novinku díky akci pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei, Alze i na Datartu od 5839 Kč. Hodinky jsou určené pro každodenní používání, takže se nezaměřují pouze na sport. Sledují například srdeční tep, stres, spánek nebo aktivitu a nabídnou přehled o tom, jak se člověk během dne hýbe a regeneruje.
Pro náročnější uživatele přidávají pokročilé funkce včetně EKG, detekce fibrilace síní nebo měření ztuhlosti tepen. Nechybí ani monitoring ženského zdraví nebo sledování různých sportovních aktivit.
Praktickou součástí každodenního používání jsou také bezkontaktní platby prostřednictvím Curve Pay. Telefon nebo peněženka tak mohou zůstat v tašce, zatímco k zaplacení kávy, oběda nebo drobného nákupu stačí otočit zápěstí.
FreeClip 2 S pro lepší den
Další novinkou, pár týdnů starou, která se hodí nejen na léto, jsou Huawei FreeClip 2 S. A cena? Na Alze sluchátka pořídíte za 5399 Kč. Otevřená konstrukce umožňuje poslouchat hudbu, podcasty nebo telefonovat a zároveň vnímat okolí. To se hodí při cestování, procházkách městem i během běžného dne, kdy člověk nechce být úplně odříznutý od okolního světa.
Právě kombinace sluchátek a hodinek může být zajímavá pro každého, kdo chce mít technologie po ruce, ale nechce neustále vytahovat telefon z kapsy. Hodinky vyřídí rychlé informace, platby nebo přehled o aktivitě a sluchátka zase nabídnou pohodlný poslech nebo telefonování.
Huawei FreeClip 2 S patří mezi novější produkty značky uvedené v roce 2026, stejně jako Watch FIT 5 Pro.
Tablet nebo počítač?
Pokud někdo přemýšlí spíš o větším zařízení, může se během Huawei Week podívat také po tabletu. Například Huawei MatePad Pro 12.2 12GB/512GB nabízí 12,2palcový displej Tandem OLED PaperMatte s maximálním jasem až 2000 nitů, 14hodinovou výdrží baterie a funkcemi zaměřenými na práci, kreativitu i zábavu. Díky tomu může tablet fungovat jako počítač, přenosná pracovní plocha, profesionální grafické studio, zařízení na poznámky nebo jednoduše větší obrazovka na filmy a další obsah.
Právě tablet navíc dává smysl i jako investice před začátkem nového školního nebo pracovního období. Huawei MatePad Pro 12.2 je ideálním hybridem mezi počítačem a tabletem. Hodí se na zapisování poznámek, práci s dokumenty i studium a zároveň může nahradit několik zařízení, které by jinak člověk nosil s sebou. Huawei MatePad Pro 12.2 pořídíte se slevou 5000 Kč za 19.999 Kč na oficiálním e-shopu Huawei a na webu Alza.
Technologie, která má smysl i po létě
Huawei Week tak není jen o tom pořídit si nový gadget na poslední týdny prázdnin. Chytré hodinky mohou zůstat každodenním pomocníkem při sportu i v práci, sluchátka se hodí při cestování stejně jako při telefonování cestou do kanceláře a tablet může najít využití při studiu, práci i odpočinku.
Kdo tedy novou technologii plánoval pořídit už nějakou dobu, může právě teď, před koncem léta. Huawei Week nabízí až 25% slevy napříč produktovým portfoliem a trvat bude až do 24. srpna. Akce je dostupná na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejců Alza a Datart. Konkrétní ceny a dostupnost jednotlivých produktů se však mohou mezi prodejci lišit, před nákupem proto doporučujeme zákazníkům zkontrolovat všechny tři prodejce.
Zdroj: Huawei
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.