Huawei zveřejnil deset nejvýznamnějších trendů v oblasti inteligentních fotovoltaických systémů a systémů ESS na rok 2026

Autor:
  15:22
Šen-čen (Čína) 13. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei Digital Power uspořádala akci Top 10 trendů v oblasti inteligentních fotovoltaických systémů (PV) a systémů pro ukládání energie (ESS) na rok 2026 na téma „Vytváření sítí pro všechny scénáře, využití umělé inteligence a budování excelence: Podpora obnovitelných zdrojů energie jako hlavních zdrojů energie". Eric Zhong, viceprezident a marketingový ředitel produktové řady Chytré PV & ESS společnosti Huawei Digital Power, představil tyto trendy spolu s doprovodnou bílou knihou, která poskytuje poznatky a praktické cesty k urychlení rozvoje fotovoltaických, větrných a energetických úložných systémů jako hlavních zdrojů energie z obnovitelných zdrojů a zároveň podporuje vysoce kvalitní rozvoj odvětví.

Zhong poznamenal, že odvětví nyní vstupuje do fáze hlubšího vytváření hodnot, kdy se přesouvá od jednorázových inovací k integrovanému pokroku. Na základě svých odborných znalostí v oblasti fotovoltaiky a skladování energie zveřejnila společnost Huawei 10 nejvýznamnějších trendů.

Trend 1: Synergie PV+větrná energie+ESS umožní, aby se obnovitelné zdroje energie staly předvídatelnými, kontrolovatelnými a stabilními zdroji energie

Budoucí elektrárny PV+větrná energie+ESS v měřítku veřejných služeb musí mít pět základních charakteristik: dva pilíře (stabilní a kontrolovatelná výroba energie a náklady) a tři prvky (nezávislý provoz se stoprocentními obnovitelnými zdroji energie, plně propojená inteligentní spolupráce a vysoká bezpečnost a kvalita po celou dobu životního cyklu).

Trend 2: ESS tvořící síť se stanou klíčovou podporou k zajištění stability a rovnováhy elektrické sítě

ESS tvořící síť se stávají všudypřítomnými. Vyrovnávají výkyvy ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, zvyšují stabilitu dodávek energie, účastní se energetických trhů a poskytují doplňkové služby, jako je regulace frekvence a vyrovnávání špiček.

Trend 3: Synergie mezi výrobou, rozvodnou sítí, zatížením a skladováním energie bude hnacím motorem regionální autonomie a globální koordinace dodávek energie

Inteligentní dispečerská technologie založená na umělé inteligenci umožňuje hlubokou spolupráci a efektivní koordinaci mezi výrobou energie, rozvodnou sítí, zatížením a ESS.

Trend 4: Ve scénáři rezidenčních fotovoltaických systémů + ESS dochází k přechodu od systémů s podporou AI k systémům s nativním AI, které poskytují optimální energetický zážitek

Ve scénářích rezidenčních fotovoltaických systémů + ESS se produkty vyvíjejí od systémů s podporou AI k systémům s nativním AI. AI je plně integrována do fází návrhu, zážitku a provozu a údržby a přesahuje základní strategii maximální vlastní spotřeby k vysoce aktivní strategii optimálního energetického zážitku.

Trend 5: Vysoká frekvence a hustota povedou ke zvýšení hustoty výkonu zařízení PV+ESS

Očekává se, že hustota výkonu fotovoltaických střídačů a systémů přeměny energie (PCS) se v příštích několika letech zvýší o více než 40 %. To výrazně zlepší kvalitu a účinnost systémů PV+ESS.

Trend 6: Vysoké napětí a spolehlivost povedou ke snížení vyrovnaných nákladů na elektřinu (LCOE) 

Lepší odolnost klíčových komponent a izolačních materiálů vůči napětí urychluje přechod k vysokonapěťovým architekturám. Bezpečnostní opatření se mezitím posouvají od reaktivní reakce k vysoce aktivní prevenci.

Trend 7: Baterie ? ESS, řízení baterií na úrovni systému je nezbytné pro bezpečný a stabilní provoz

Digitální technologie se používají k přesnému a spolehlivému řízení baterií od článků po systémy. To je nezbytné pro vyšší vybíjecí kapacitu, zvýšenou bezpečnost, delší životnost a zjednodušenou údržbu a provoz ESS, což se stalo základním požadavkem pro vysoce kvalitní ESS.

Trend 8: Vyspělý systém technologií pro vytváření sítí urychlí výstavbu systému obnovitelné energie

ESS pro vytváření sítí se vyvíjí z „pasivního následovníka" na „aktivního architekta" elektrické sítě. Technologie pro vytváření sítí překračují rámec rolí s jednou funkcí a směřují k systematickým, hluboce integrovaným aplikacím.

Trend 9: AI agenti umožní automatizaci obnovitelných elektráren

AI agenti budou stále častěji integrováni do elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Synergie mezi cloudem, okrajovými objekty a zařízeními pomůže dosáhnout automatizace elektráren.

Trend 10: Kvantifikace bezpečnosti povede ke zlepšení bezpečnostních schopností v celém odvětví skladování energie

Bezpečnost ESS se posouvá od kontrol založených na vzorcích ke komplexním hodnocení na úrovni systému v průběhu celého životního cyklu. Definováním měřitelných bezpečnostních ukazatelů a neustálým zlepšováním schopností splňovat stanovené požadavky může odvětví konečně vyřešit dlouhodobé problémy.

 

Kontakt: Ren Zhang, zhangren90@huawei.com

 

 

Pomoc městského centra podpory v České Lípě loni využilo přes 40 lidí

ilustrační snímek

Pomoc nově založeného městského centra podpory v České Lípě loni využilo více než 40 lidí. Nejčastěji řešili bydlení nebo vyřízení dávek státní sociální...

13. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

