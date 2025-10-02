Huawei zve světové návrháře vytvářet dokonalá nositelná zařízení a nabízí přes 100.000 variant ciferníků

Osvobození kreativity na globální scéně
Vzhledem k meziročnímu růstu trhu s chytrými hodinkami o 12,3 % ve 2. čtvrtletí 2025, s 49,22 miliony kusů dodaných po celém světě[2], tato spolupráce umožňuje designérům využít boom personalizace a oslovit široké publikum Huawei čítající více než 440 milionů uživatelů. Přispěním do rozsáhlé knihovny prémiových ciferníků získají návrháři výjimečnou viditelnost a příležitost využít bezkonkurenční vedoucí postavení společnosti Huawei na trhu k posílení svého portfolia i svého jména v globálním odvětví nositelných technologií. Tato příležitost jim umožní oslovit svými výraznými a hodnotnými návrhy pestrou skladbu zákazníků a stanout v čele rychle se rozvíjejícího trhu.
„Globální platforma společnosti Huawei mi umožnila prezentovat své návrhy po celém světě a oslovit mezinárodní komunitu." – Sergej (S.P.), Německo
„Platforma Huawei zefektivňuje šíření návrhů do celého světa a pomáhá mi porozumět různým trhům." – Ismail (Saint On), Turecko
Mimořádné příležitosti jako motor růstu
VIP balíčky (Watch Faces VIP Packages) umožňují designérským firmám odhalit nové zdroje příjmů. Díky 20,2% podílu na trhu, kterým společnost Huawei předstihuje konkurenty jako Xiaomi a Apple[3], mohou designéři nabídnout své prémiové ciferníky milionům lidí, posílit své postavení v globálním ekosystému technologií i rozšiřovat svůj komerční dosah.
„Platforma společnosti Huawei ukázala mou práci různým kulturám, profesionalizovala mé návrhy a umožnila mi nová partnerství." – Şeref (OZ), Turecko
Inovovat lokálně, propojovat globálně
V roce 2025 dále narůstá poptávka po personalizaci zařízení a trh s chytrými hodinkami ve 2. čtvrtletí 2025 vyrostl o 12,3 %[4]. Iniciativa společnosti Huawei proto nyní zapojila polské designéry do tvorby sportovních ciferníků pro běžce na Varšavském maratonu. Prostřednictvím podobných kulturně relevantních počinů podporuje Huawei zapojení zákazníků i sílu značky.
Chytré hodinky Huawei integrují pokročilé funkce pro sledování zdraví a kondice, umožňují návrhářům ciferníků propojovat technologii s uměním a uspokojují poptávku po nositelných zařízeních podporujících péči o zdraví. To dává Huawei výhodu nad konkurenty, jako jsou Xiaomi a Apple, a návrháře staví do pozice inovátorů na trhu, kde se díky přizpůsobitelným ciferníkům stává z nositelných zařízení nezbytná součást životního stylu.
Strategické partnerství s globálním vlivem společnosti Huawei podporuje přínosné možnosti spolupráce a přináší návrhářům příležitost prosadit se na trhu nositelných zařízení. Tento projekt tak utváří budoucnost celého odvětví nositelných technologií prostřednictvím kreativity, technologií a globálního dosahu.
O HUAWEI Mobile Services (HMS)
Platforma HUAWEI Mobile Services si klade za cíl poskytovat uživatelům po celém světě kompletní mobilní služby. K jejím službám patří AppGallery, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a další. HUAWEI Mobile Services slouží 440 milionům uživatelů ve více než 170 zemích a nabízí chytřejší život každému uživateli zařízení Huawei.
S více než 7.2 miliony registrovaných vývojářů patří HMS dlouhodobě mezi trojici nejlepších mobilních ekosystémů na světě. S cílem poskytnout jednoduše použitelné vývojové a funkční komponenty pro vývojáře aplikací HMS Core aktivně zpřístupňuje multiplatformní ekosystém a podporuje více zařízení, včetně chytrých telefonů, hodinek a obrazovek či tabletů.
[1], [2], [3], [4] Zdroj: IDC – International Data Corporation, https://www.prnewswire.com/ae/news-releases/huawei-tops-global-wearable-market-for-two-consecutive-quarters-302550374.html
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2784452/Huawei_Watches.jpg
Kontakt pro média: Maria Allen, maria.allen.furtado@huawei.com, Mobile: +34 662444692