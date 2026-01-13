Huawei zveřejnil deset nejvýznamnějších trendů v oblasti inteligentních fotovoltaických systémů a systémů ESS na rok 2026

Zhong poznamenal, že odvětví nyní vstupuje do fáze hlubšího vytváření hodnot, kdy se přesouvá od jednorázových inovací k integrovanému pokroku. Na základě svých odborných znalostí v oblasti fotovoltaiky a skladování energie zveřejnila společnost Huawei 10 nejvýznamnějších trendů.
Trend 1: Synergie PV+větrná energie+ESS umožní, aby se obnovitelné zdroje energie staly předvídatelnými, kontrolovatelnými a stabilními zdroji energie
Budoucí elektrárny PV+větrná energie+ESS v měřítku veřejných služeb musí mít pět základních charakteristik: dva pilíře (stabilní a kontrolovatelná výroba energie a náklady) a tři prvky (nezávislý provoz se stoprocentními obnovitelnými zdroji energie, plně propojená inteligentní spolupráce a vysoká bezpečnost a kvalita po celou dobu životního cyklu).
Trend 2: ESS tvořící síť se stanou klíčovou podporou k zajištění stability a rovnováhy elektrické sítě
ESS tvořící síť se stávají všudypřítomnými. Vyrovnávají výkyvy ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, zvyšují stabilitu dodávek energie, účastní se energetických trhů a poskytují doplňkové služby, jako je regulace frekvence a vyrovnávání špiček.
Trend 3: Synergie mezi výrobou, rozvodnou sítí, zatížením a skladováním energie bude hnacím motorem regionální autonomie a globální koordinace dodávek energie
Inteligentní dispečerská technologie založená na umělé inteligenci umožňuje hlubokou spolupráci a efektivní koordinaci mezi výrobou energie, rozvodnou sítí, zatížením a ESS.
Trend 4: Ve scénáři rezidenčních fotovoltaických systémů + ESS dochází k přechodu od systémů s podporou AI k systémům s nativním AI, které poskytují optimální energetický zážitek
Ve scénářích rezidenčních fotovoltaických systémů + ESS se produkty vyvíjejí od systémů s podporou AI k systémům s nativním AI. AI je plně integrována do fází návrhu, zážitku a provozu a údržby a přesahuje základní strategii maximální vlastní spotřeby k vysoce aktivní strategii optimálního energetického zážitku.
Trend 5: Vysoká frekvence a hustota povedou ke zvýšení hustoty výkonu zařízení PV+ESS
Očekává se, že hustota výkonu fotovoltaických střídačů a systémů přeměny energie (PCS) se v příštích několika letech zvýší o více než 40 %. To výrazně zlepší kvalitu a účinnost systémů PV+ESS.
Trend 6: Vysoké napětí a spolehlivost povedou ke snížení vyrovnaných nákladů na elektřinu (LCOE)
Lepší odolnost klíčových komponent a izolačních materiálů vůči napětí urychluje přechod k vysokonapěťovým architekturám. Bezpečnostní opatření se mezitím posouvají od reaktivní reakce k vysoce aktivní prevenci.
Trend 7: Baterie ? ESS, řízení baterií na úrovni systému je nezbytné pro bezpečný a stabilní provoz
Digitální technologie se používají k přesnému a spolehlivému řízení baterií od článků po systémy. To je nezbytné pro vyšší vybíjecí kapacitu, zvýšenou bezpečnost, delší životnost a zjednodušenou údržbu a provoz ESS, což se stalo základním požadavkem pro vysoce kvalitní ESS.
Trend 8: Vyspělý systém technologií pro vytváření sítí urychlí výstavbu systému obnovitelné energie
ESS pro vytváření sítí se vyvíjí z „pasivního následovníka" na „aktivního architekta" elektrické sítě. Technologie pro vytváření sítí překračují rámec rolí s jednou funkcí a směřují k systematickým, hluboce integrovaným aplikacím.
Trend 9: AI agenti umožní automatizaci obnovitelných elektráren
AI agenti budou stále častěji integrováni do elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Synergie mezi cloudem, okrajovými objekty a zařízeními pomůže dosáhnout automatizace elektráren.
Trend 10: Kvantifikace bezpečnosti povede ke zlepšení bezpečnostních schopností v celém odvětví skladování energie
Bezpečnost ESS se posouvá od kontrol založených na vzorcích ke komplexním hodnocení na úrovni systému v průběhu celého životního cyklu. Definováním měřitelných bezpečnostních ukazatelů a neustálým zlepšováním schopností splňovat stanovené požadavky může odvětví konečně vyřešit dlouhodobé problémy.
Kontakt: Ren Zhang, zhangren90@huawei.com