Huawei získal na veletrhu MWC Barcelona 2026 osm ocenění GLOMO

Autor:
  9:27
Barcelona (Španělsko) 7. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei získala na veletrhu MWC Barcelona 2026 osm prestižních ocenění Global Mobile (GLOMO). Mezi nimi byly ceny za nejlepší mobilní síťovou infrastrukturu, nejlepší síťové řešení založené na umělé inteligenci, nejlepší řešení pro pozemní sítě, nejlepší služby mobilního operátora pro připojené spotřebitele, nejlepší mobilní inovace pro připojené zdraví a pohodu, nejlepší inovace v oblasti FinTech a digitálního obchodu, nejlepší využití mobilních technologií pro přístupnost a inkluzi a nejlepší mobilní inovace pro zlepšení života dětí a mladých lidí.

Ocenění GLOMO od sdružení GSMA patří k nejprestižnějším a nejvlivnějším v globálním odvětví mobilních komunikací. Jsou udělována společnostem a jednotlivcům, kteří se zasloužili o výjimečný přínos v oblasti mobilních technologií, inovativních aplikací a rozvoje odvětví. Ocenění jsou udělována na základě hodnocení poroty složené z předních odborníků z daného odvětví.

Nejlepší mobilní síťová infrastruktura

Společnost Huawei vyvinula řadu inovativních řešení pro ultraširokopásmové připojení, více antén a energetickou účinnost, která podporují přechod na 5G ve všech frekvenčních pásmech. Tyto inovace využívají operátoři k vybudování mobilních sítí založených na umělé inteligenci, které se snadno instalují, jsou navrženy pro přechod na 5G-A, poskytují vynikající výkon a spotřebovávají velmi málo energie. Stanovily nový standard pro globální komunikační průmysl.

Nejlepší síťové řešení založené na umělé inteligenci

Společnosti Huawei a China Mobile společně vyvinuly řešení transformace provozu „AI+síť" pro autonomní sítě (AN), které řeší klíčové problémy v provozu sítí: efektivitu, růst a náklady. Díky hlubokému proniknutí do konstrukce AN L4 uvolňuje toto řešení technickou i obchodní hodnotu AI. Toto řešení také obsahuje první komunikační protokol A2A-T pro více agentů na úrovni operátorů na světě, který umožňuje spolupráci autonomních agentů napříč doménami a zvyšuje úroveň autonomie sítě z inteligence jednoho bodu na inteligenci roje.

Nejlepší řešení pro pozemní sítě

Divize satelitních komunikací společnosti China Telecom vyvinula ve spolupráci s firmou Huawei první sadu technologií v oboru, která umožňuje přímé připojení mobilních telefonů k satelitům Tiantong. Tyto technologie zahrnují ultrakrátký kód, konvoluční kódování kanálu s vysokým ziskem a adaptivní kvantizaci hlasu. 40 modelů mobilních telefonů a sedm palubních informačních a zábavních systémů nyní využívá tyto technologie ke komunikaci prostřednictvím satelitního systému Tiantong, a to jak v pevninské Číně a Hongkongu, tak i v rostoucím počtu zemí a regionů na celém světě. Tyto technologie se také používají v námořním sektoru a hospodářských oblastech zahrnujících komerční aktivity v prostoru jednoho až tří kilometrů nad zemským povrchem.

Nejlepší mobilní operátor pro připojené spotřebitele

Indonéská společnost Telkomsel a Huawei získaly ocenění GSMA GLOMO za nejlepšího mobilního operátora pro připojené spotřebitele za použití loga Evropské unie k zajištění garantované kvality služeb. Toto ocenění potvrzuje průkopnický přístup Indonésie k monetizaci zkušeností a slouží jako důkaz pro operátory na celém světě, kteří zkoumají tento nový obchodní model.

Nejlepší mobilní inovace pro připojené zdraví a pohodu

Projekt Všudypřítomný zdravotní asistent s umělou inteligencí, který společně vytvořily společnosti China Mobile 5G New Calling a Huawei, získal ocenění GSMA GLOMO za nejlepší mobilní inovaci pro připojené zdraví a pohodu. To znamená novou etapu pro inteligentní komunikaci definovanou jako „volání jako služba".

Nejlepší inovace v oblasti finančních technologií a digitálního obchodu

Platforma Ziidi Wealth, vyvinutá společností Safaricom ve spolupráci s Huawei, získala ocenění GSMA GLOMO za nejlepší inovaci v oblasti finančních technologií a digitálního obchodu. Obě společnosti spolupracují v oblasti mobilních financí již více než deset let a podporují africký mobilní finanční ekosystém v celé jeho šíři, od digitálních peněženek a plateb až po finanční služby.

Ziidi je fond peněžního trhu (MMF), který společnost Safaricom spustila v roce 2025 v Keni a jenž významně zlepšuje finanční inkluzi tím, že nabízí zákazníkům se středními a nízkými příjmy bezbariérové, bezpečné digitální investiční řešení v reálném čase.

Platforma využívá službu mobilní peníze od společnosti Huawei, která integruje data z obchodního podpůrného systému (BSS), operačního podpůrného systému (OSS) a dalších domén spolu s operační podporou a funkcemi kontroly úvěrového rizika, čímž zvyšuje dostupnost finančních služeb na celém světě. To připravilo půdu pro rychlý rozvoj portálů, kde mají uživatelé přístup k digitálním a inteligentním službám pro životní styl.

Nejlepší využití mobilních technologií pro přístupnost a inkluzi

Společnosti China Mobile a Huawei společně vyvinuly Všudypřítomného zdravotního asistenta s umělou inteligencí. Asistent, který využívá síť 5G New Calling společnosti China Mobile a zdravotního agenta s umělou inteligencí, poskytuje komplexní zdravotní služby zahrnující zdravotní konzultace, lékařskou pomoc a správu zdraví, čímž transformuje telefonní volič na přenosný lékařský portál přístupný každé domácnosti.

