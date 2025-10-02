Huawei zve světové návrháře vytvářet dokonalá nositelná zařízení a nabízí přes 100.000 variant ciferníků

Autor:
  8:09
Paříž 2. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei, která již dvě čtvrtletí po sobě zaujímá dominantní 20,2% podíl na globálním trhu s nositelnými technologiemi a meziročně zaznamenala 11,7% růst[1], s hrdostí představuje revoluční spolupráci s globálními designéry. Jejím výsledkem je více než 100.000 prémiových ciferníků pro chytré hodinky, z nichž si v obchodě HUAWEI Watch Face Store měsíčně vybírá 17,5 milionu aktivních uživatelů z celého světa. Projekt, spuštěný současně s uvedením řady hodinek HUAWEI WATCH GT 6 a VIP balíčky (Watch Faces VIP packages), vytváří živou platformu pro kreativní partnerství, podporu inovací a růstu v sektoru nositelných zařízení.

Osvobození kreativity na globální scéně

Vzhledem k meziročnímu růstu trhu s chytrými hodinkami o 12,3 % ve 2. čtvrtletí 2025, s 49,22 miliony kusů dodaných po celém světě[2], tato spolupráce umožňuje designérům využít boom personalizace a oslovit široké publikum Huawei čítající více než 440 milionů uživatelů. Přispěním do rozsáhlé knihovny prémiových ciferníků získají návrháři výjimečnou viditelnost a příležitost využít bezkonkurenční vedoucí postavení společnosti Huawei na trhu k posílení svého portfolia i svého jména v globálním odvětví nositelných technologií. Tato příležitost jim umožní oslovit svými výraznými a hodnotnými návrhy pestrou skladbu zákazníků a stanout v čele rychle se rozvíjejícího trhu.

„Globální platforma společnosti Huawei mi umožnila prezentovat své návrhy po celém světě a oslovit mezinárodní komunitu." – Sergej (S.P.), Německo

„Platforma Huawei zefektivňuje šíření návrhů do celého světa a pomáhá mi porozumět různým trhům." – Ismail (Saint On), Turecko

Mimořádné příležitosti jako motor růstu

VIP balíčky (Watch Faces VIP Packages) umožňují designérským firmám odhalit nové zdroje příjmů. Díky 20,2% podílu na trhu, kterým společnost Huawei předstihuje konkurenty jako Xiaomi a Apple[3], mohou designéři nabídnout své prémiové ciferníky milionům lidí, posílit své postavení v globálním ekosystému technologií i rozšiřovat svůj komerční dosah.

„Platforma společnosti Huawei ukázala mou práci různým kulturám, profesionalizovala mé návrhy a umožnila mi nová partnerství." – Şeref (OZ), Turecko

Inovovat lokálně, propojovat globálně

V roce 2025 dále narůstá poptávka po personalizaci zařízení a trh s chytrými hodinkami ve 2. čtvrtletí 2025 vyrostl o 12,3 %[4]. Iniciativa společnosti Huawei proto nyní zapojila polské designéry do tvorby sportovních ciferníků pro běžce na Varšavském maratonu. Prostřednictvím podobných kulturně relevantních počinů podporuje Huawei zapojení zákazníků i sílu značky.

Chytré hodinky Huawei integrují pokročilé funkce pro sledování zdraví a kondice, umožňují návrhářům ciferníků propojovat technologii s uměním a uspokojují poptávku po nositelných zařízeních podporujících péči o zdraví. To dává Huawei výhodu nad konkurenty, jako jsou Xiaomi a Apple, a návrháře staví do pozice inovátorů na trhu, kde se díky přizpůsobitelným ciferníkům stává z nositelných zařízení nezbytná součást životního stylu.

Strategické partnerství s globálním vlivem společnosti Huawei podporuje přínosné možnosti spolupráce a přináší návrhářům příležitost prosadit se na trhu nositelných zařízení. Tento projekt tak utváří budoucnost celého odvětví nositelných technologií prostřednictvím kreativity, technologií a globálního dosahu.

O HUAWEI Mobile Services (HMS)

Platforma HUAWEI Mobile Services si klade za cíl poskytovat uživatelům po celém světě kompletní mobilní služby. K jejím službám patří AppGallery, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a další. HUAWEI Mobile Services slouží 440 milionům uživatelů ve více než 170 zemích a nabízí chytřejší život každému uživateli zařízení Huawei.

