Huawei získal na veletrhu MWC Barcelona 2026 osm ocenění GLOMO

Ocenění GLOMO od sdružení GSMA patří k nejprestižnějším a nejvlivnějším v globálním odvětví mobilních komunikací. Jsou udělována společnostem a jednotlivcům, kteří se zasloužili o výjimečný přínos v oblasti mobilních technologií, inovativních aplikací a rozvoje odvětví. Ocenění jsou udělována na základě hodnocení poroty složené z předních odborníků z daného odvětví.
Nejlepší mobilní síťová infrastruktura
Společnost Huawei vyvinula řadu inovativních řešení pro ultraširokopásmové připojení, více antén a energetickou účinnost, která podporují přechod na 5G ve všech frekvenčních pásmech. Tyto inovace využívají operátoři k vybudování mobilních sítí založených na umělé inteligenci, které se snadno instalují, jsou navrženy pro přechod na 5G-A, poskytují vynikající výkon a spotřebovávají velmi málo energie. Stanovily nový standard pro globální komunikační průmysl.
Nejlepší síťové řešení založené na umělé inteligenci
Společnosti Huawei a China Mobile společně vyvinuly řešení transformace provozu „AI+síť" pro autonomní sítě (AN), které řeší klíčové problémy v provozu sítí: efektivitu, růst a náklady. Díky hlubokému proniknutí do konstrukce AN L4 uvolňuje toto řešení technickou i obchodní hodnotu AI. Toto řešení také obsahuje první komunikační protokol A2A-T pro více agentů na úrovni operátorů na světě, který umožňuje spolupráci autonomních agentů napříč doménami a zvyšuje úroveň autonomie sítě z inteligence jednoho bodu na inteligenci roje.
Nejlepší řešení pro pozemní sítě
Divize satelitních komunikací společnosti China Telecom vyvinula ve spolupráci s firmou Huawei první sadu technologií v oboru, která umožňuje přímé připojení mobilních telefonů k satelitům Tiantong. Tyto technologie zahrnují ultrakrátký kód, konvoluční kódování kanálu s vysokým ziskem a adaptivní kvantizaci hlasu. 40 modelů mobilních telefonů a sedm palubních informačních a zábavních systémů nyní využívá tyto technologie ke komunikaci prostřednictvím satelitního systému Tiantong, a to jak v pevninské Číně a Hongkongu, tak i v rostoucím počtu zemí a regionů na celém světě. Tyto technologie se také používají v námořním sektoru a hospodářských oblastech zahrnujících komerční aktivity v prostoru jednoho až tří kilometrů nad zemským povrchem.
Nejlepší mobilní operátor pro připojené spotřebitele
Indonéská společnost Telkomsel a Huawei získaly ocenění GSMA GLOMO za nejlepšího mobilního operátora pro připojené spotřebitele za použití loga Evropské unie k zajištění garantované kvality služeb. Toto ocenění potvrzuje průkopnický přístup Indonésie k monetizaci zkušeností a slouží jako důkaz pro operátory na celém světě, kteří zkoumají tento nový obchodní model.
Nejlepší mobilní inovace pro připojené zdraví a pohodu
Projekt Všudypřítomný zdravotní asistent s umělou inteligencí, který společně vytvořily společnosti China Mobile 5G New Calling a Huawei, získal ocenění GSMA GLOMO za nejlepší mobilní inovaci pro připojené zdraví a pohodu. To znamená novou etapu pro inteligentní komunikaci definovanou jako „volání jako služba".
Nejlepší inovace v oblasti finančních technologií a digitálního obchodu
Platforma Ziidi Wealth, vyvinutá společností Safaricom ve spolupráci s Huawei, získala ocenění GSMA GLOMO za nejlepší inovaci v oblasti finančních technologií a digitálního obchodu. Obě společnosti spolupracují v oblasti mobilních financí již více než deset let a podporují africký mobilní finanční ekosystém v celé jeho šíři, od digitálních peněženek a plateb až po finanční služby.
Ziidi je fond peněžního trhu (MMF), který společnost Safaricom spustila v roce 2025 v Keni a jenž významně zlepšuje finanční inkluzi tím, že nabízí zákazníkům se středními a nízkými příjmy bezbariérové, bezpečné digitální investiční řešení v reálném čase.
Platforma využívá službu mobilní peníze od společnosti Huawei, která integruje data z obchodního podpůrného systému (BSS), operačního podpůrného systému (OSS) a dalších domén spolu s operační podporou a funkcemi kontroly úvěrového rizika, čímž zvyšuje dostupnost finančních služeb na celém světě. To připravilo půdu pro rychlý rozvoj portálů, kde mají uživatelé přístup k digitálním a inteligentním službám pro životní styl.
Nejlepší využití mobilních technologií pro přístupnost a inkluzi
Společnosti China Mobile a Huawei společně vyvinuly Všudypřítomného zdravotního asistenta s umělou inteligencí. Asistent, který využívá síť 5G New Calling společnosti China Mobile a zdravotního agenta s umělou inteligencí, poskytuje komplexní zdravotní služby zahrnující zdravotní konzultace, lékařskou pomoc a správu zdraví, čímž transformuje telefonní volič na přenosný lékařský portál přístupný každé domácnosti.
Nejlepší mobilní inovace pro zlepšení života dětí a mladých lidí
Projekt plán Qingjiao v okrese Lan-cchang v čínském městě Pchu-er, který společně iniciovaly společnosti China Telecom, CSEF a Huawei, využívá síť 5G společnosti China Telecom a Huawei Cloud WeLink k vybudování virtuální komunity propojující učitele a studenty v Lan-cchangu a Šanghaji a integruje 5G a Wi-Fi ve školních objektech. K dnešnímu dni projekt již pokrývá desítky základních a středních škol v Lan-cchangu, vyškolil přes 600 venkovských učitelů a přinesl prospěch více než 5 000 studentům. Na celostátní úrovni vyškolil téměř 180 000 učitelů, čímž podporuje rovnost v oblasti vzdělávání pomocí digitálních technologií.
MWC Barcelona 2026 se konala od 2. do 5. března ve španělské Barceloně. Během této akce představovala společnost Huawei své nejnovější produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1 Fira Gran Via.
Éra agentních sítí se rychle blíží a komerční využití 5G-A ve velkém měřítku nabírá na obrátkách. Společnost Huawei aktivně spolupracuje s operátory a partnery na celém světě, aby plně využila potenciál 5G-A a připravila půdu pro přechod na 6G. Vytváříme také řešení „síť zaměřená na AI", která umožňují inteligentní služby, sítě a síťové prvky (NE), urychlují rozsáhlé nasazení autonomních sítí úrovně 4 (AN L4) a využívají AI k modernizaci našeho hlavního podnikání. Společně s dalšími hráči v oboru vytvoříme špičkové sítě založené na hodnotách a páteřní sítě pro výpočetní techniku AI pro plně inteligentní budoucnost.
Další informace naleznete na: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/
KONTAKT: xuziwei6@h-partners.com