Nejlepší mobilní inovace pro zlepšení života dětí a mladých lidí

Projekt plán Qingjiao v okrese Lan-cchang v čínském městě Pchu-er, který společně iniciovaly společnosti China Telecom, CSEF a Huawei, využívá síť 5G společnosti China Telecom a Huawei Cloud WeLink k vybudování virtuální komunity propojující učitele a studenty v Lan-cchangu a Šanghaji a integruje 5G a Wi-Fi ve školních objektech. K dnešnímu dni projekt již pokrývá desítky základních a středních škol v Lan-cchangu, vyškolil přes 600 venkovských učitelů a přinesl prospěch více než 5 000 studentům. Na celostátní úrovni vyškolil téměř 180 000 učitelů, čímž podporuje rovnost v oblasti vzdělávání pomocí digitálních technologií.

MWC Barcelona 2026 se konala od 2. do 5. března ve španělské Barceloně. Během této akce představovala společnost Huawei své nejnovější produkty a řešení na stánku 1H50 v hale 1 Fira Gran Via.

Éra agentních sítí se rychle blíží a komerční využití 5G-A ve velkém měřítku nabírá na obrátkách. Společnost Huawei aktivně spolupracuje s operátory a partnery na celém světě, aby plně využila potenciál 5G-A a připravila půdu pro přechod na 6G. Vytváříme také řešení „síť zaměřená na AI", která umožňují inteligentní služby, sítě a síťové prvky (NE), urychlují rozsáhlé nasazení autonomních sítí úrovně 4 (AN L4) a využívají AI k modernizaci našeho hlavního podnikání. Společně s dalšími hráči v oboru vytvoříme špičkové sítě založené na hodnotách a páteřní sítě pro výpočetní techniku AI pro plně inteligentní budoucnost.

Další informace naleznete na: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

KONTAKT: xuziwei6@h-partners.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Rarita v Hulíně. Všechny loňské děti mají jedinečné jméno, žádné se neopakuje

Ilustrační snímek

V roce 2025 se ani jedno jméno dané nově narozeným dětem ve městě Hulín neopakovalo. Každé z 35 jmen bylo jiné, což je situace, kterou matrika už dlouho nepamatuje. Bylo mezi nimi 20 chlapců a 15...

7. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Vísecká rychta na Českolipsku otevře po dvou letech, s novou střechou

ilustrační snímek

Turistům se letos po dvouleté odmlce otevře Vísecká rychta v Kravařích na Českolipsku, v níž má pobočku českolipské muzeum. Jedna z největších roubených staveb...

7. března 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Vísecká rychta na Českolipsku otevře po dvou letech, s novou střechou

ilustrační snímek

Turistům se letos po dvouleté odmlce otevře Vísecká rychta v Kravařích na Českolipsku, v níž má pobočku českolipské muzeum. Jedna z největších roubených staveb...

7. března 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Parkoviště ve Špindl.Mlýně jsou plná z 30pct, nájezd návštěvníků zatím plynulý

ilustrační snímek

Parkoviště ve Špindlerově Mlýně se postupně plní. V areálu Svatý Petr se dnes koná závod Světového poháru v alpském snowboardingu. K 08:00 byla parkoviště...

7. března 2026  8:33,  aktualizováno  8:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci

První odchov mangust žíhaných se v Ostravě daří. O mláďata se starají i samci....

Ostravská zoologická zahrada poprvé odchovává mangusty žíhané, s jejichž chovem začala před dvěma lety. Dvě samice přivedly na svět pět mláďat této promykovité šelmy, řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

7. března 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Školačky našly naditou peněženku a odnesly ji na služebnu. Mazec, pronesl strážník

Poctivé školačky přinesly na služebnu nalezenou peněženku plnou bankovek

Správně nastavené hodnoty mají dvě dívky, které přišly v úterý na služebnu městské policie v Křenové ulici v centru Brna. Strážníkům přinesly naditou peněženku, kterou objevily chvíli předtím na...

7. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Čidla spolu s drony budou chránit lesy, urychlí odhalování vznikajících požárů

Drony dokážou dopravit potřebné vybavení na místo zásahu ještě před příjezdem...

Projekt, do kterého se zapojí se svou technikou plzeňská Správa informačních technologií (SIT), má pomoci při požární ochraně lesů podél hranice mezi Českem a Bavorskem, zejména v oblasti Národního...

7. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Huawei uvádí na trh řešení FAN nové generace

7. března 2026  9:51

LiuGong na veletrhu CONEXPO 2026: elektrická a integrovaná řešení

7. března 2026  9:43

Na cyklostezku pod hradem Loket padají kameny, město chce letos svah zajistit

Panorama města Loket s dominantou loketského hradu, kostela sv. Václava a mostu...

Padající kameny ze svahu pod hradem Loket ohrožují cyklisty na krajské cyklostezce Ohře. Město proto letos plánuje rizikovou oblast ve spolupráci s Karlovarským krajem upravit. Práce by měly provoz...

7. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po srážce s vlakem zemřel nedaleko Smíchovského nádraží člověk

Ilustrační foto.

Na železniční trati nedaleko Smíchovského nádraží v Praze v sobotu časně ráno vlak srazil a usmrtil asi padesátiletého muže. Informaci potvrdila mluvčí záchranné služby Jana Jana Poštová. Provoz v...

7. března 2026  9:42

HM Hospitals a Huawei společně představují globální příklad inteligentního zdravotnictví

7. března 2026  9:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.