S více než 7.2 miliony registrovaných vývojářů patří HMS dlouhodobě mezi trojici nejlepších mobilních ekosystémů na světě. S cílem poskytnout jednoduše použitelné vývojové a funkční komponenty pro vývojáře aplikací HMS Core aktivně zpřístupňuje multiplatformní ekosystém a podporuje více zařízení, včetně chytrých telefonů, hodinek a obrazovek či tabletů.

[1], [2], [3], [4] Zdroj: IDC – International Data Corporation, https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/huawei-tops-global-wearable-market-for-two-consecutive-quarters-302550374.html 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2784452/Huawei_Watches.jpg

 

Kontakt pro média: Maria Allen, maria.allen.furtado@huawei.com, Mobile: +34 662444692

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Nerušte osmiletá gymnázia. Úvaha kraje se nelíbí studentům, svolali protest

Na protestní pochod vyrazí ve čtvrtek dopoledne do ulic Hostinného na Trutnovsku část studentů tamního gymnázia. Dvouhodinovou stávkou chtějí upozornit, že nesouhlasí s úvahami vedení...

2. října 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

Ve Varnsdorfu otevřeli nový skatepark

Zájemci v areálu v Západní ulici, který vyrostl na místě zbourané továrny, najdou překážky, jako jsou zábradlí, zídky nebo bedýnky. Prostor dále nabízí překážky na parkour nebo menší dětské hřiště a...

2. října 2025  6:59

Analýza české pomoci Ukrajině vyvrací mýty a přináší fakta

2. října 2025  6:47

Chcete traktor? Muž vylákal z lidí miliony. Využil díru na trhu, říká soudce

Na dnešní dobu obvykle provedený podvod s ovšem ne zrovna obvyklým zbožím. Teplický okresní soud se zabýval případem muže, jenž na známých internetových bazarech nabízel traktory. Od zájemců, kterých...

2. října 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pyrotechnici prohledali sovětské vojenské cvičiště v Krnově. Našli i části ostré munice

Tři desítky kusů munice a obrovské množství dalších kovových předmětů, které pocházejí z vojenské techniky, objevili pyrotechnici na Kabátově kopci v Krnově. Našli také zbytky kovů z černých skládek.

2. října 2025  6:12

Vodohospodáři vypouštějí Velký otvický rybník

Vodohospodáři začali s vypuštěním Velkého otvického rybníku u Chomutova. Chtějí snížit jeho hladinu o přibližně 1,35 metru, aby mohli zkontrolovat betonové panely, kterými jsou břehy zpevněné, a...

2. října 2025  5:59

Ústecká zoologická zahrada přivítala mládě mravenečníka

Novým přírůstkem se může pochlubit ústecká zoo, v první polovině září se zde narodilo mládě mravenečníka čtyřprstého.

2. října 2025  5:59

Stroj řezníka nenahradí, ani kdyby se rozkrájel, říká vedoucí masozávodu Kaufland

Řetězec Kaufland drží zajímavý primát. Je jediný v Česku, který disponuje vlastním masozávodem. Ten si představte jako obrovskou továrnu na maso, do které každou hodinu „vpluje“ 240 vepřových půlek.

2. října 2025  5:08

Falešný syn obral ženu z Teplicka o 270 tisíc korun

Tepličtí policisté vyšetřují další z řady podvodů, kdy rodiče uvěří zprávě, že je jejich „dítě“ v problémech a pošlou mu peníze.

2. října 2025  4:59

Festival Finále Plzeň vyhrál film Pohádky po babičce a dokument Dům bez východu

Zlatého ledňáčka za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film udělila dnes mezinárodní odborná porota festivalu Finále v Plzni animovanému loutkovému...

1. října 2025  20:03,  aktualizováno  20:03

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Než půjdete k urnám, měli byste to vidět... Velký vlastenecký výlet vstupuje na Netflix

Velký vlastenecký výlet režiséra Robina Kvapila po diváckém úspěchu v tuzemských kinech, kde překročil hranici 30 tisíc diváků a stal se tak pro letošní rok druhým nejnavštěvovanějším českým...

1. října 2025

V železničním muzeu v Lužné se představí věžové lokomotivy z několika států

V železničním muzeu v Lužné na Rakovnicku se v sobotu a v neděli představí věžové lokomotivy z několika států, kromě ČR například ze Slovenska a Německa....

1. října 2025  17:56,  aktualizováno  17:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.